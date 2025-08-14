Padėka

Liepos 21-29 dienomis grupė rungiečių keliavo į Šiaurės Makedoniją, kur dalyvavo Ohrido mieste vykusiame tarptautiniame festivalyje kartu su keletu  Kauno folkloro ansamblio „Žaisa“ ir kapelos „Smilga“ narių, padėjusių atstovauti Lietuvą. Festivalyje pristatėme mūsų krašto dainas ir muziką. Folkloro ansamblio ir kapelos „Runga“ (vadovai Rūta Vaičekonytė-Chveduk ir Vidas Dainys) dainininkai bei muzikantai atstovavo Elektrėnų kraštą dzūkišku folkloru. Elektrėnų kultūros centro darbuotojai, kiti elektrėniečiai buvo palaikytojai ir vėliavnešiai, nešę  Lietuvos Respublikos, Elektrėnų savivaldybės bei folkloro ansamblio „Runga“ vėliavas festivalio eisenoje.
Kad galėtų vykti į festivalį, VšĮ „Runga“ parašė Elektrėnų savivaldybės administracijos Kultūros programos lėšomis iš dalies finansuotą projektą „Šviečiam Europoje“. Jį parėmė Elektrėnų kultūros centras. Prie kelionės savo lėšomis prisidėjo patys keliaujantieji, taip pat Giedrius Leskauskas. 
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybės administracijai, Elektrėnų kultūros centrui, asmeniškai Giedriui Leskauskui už suteiktą paramą bei  galimybę  atstovauti savo kraštą festivalyje  Makedonijoje.  Dėkojame visiems, kartu keliavusiems, prisidėjusiems bei palaikiusiems rungiečius.

 Folkloro ansamblio  „Runga“ dalyvė Irena Petkevičienė

