Elektrėnų vardas – tarp pasaulio geriausiųjų!

Liepos 26 – rugpjūčio 1 dienomis Prancūzijos kurorte Aix-les-Bains vyko pasaulio RS Feva čempionatas, subūręs net 168 įgulas iš viso pasaulio. Čempionatą organizavo RS Sailing asociacija, Aix-les-Bains jachtklubas ir Prancūzijos buriavimo federacija (FFVoile). Tai vienas reikšmingiausių jaunimo buriavimo renginių, kuriame Lietuva šiemet demonstravo išskirtinį pajėgumą, vienybę ir sportinę brandą.
Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtiniai Benas Šapkinas ir Mykolas Leipus pasiekė istorinį rezultatą, užimdami 7 vietą bendroje įskaitoje tarp 168 komandų. Jie įsitvirtino tarp šalių, kurios tradiciškai dominuoja jaunimo buriavime – Naujosios Zelandijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Austrijos. Tai – aukščiausias Lietuvos pasiekimas RS Feva pasaulio čempionatuose ir aiškus įrodymas, kad mūsų jaunimas pasirengęs kovoti dėl prizininkų pakylos aukščiausiame lygyje.
Be Beno ir Mykolo, į auksinį laivyną pateko ir Ema Raudytė su Viliumi Cancingeriu, o visos likusios Lietuvos komandos – Elektrėnų sporto centro auklėtinės Austėja Karciauskaitė ir Augustė Zukauskaitė, Marius Timofejevas ir Martynas Dabrovalskis, Jauris Laukaitis ir Rugilė Bedalytė – užtikrintai plaukė sidabriniame laivyne.
Pirmą kartą istorijoje nė viena Lietuvos įgula nepateko į bronzinį laivyną – tai unikalus pasiekimas, žymintis mūsų sportininkų pažangą bei augantį pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje.
Čempionate netrūko ir iššūkių – po ginčo trasoje Lietuvos įgula pateikė protestą dėl nesportiško elgesio. Nors iš pradžių jis buvo atmestas, vėliau incidentas perkvalifikuotas ir pradėta procedūra pagal 69-ąją buriavimo taisyklę. Tarptautinis arbitražas šiuo metu nagrinėja galimą Didžiosios Britanijos sportininkų diskvalifikaciją. Lietuva aiškiai parodė: pagarba, taisyklės ir sportinė etika – neatsiejama buriavimo kultūros dalis.
Lietuvos komandai vadovavo treneris Darius Gerasimavičius, dirbantis Elektrėnų savivaldybės sporto centre ir tiesiogiai treniruojantis Beną, Mykolą, Austėją ir Augustę. Trenerio Dariaus Gerasimavičiaus įspūdžiai: „Mūsų tikslas buvo ne tik aukšti rezultatai, bet ir buriavimo brandos demonstravimas. Šie jauni sportininkai įrodė, kad gali ne tik greitai plaukti, bet ir garbingai atstovauti savo šaliai. 7 vieta pasaulyje – tai ne atsitiktinumas, o kryptingų pastangų rezultatas.“
Trenerio asistentas Jonas Šeputis sakė: „Sportininkai pademonstravo puikų pasirengimą ne tik technine, bet ir etikos prasme. Ši patirtis jiems – pamatas ateities pergalėms. Didžiuojuosi komanda.“
RS Sailing jachtų asociacijos vadovas Tomas Valentinaitis dalijosi: „Šis rezultatas – visos buriavimo bendruomenės nuopelnas. Klubų bendradarbiavimas, patyrusių sportininkų įsitraukimas į jaunimo ugdymą, investicijos į RS Feva klasę – tai mūsų kelias į dar daugiau tarptautinių pergalių.“
RS Feva čempionatas – svarbi stotelė daugelio sportininkų kelyje į olimpines aukštumas. Šiais metais debiutavo Naujosios Zelandijos žvaigždė Zofia Wells, vicečempionė, o čempionu tapo Austrijos atstovas David Vogl. Dalyvavo ir Prancūzijos čempionas Anthony Eggenspieler. Lietuvai atstovavo ir Optimist rinktinės narė Ema Raudytė.
Čempionato rezultatai:
1 vieta – Austrija (valstybė be jūros, bet su stipria buriavimo sistema), 2 vieta – Naujoji Zelandija, 3 vieta – Italija. Lietuva aplenkė tokias šalis kaip Nyderlandai, Vokietija, Norvegija, Šveicarija, Vengrija, Čekija. Tai didelis įvertinimas visai mūsų šalies buriavimo bendruomenei. Džiugina ir Lietuvos buriavimo klubų bendradarbiavimas, ruošiantis čempionatui. Jėgas suvienijo: Elektrėnų savivaldybės sporto centras, klubas „Gero vėjo“, Neringos sporto mokykla, RS Sailing jachtų asociacija – Lietuva, Elektrėnų buriavimo klubas „Poseidonas“, Buriavimo akademija, Vilniaus vaikų buriavimo mokykla, 470 Lietuvos jachtų asociacija.
Prie pasirengimo prisidėjo ir elitiniai Lietuvos specialistai: olimpietė Viktorija Andrulytė, meteorologas Naglis Šulija, sporto psichologas Gintaras Chomentauskas, buriavimo strategas Tomas Valentinaitis.
Kas toliau?
Spalio 1-4 d. – Europos čempionatas Italijoje, Gardo ežere, 2026 m. – pasaulio čempionatas Travemiundėje, Vokietijoje, 2026 m. Nidoje – RS Feva Sprint pasaulio čempionatas, vyksiantis Nida Sailing Week metu!
Didžiuojamės mūsų jaunaisiais sportininkais, jų treneriais ir visais, kurie prisidėjo prie šio įspūdingo pasiekimo!
Elektrėnų sporto centro inf.
Nuotr. aut. Darius Gerasimavičius