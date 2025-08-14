Liepos 21-29 dienomis grupė rungiečių keliavo į Šiaurės Makedoniją, kur dalyvavo Ohrido mieste vykusiame tarptautiniame festivalyje kartu su keletu Kauno folkloro ansamblio „Žaisa“ ir kapelos „Smilga“ narių, padėjusių atstovauti Lietuvą. Festivalyje pristatėme mūsų krašto dainas ir muziką. Folkloro ansamblio ir kapelos „Runga“ (vadovai Rūta Vaičekonytė-Chveduk ir Vidas Dainys) dainininkai bei muzikantai atstovavo Elektrėnų kraštą dzūkišku folkloru. Elektrėnų kultūros centro darbuotojai, kiti elektrėniečiai buvo palaikytojai ir vėliavnešiai, nešę Lietuvos Respublikos, Elektrėnų savivaldybės bei folkloro ansamblio „Runga“ vėliavas festivalio eisenoje.
Kad galėtų vykti į festivalį, VšĮ „Runga“ parašė Elektrėnų savivaldybės administracijos Kultūros programos lėšomis iš dalies finansuotą projektą „Šviečiam Europoje“. Jį parėmė Elektrėnų kultūros centras. Prie kelionės savo lėšomis prisidėjo patys keliaujantieji, taip pat Giedrius Leskauskas.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybės administracijai, Elektrėnų kultūros centrui, asmeniškai Giedriui Leskauskui už suteiktą paramą bei galimybę atstovauti savo kraštą festivalyje Makedonijoje. Dėkojame visiems, kartu keliavusiems, prisidėjusiems bei palaikiusiems rungiečius.
Folkloro ansamblio „Runga“ dalyvė Irena Petkevičienė