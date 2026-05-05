Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – pažangus sprendimas saugesnei mokinių aplinkai

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – pažangus sprendimas saugesnei mokinių aplinkai

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje įdiegta moderni centralizuota rūkymo ir elektroninių cigarečių (garinimo) detekcijos,­ informavimo bei statistinės ana­lizės sistema. Šia iniciatyva ­siekiama užtikrinti sveiką, saugią ir mokymuisi palankią ap­linką ­visai bendruomenei.
Pastaraisiais metais vis dažniau­ pastebima, kad mokyklų tua­le­tai­ tampa vietomis, kuriose bū­riuojamasi ir naudojamos draudžia­mos priemonės. Tokia situacija ne tik kelia pavojų mokinių sveikatai, bet ir kuria nesaugią atmosferą – dalis mokinių vengia užeiti į šias patalpas, jaučiasi nejaukiai ar net nesaugiai. Tai trikdo kasdienį ­mokyklos gyvenimą ir daro neigiamą įtaką emocinei aplinkai.
Įdiegta sistema leidžia šią problemą spręsti šiuolaikiškai ir atsakingai. Joje naudojami specialūs jutikliai nuolat stebi oro kokybę ir gali aptikti tiek tradicinių cigarečių dūmus, tiek elektroninių cigarečių garus ar kaitinamojo tabako naudojimo pėdsakus. Aptikus pažeidimą, atsakingi gimnazijos darbuotojai nedelsiant informuojami – pranešimai su tikslia vieta siunčiami į mobiliuosius įrenginius ar elektroninį paštą, todėl galima ­greitai reaguoti į situaciją.
Ši technologija veikia nepažeis­dama mokinių privatumo – sistemoje nenaudojamos nei vaizdo kameros, nei garso įrašai. Sprendimas orientuotas į prevenciją, o ne kontrolę, todėl išlaikoma pagarba kiekvienam bendruomenės nariui.
Be tiesioginio reagavimo, sistema taip pat kaupia anoniminius duomenis apie fiksuotus atvejus. Tai leis gimnazijos administracijai analizuoti situaciją, geriau suprasti problemos mastą ir taikyti tikslingas prevencines bei švietėjiškas priemones. Remiantis surinkta­ informacija, bus galima vertinti taikomų priemonių efektyvumą ir priimti pagrįstus sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.
Ši investicija – tai ne tik technologinis sprendimas, bet ir aiški žinutė apie bendruomenės vertybes. Siekiama kurti aplinką, kurioje kiekvienas mokinys jaustųsi saugiai, būtų gerbiamas ir galėtų susitelkti į svarbiausią tikslą – mokymąsi ir asmeninį augimą.
Tikimasi, kad naujoji sistema padės mažinti netinkamo elgesio apraiškas, skatins sąmoningumą ir prisidės prie pozityvios, palaikančios gimnazijos kultūros stiprinimo.

Ramunė Matonienė,
gimnazijos direktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – pažangus sprendimas saugesnei mokinių aplinkai
Elektrėnų bendrija „Bočiai“ veikloje su gamtos atbudimu
90 METŲ SUKAKTĮ ŠVENČIA JAGĖLONIETĖ ANTANINA PILIPAVIČIENĖ
Pastrėvio seniūno ataskaita: dialogas su visuomene –svarbi vietos savivaldos dalis

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Festivalis ARS NOVA gegužės 1-31 d.
Pavasario šventė Vytenio parke
Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai
Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė iškovojopasaulio čempionato II diviziono sidabro medalius

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44