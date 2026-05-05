Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – pažangus sprendimas saugesnei mokinių aplinkai

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje įdiegta moderni centralizuota rūkymo ir elektroninių cigarečių (garinimo) detekcijos, informavimo bei statistinės analizės sistema. Šia iniciatyva siekiama užtikrinti sveiką, saugią ir mokymuisi palankią aplinką visai bendruomenei.
Pastaraisiais metais vis dažniau pastebima, kad mokyklų tualetai tampa vietomis, kuriose būriuojamasi ir naudojamos draudžiamos priemonės. Tokia situacija ne tik kelia pavojų mokinių sveikatai, bet ir kuria nesaugią atmosferą – dalis mokinių vengia užeiti į šias patalpas, jaučiasi nejaukiai ar net nesaugiai. Tai trikdo kasdienį mokyklos gyvenimą ir daro neigiamą įtaką emocinei aplinkai.
Įdiegta sistema leidžia šią problemą spręsti šiuolaikiškai ir atsakingai. Joje naudojami specialūs jutikliai nuolat stebi oro kokybę ir gali aptikti tiek tradicinių cigarečių dūmus, tiek elektroninių cigarečių garus ar kaitinamojo tabako naudojimo pėdsakus. Aptikus pažeidimą, atsakingi gimnazijos darbuotojai nedelsiant informuojami – pranešimai su tikslia vieta siunčiami į mobiliuosius įrenginius ar elektroninį paštą, todėl galima greitai reaguoti į situaciją.
Ši technologija veikia nepažeisdama mokinių privatumo – sistemoje nenaudojamos nei vaizdo kameros, nei garso įrašai. Sprendimas orientuotas į prevenciją, o ne kontrolę, todėl išlaikoma pagarba kiekvienam bendruomenės nariui.
Be tiesioginio reagavimo, sistema taip pat kaupia anoniminius duomenis apie fiksuotus atvejus. Tai leis gimnazijos administracijai analizuoti situaciją, geriau suprasti problemos mastą ir taikyti tikslingas prevencines bei švietėjiškas priemones. Remiantis surinkta informacija, bus galima vertinti taikomų priemonių efektyvumą ir priimti pagrįstus sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.
Ši investicija – tai ne tik technologinis sprendimas, bet ir aiški žinutė apie bendruomenės vertybes. Siekiama kurti aplinką, kurioje kiekvienas mokinys jaustųsi saugiai, būtų gerbiamas ir galėtų susitelkti į svarbiausią tikslą – mokymąsi ir asmeninį augimą.
Tikimasi, kad naujoji sistema padės mažinti netinkamo elgesio apraiškas, skatins sąmoningumą ir prisidės prie pozityvios, palaikančios gimnazijos kultūros stiprinimo.
Ramunė Matonienė,
gimnazijos direktorė