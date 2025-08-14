Elektrėnų „Versmės“ futbolo komandos pradės antrąjį ratą

Linas Baublys
Vis dar smagu prisiminti, kaip Elektrėnų „Versmės“ futbolo komanda triumfavo 2024 metų Lietuvos futbolo čempionato III lygoje. „Versmė“ įveikė visus varžovus ir 1 vietą laimėjo užsitikrinta taškų persvara. Nors po tokio gražaus sezono LFF II lygos pirmenybės vis dar liko (tikėkimės netolimuose) planuose ir svajonėse, tačiau 2025 metų sezonas taip pat pasitiktas ypatingai. Elektrėnų „Versmė“ ne tik atnaujino pagrindinę komandą, bet ir subūrė rezervinį kolektyvą – „Versmę B“, kuri šiais metais startavo Sekmadienio futbolo lygos (SFL) „D“ divizione. Džiugu, kad tokiu būdu atsirado galimybė ugdyti pamainą pagrindinei „Versmės“ komandai, nes vyriausieji Elektrėnų savivaldybės futbolo akademijos (ESFA) auklėtiniai jau gali pradėti pratintis prie suaugusiųjų futbolo. Tad „Versmę B“ sudaro dalis ESFA U-18 komandos žaidėjų, o jiems padeda vyresni Elektrėnų futbolo atstovai. Todėl galima sakyti, kad ši komanda yra unikalus patirties ir jaunystės derinys, ką itin kontrastingai atspindi pagrindinis kiekvienos futbolo komandos bastionas – gynybos linija. Elektrėnų „Versmės B“ komandos vartus patikėta saugoti 16 metų amžiaus Justui Makūnui, kai tuo tarpu pagrindiniai vidurio gynėjai – Marius Aliukonis ir Nerijus Šmitas savo amžiumi jau yra pralenkę netgi legendinį keturiasdešimtmetį Cristiano Ronaldo.
Panašu, kad šis patirties ir jaunystės derinys tikrai turi potencialo, nes pirmasis čempionato ratas naujajai komandai susiklostė išties įtemptai ir dramatiškai. Per devynerias rungtynes pasiektos net penkerios lygiosios, iš jų du kartus rezultatu 2-2, o vieną kartą netgi 5-5. Paskutiniame ture visai nedaug trūko ir iki šio rezultato pakartojimo, kai Rūdiškėse vietos „Vėtrai“ buvo nusileista tik pačioje rungtynių pabaigoje 4-5. Tad antrajame rate, kuris prasidės rugpjūčio 24 dieną, galima palinkėti ne tik dar daugiau gerų, emocingų, kovingų rungtynių, bet ir sėkmės, kuri yra būtinas kiekvieno žaidimo elementas.
Visgi praeitų metų čempionei, pagrindinei „Versmės“ komandai, kovoti dėl diviziono nugalėtojų titulo šiais metais bus jau sunkiau. Prie to gal prisideda ir tai, kad namų rungtynės yra žaidžiamos ne Elektrėnuose, o Kaišiadoryse, tad savų „sienų“ ir žiūrovų palaikymo gal kartais ir pristinga. Po pirmojo rato esame aštuntoje vietoje, todėl antrojo rato laukiame su viltimi turnyro lentelėje kilti aukštyn.
Elektrėnų „Versmė B“ antrojo rato varžybas pradės dvejomis namų rungtynėmis.
Rugpjūčio 24 d. (sekmadienį) 18.00 val. Elektrėnų savivaldybės sporto centro stadione susitiksime su VRFM komanda.
Rugpjūčio 31 d. (sekmadienį) 18.00 val. taip pat Elektrėnų savivaldybės sporto centro stadione Elektrėnų „Versmė B“ susitiks su „Arpo“ komanda.
Galima prisiminti, kad būtent su šiomis komandomis I rato išvykos rungtynėse buvo pasiektos kovingos lygiosios vienodais rezultatais 2-2. Tikėkimės, kad šį kartą „namų sienos“ ir gausus savų žiūrovų palaikymas padės iškovoti pergales.
Pagrindinė Elektrėnų „Versmės“ komanda II rato varžybas pradės išvykoje rugpjūčio 25 d. 20.15 val. Vilniaus Senvagės stadione su FK „Medžiai“ komanda.
Kviečiame aktyviai palaikyti savo miesto komandas!