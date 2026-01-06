Kalėdinių švenčių laukimas Pastrėvio seniūnijoje

2025 – ieji metai artėja į pabaigą ir Kalėdų laukimas tampa puikia proga stabtelėti ir pasidžiaugti bendryste, pasidalinti šiluma, atverti širdis gerumui. Gruodžio 8 dieną Pastrėvio seniūnijoje vyko edukacinis užsiėmimas „Kalėdinių dekoracijų gaminimas“ su edukatore Regina Sinkevičiene. Iš natūralių gamtinių medžiagų – pušies ir eglės šakų, tujų šakelių, džiovintų citrusinių vaisių riekelių ir kankorėžių gaminome Kalėdines dekoracijas. Kiekvienas dalyvis savo rankomis sukūrė įspūdingas dekoracijas, kurios džiugins, puoš namus ir primins šias nuostabias kūrybos valandas. Dalyviai iškeliavo namo ne tik su rankdarbiais, bet ir su prisiminimais bei gera nuotaika, kurie yra vertingesni už bet kokias pirktines dovanas.
Gruodžio 18 dieną „Gyvi teatre“ trupė visus pakvietė į interaktyvų spektaklį–miuziklą „Baltos ir pūkuotos“, skirtą visai šeimai. Vaikai kartu su animatorėmis į žemę nusileidusiomis balčiausiomis Snaigėmis turėjo misiją – atkurti draugystę su vaikais ir vėl sugrąžinti į pasaulį tikrąją skambiąją žiemą. Gyvai atliekami muzikiniai epizodai ir dainos, interaktyvios, į siužetą įtraukiančios veiklos, kurių metu vaikai tapo aktoriais, sukūrė nuostabią šventinę atmosferą. Kalėdų Senelis vaikams įteikė saldžias dovanėles.
Tegul šios Kalėdos būna kupinos šviesos, juoko ir jaukių akimirkų.
Linksmų ir ramybe kvepiančių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!
Gražina Bubėnienė,
Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė