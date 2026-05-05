Elektrėnų bendrija „Bočiai“ veikloje su gamtos atbudimu

2026 m. balandžio 15 d. Elektrėnų pensininkų bendrija „Bočiai“ (pirmininkė – Birutė Kizienė) organizavo pasitarimą, kuriame buvo aptarta išvyka į Vilnių, Lietuvos Pensininkų Sąjungos (LPS) „Bočiai“ organizuojamą renginį „Pagyvenusių žmonių veiklos iššūkiai“. Renginys vyks Vilniaus m. savivaldybės patalpose. Jų bendrame koncerte dalyvaus ir mūsų bendrijos ansamblis „Dubija“ (vadovė – Nijolė Ramanauskienė).
Kartu buvo pravesta Kristaus prisikėlimo, Atvelykio, gamtos atbudimo šventė.
Vis šilčiau mus sveikina saulė,
Greitai ties žalią ranką beržai,
Moja parskrendančios gervės,
Krykštauja ir čiurlena upeliai smagiai.
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus.
Sveikiname visus, kad ir kiek vėliau, su Šv. Velykom! Tegu kartu su pavasariu į jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas, viltis ir tikėjimas.
Šia proga linkim daug laimės, gražių pavasario dienų, sveikatos ir geros nuotaikos.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė