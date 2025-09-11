Elektrėnai vasarą uždarė kartu su Jaunyste

Elektrėnai vasarą uždarė kartu su Jaunyste

Renginio vedėjai Giedrė Genutaitytė ir Saulius Čėpla kalbina konkurso „Elektrėnų žiburiukai“ laureatą, Elektrėnų meno mokyklos mokinį Davidą Ponomarenko

 

Rugpjūčio 29–30 dienomis Elektrėnų amfiteatre „Vaikų pasaulis“ nuaidėjo bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“. Dvi dienas čia skambėjo muzika, sutraukusi gausų klausytojų būrį ne tik iš Elektrėnų, bet ir iš kitų miestų. Šiemet gamta buvo dosni – oras buvo tiesiog idealus, o juk festivalis vyksta po atviru dangumi, todėl nerimas dėl lietaus visuo­met lydi iki pat pirmųjų akordų.
Bliuzo vakaras atidarė festivalį galingu užtaisu – nuo tarptautinių projektų iki roko legendos Česlovo Gabalio, kuris priminė, jog roko šaknys glūdi bliuzo muzikoje. Vakarą pratęsė vietiniai broliai Avetisyanai gastro pub POMO, sukūrę jaukią naktinės improvizacijos atmosferą.

Lyriškai nusiteikusi atlikėja Migloko

Džiazo diena buvo dedikuota festivalio ištakoms – Viktorui Voronovui, kurio dėka dar 1968-aisiais Elektrėnuose įvyko pirmasis džiazo festivalis Lietuvoje. Programa buvo sudėliota taip, kad kiekvienas klausytojas atrastų kažką sau: nuo jaunųjų „Elektrėnų žiburiukų“ laureatų ir LMTA bigbendo energijos iki išskirtinio dueto „Petrarka“.
Vis dėlto didžiausią įspūdį paliko tarptautinė žvaigždė iš Graikijos Petros Klampanis. Jo profesionalumas ir virtuoziškumas publiką įtraukė taip, kad net tyliausios akimirkos scenoje tapo ypatingos.
Festivalio uždarymui nu­skam­bėjęs duetas „Keista Bjauri Žuvis“ buvo tikras netikėtumas. Jų muzika skambėjo kaip elektroninio džiazo, reivo, meditacijos ir hipnozės mišinys – patirtis, kuri daugeliui buvo visiškai nauja. Žmonės, įpratę prie tradicinio džiazo, atsidūrė visiškai kitame pasaulyje – ir būtent tai atvėrė naujas džiazo galimybes.
Šių metų „Jaunystė“ sulaukė itin gerų atsiliepimų socialiniuose tinkluose, o publikos gausa parodė, kad tokios muzikos šventės Elektrėnuose yra labai laukiamos. Festivalio programa vėl įrodė, kad džiazas ir bliuzas gali būti vis kitoks – tradicinis, eks­perimentinis, virtuoziškas ar ne­tikėtai šiuolaikiškas.
Džiazo dieną iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, rėmėjai – Bistro „Paragauk Pats“ ir gastro pub POMO. Partneriai – Vilnius Mama Jazz, informaciniai partneriai – „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“, draugai – Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“ ir Elektrėnų turizmo informacijos centras.
Iki susitikimo 2026-aisiais!

Festivalio „Jaunystė“ organizatorių inf.,
Liudmilos Felčinskajos nuotr.

