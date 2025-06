Elektrėnų krašto verslai: geriau pamatyti, nei išgirsti

Virginija Jacinavičiūtė

Patarlė byloja, geriau vieną kartą pamatyti, negu dešimt kartų išgirsti. Šia išmintimi vadovaudamosi Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės darbuotojos pakvietė savivaldybės, ben­druomenių, žiniasklaidos ir kitus atstovus gyvai pamatyti, kaip VVG prisideda prie vietinių verslų plėtros. Ekskursija po savo kraštą daugeliui sukėlė nuostabą, dauguma nė nebuvo girdėję, kad tokių įmonių savivaldybėje esama ir juo labiau, kad VVG prisidėjo prie įmonių plėtros, padėjo sukurti darbo vietas, įsigyti inventorių ir įrangą.

Abromiškių dvare

Gegužės 27-osios pažintinė ke­lionė pradėta nuo atgimstančio Ab­romiškių dvaro. Laukiant dvaro atidarymo, buvo nepaprastai įdomu pamatyti puošniai įrengtas dvaro sales, prabangius miegamuosius, apžiūrėti antikvarinius baldus. 20 metų trunkančio dvaro atstatymo detales ir iššūkius papasakojo restauravimu besirūpinantis istorikas Romualdas Bakutis. Sužinojome, kokiu stiliumi įrengti kambariai, išgirdome senovinių baldų ir krosnių paieškų detales, pamatėme autentišką dvaro rūsį, kurio plytos nuolat kentėjo nuo nevaldomai besiskverbiančio vandens. Tarp lankytojų buvo žmonių, kurie lankėsi dvare, kai jame veikė ligoninė, kelių žmonių mamos šiame dvare gimė. Po rūmus keliavome ratu, o užbaigėme kelionę pietiniame flygelyje (šoniniame pastato priestate), kuriame veiks restoranas su lauko terasa. Rūsyje įrengta moderni virtuvė, kurią iš dalies finansavo Elektrėnų VVG. UAB „Ab­romiškių dvaras“, įgyvendinusi projektą, įsigijo virtuvės ir plovyklos įrangą, virtuvės lentynas, stelažus, šaldomus stalus, šaldiklius ir šaldytuvus. Moterys šmaikštavo, kad taip atrodo svajonių virtuvė, o R. Bakutis dėkojo VVG atstovėms už suteiktą progą įsigyti kokybišką, funkciona­lią ir patogią virtuvę. Dabar virtuvei dar reikia ir šefo. R. Bakutis užsiminė, jog būtų smagu, kad virtuvėje dirbtų vietinis šefas, gal ši publikacija padės tokį surasti.

Mis Vita

Pažintis su Abromiškių dvaro rūmais buvo tokia įdomi, kad valanda prabėgo nepastebimai. Toliau autobusiukas judėjo Vievio link. Delegacija apsilankė Matukiškių kaime įrengtoje sodyboje „MisVita“, kurios pavadinimas siejasi su moters gyvenimu. O ta moteris Jovita Bliujienė, kuri turėjo svajonę gražiame sklype ant Naručionių ežero kranto įrengti kaimo turizmo sodybą. Svajonei išsipildyti padėjo VVG pateiktas projektas, kurį įgyvendinus sklypas pritaikytas turizmo reikmėms: įrengta pirtis, pavėsinė, mediniai namukai klientams aptarnauti ir įrangai laikyti, viename jų įrengta biliardinė, įsigytas vandens dviratis, valtis, įranga lauko griliui, gultai, biliardo­ stalas. Jovita pasakojo, kad kaimo turizmo sodybos įrengimas buvo pilnas iššūkių. Iš pradžių koją kišo ­pandemija, vėliau Ukrainoje prasidėjęs karas. Tačiau šiandien sodyba jau įgauna veiklos pagreitį, šventės ir pramogos čia organizuojamos ištisus metus.

Technologinė linija

Atsisveikinus su J. Bliujiene judėjome įmonės „Technologinė linija“ link. Mus pasitiko įmonės vadovas Aurimas Špetas ir jo komanda. Suprasti, kokią technologiją kuria įmonė, padėjo sumažintas roboto modelis, kuris iš vienos krūvelės saldainius perdėliojo į kitą. Įmonės veiklos esmė – objekto perkėlimo būdas. Kad būtų lengviau suprasti, galima įsivaizduoti siurblio antgalį ir objektą, kurio jis negali susiurbti, todėl laiko pritrauktą. UAB „Technologinė linija“ gamina pagal poreikius pritaikytus vakuuminius griebtuvus ir įrankius robotams, kurie gali perkelti įvairius daiktus. Ši technologija naudojama parketo gamybos įmonėje „Bauwerk Boen“, „Freda“, „Vakarų mediena“ ir užsienio įmonėse. VVG teikto projekto metu UAB „Technologinė linija“ įsigijo vertikalaus apdirbimo centrą, buvo sukurtos dvi darbo vietos.

Pasididžiavimo jausmą savo kraštiečiais patyrėme sužinoję, kad įmonės įkūrėjai – vieviškiai. Ši technologija plėtojama tik Vokietijoje ir Prancūzijoje, o Lietuvoje tai vienintelė įmonė, kurianti tokį ­produktą.

Maži paveikslai – didelės galimybės

Iš arti pamatę stulbinančias naujausių technologijų galimybes, pajudėjome į įmones UAB „Max solar energy“ ir UAB „Ambergidas“, veikiančias Ausieniškių kaime, Gėlių g. Įmonėje mus pasitiko įmonių atstovas Andrius Giedraitis ir darbuotojas Arūnas Pilibavičius. Vos užėjus į patalpas, mintys nukėlė į pajūrį, kurio gatvės neįsivaizduojamos be gintarinių paveikslų. Įmo­nėje taip pat gaminami tokie paveikslai. Didžioji dalis eksportuojama į Kiniją, kur, pasirodo, tokie paveikslai yra labai populiarūs. A. Giedraitis pasakojo, kad anksčiau didžioji produkcijos dalis buvo eksportuojama į Rusiją – itin paklausūs būdavo gintariniai peizažai su trim beržais. Tačiau Ukrainoje prasidėjęs karas privertė keisti veiklos kryptį ir žaliavų tiekėją. Jei anksčiau gintarai buvo perkami Karaliaučiuje, tai dabar Ukrainoje. Įgyvendinant projektą per VVG 2023 m. UAB „Max solar energy“ baigė statyti naują pastatą – angarą, kuriame įsikūrė įmonės sandėlis ir galerija. Įmonė ketina padidinti uždirbamas pajamas iš suvenyrų, paveikslų, vitražų, molio gaminių gamybos, plėtoti pažintinių programų organizavimą, vykdo edukacijas ir kviečia į jas atvykti Elektrėnų savivaldybės ir visos šalies mokyklas. Galima pasigaminti gintaru puoštus vitražus, magnetukus, eglutės žaisliukus ir kt. Šalia sandėliavimo ir edukacijų pastato, senos fermos patalpose veikia UAB „Ambergidas“, ku­rios veiklos kryptis – gintaro žaliavos apdirbimas ir ­gintaro dirbinių gamyba. Per VVG įgyvendinant projektą įmonė įsigijo gaminių klasifikatorių, presą, CNC stakles ir spausdintuvą. Šie pirkiniai suteikia galimybę gintaro žaliavą išrūšiuoti į 20 skirtingų spalvų, gintaro žaliavą presuoti, presuotus ruošinius parduoti, gaminti gintaro suvenyrus. Taip pat įgyvendinant per VVG teiktą projektą sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė. Per VVG „Ambergidas“ ir UAB „Max solar energy“ sukūrė po 4 darbo vietas. A. Giedraitis pasakojo, kad įmonėse yra 10 darbuotojų ir keičiasi jie labai retai. Viena darbuotojų replikavo, kad geros darbo vietos niekas nenori palikti.

Poilsio kompleksas

Įdomi ir turininga pirmadienio kelionė užbaigta Trakų ir Elektrėnų savivaldybių ribose, Keliakiemio kaime, įrengtame poilsio komplekse. Vykstant į Trakus neįmanoma nepastebėti pilko kupolo, stūksančio Šiemečio ežero pakrantėje, bei įdomios architektūros pirties, kurios visas fasadas yra veidrodinis. Šią teritoriją prižiūri ir jos plėtra rūpinasi vadovas Mantas Šveinauskas. Susirinkusiems jis pasakojo, kad įmonė teikia įvairias paslaugas: organizuoja šventes, konferencijas, parodas. Įgyvendinant VVG teiktą projektą buvo įsigyta kupolinė konstrukcija su virtuvine įranga ir baldais, aplinkos priežiūros priemonės, autobusiukas, universalus traktorius, angaras, įvairus pramogų inventorius, plaukiojanti ir stacionari pirtis, batutai. Plėtojant verslą buvo sukurtos 5 darbo vietos. Šalia pramogų komplekso sezono metu veiks ir kavinė, todėl nieko netrūks aktyviam ir turiningam laisvalaikiui.

Apibendrindama susitikimą Elektrėnų VVG vadovė Lina Bernatavičienė kalbėjo, kad 2017-2025 m. VVG padėjo įgyvendinti 48 projektus, kuriančius pridėtinę vertę kaimiškose vietovėse. Šiuos projektus įprastai galima pristatyti rodant nuotraukas ir vardijant įgyvendintus tikslus, tačiau gyvas apsilankymas visada palieka didesnį įspūdį ir pažinimo džiaugsmą.