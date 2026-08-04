Alytuje viešėjo Elektrėnų savivaldybės senjorų tarybos nariai

Alytuje viešėjo Elektrėnų savivaldybės senjorų tarybos nariai

Alytaus miesto savivaldybėje viešėjo Elektrėnų savivaldybės senjorų tarybos nariai.
Su svečiais susitiko Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Kristina Daugelevičienė, mero patarėja Goda Prapuolenytė-Leonavičienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Akvilė Voverienė.
Susitikimo metu aptarti senjorams aktualūs klausimai. Elektrė­­nų savivaldybės senjorų tarybos nariai domėjosi, kaip Alytaus mieste ­formuojama ir įgyvendinama senjorų politika, kokiomis prie­monėmis savivaldybė skatina vyresnio amžiaus gyventojų aktyvumą, kokios socialinės, užimtumo ir kitos paslaugos jiems teikiamos bei kokios iniciatyvos padeda stiprinti senjorų įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą.
Elektrėnų senjorai jau yra gir­dė­ję apie garsiuosius Alytaus sen­jo­rų naktišokius, bendradarbiavę su Alytaus „Bočių“ ir Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenėmis.
Delegacija taip pat apsilankė VšĮ „Gerumo skraistė“ ir Alytaus miesto bendruomenės centre, kur susipažino su senjorams organi­zuojamomis veiklomis ir teikiamomis paslaugomis.
Svečiai iš Elektrėnų negailėjo pagyrų Alytaus miesto savivaldy­bės pastangoms rūpinantis vyresnio amžiaus gyventojų poreikiais, jų užimtumu ir gerove.
Jie džiaugėsi galimybe susipažinti su Alytuje įgyvendinamo­mis iniciatyvomis, pasidalyti gerąja patirtimi ir pasisemti idėjų, kurias būtų galima pritaikyti savo savivaldybėje.

Alytaus miesto savivaldybės inf.

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