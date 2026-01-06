Kalėdinių švenčių laukimas Pastrėvio seniūnijoje

Kalėdinių švenčių laukimas Pastrėvio seniūnijoje

2025 – ieji metai artėja į pabaigą ir Kalėdų laukimas tampa puikia proga stabtelėti ir pasidžiaugti bendryste, pasidalinti šiluma, atverti širdis gerumui. Gruodžio 8 dieną Pastrėvio seniūnijoje vyko edu­kacinis užsiėmimas „Kalėdinių dekoracijų gaminimas“ su edukatore Regina Sinkevičiene. Iš natūralių gamtinių medžiagų – pušies ir eglės šakų, tujų šakelių, džiovintų citrusinių vaisių riekelių ir kankorėžių gaminome Kalėdines dekoracijas. Kiekvienas dalyvis savo rankomis sukūrė įspūdingas dekoracijas, kurios džiugins, puoš namus ir primins šias nuostabias kūrybos valandas. Dalyviai iškeliavo namo ne tik su rankdarbiais, bet ir su prisiminimais bei gera nuotaika, kurie yra ­vertingesni už bet kokias pirktines dovanas.
Gruodžio 18 dieną „Gyvi teatre“ trupė visus pakvietė į interaktyvų spektaklį–miuziklą „Baltos ir pūkuotos“, skirtą visai šeimai. Vaikai kartu su animatorėmis į žemę nusileidusiomis balčiausiomis Snaigėmis turėjo misiją – atkurti draugystę su vaikais ir vėl sugrąžinti į pasaulį tikrąją skambiąją žiemą. Gyvai atliekami muzikiniai epizodai ir dainos, interaktyvios, į siužetą įtraukiančios veiklos, kurių metu vaikai tapo aktoriais, sukūrė nuostabią šventinę atmosferą. Kalėdų Senelis vaikams įteikė ­saldžias dovanėles.
Tegul šios Kalėdos būna kupinos šviesos, juoko ir jaukių akimirkų.
Linksmų ir ramybe kvepiančių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Gražina Bubėnienė,
Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Advento vakaras gimnazijoje
Baigiantis metams – sėkmingai užbaigtas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“
Advento ir Kalėdų laukimas Kietaviškių seniūnijoje – su muzika, kūryba ir bendryste
Pasveikinkime Kalėdas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos
Gliwice open festival

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44