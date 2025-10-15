Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė

D. Kasparaitis (dešinėje) patiems mažiausiems pipirams organizavo linksmas estafetes, mokė juos įvairių naudingų pratimų
Darius Kasparaitis vėl nudžiugino savo ledo ritulio mokyklos auklėtinius, apsilankydamas Elektrėnuose bei dalyvaudamas vaikų, jaunuolių, merginų treniruotėse. Jis ne tik kovojo kartu su vyresniais vaikais dėl ritulio, perdavimų, įvarčių, bet ir patiems mažiausiems pipirams organizavo linksmas estafetes, mokė juos įvairių naudingų pratimų.
Išdalinęs begalę autografų ant marškinėlių, šalmų, suvenyrų bei kantriai pozavęs daugybei nuotraukų, prieš dar vieną artėjančią treniruotę su merginomis Darius Kasparaitis sutiko atsakyti ir į kelis klausimus:
Elektrėnuose visada sulaukiate daug dėmesio, vaikai ne tik treniruojasi, bet ir fotografuojasi su Jumis, prašo autografų. Kaip reaguojate į tokį dėmesį, priėmimą?
Visų pirma labai džiaugiuosi, kad Elektrėnuose tiek daug vaikų lanko ledo ritulio treniruotes, šiuo metu jų yra apie 150. Anksčiau tiek vaikų nelankė treniruočių, todėl labai smagu, kad mūsų nedideliame miestelyje ledo ritulys yra toks populiarus.
Kokią žinią norėtumėte perduoti Jūsų vardo ledo ritulio mokyklą lankantiems vaikams? Kaip vertinate jų perspektyvas, augimą, treniruočių procesą?
Aš visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra Lietuvos ledo ritulio sostinė. Čia geriausios sąlygos, turime puikių trenerių, specialistų, nereikia toli važiuoti, todėl noriu palinkėti vaikams kantriai ir nuosekliai treniruotis, nepasiduoti sunkumams, nepalikti ledo ritulio. Didžiausia problema yra 16–18 metų amžiaus tarpsnis, kuomet vaikai baigia karjerą. Todėl mes su mokyklos vadovu Valdu Škadausku visada ieškome būdų, kaip dar labiau pagerinti treniruočių procesą, kaip išauginti naują Zubrų ar Kasparaitį.
Daug perspektyvių jaunuolių žaidžia užsienyje. Ar stebite jų raidą, progresą?
Jei anksčiau mūsų jaunimas važiuodavo žaisti į Norvegiją, Lenkiją, tai šiuo metu yra tikrai puikių vaikinų, kurie žaidžia labai gerose lygose – Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, elitinėse Kanados jaunimo ledo ritulio lygose. Todėl matau labai geras perspektyvas, svarbiausia vaikams – nenustoti tobulėti, mokytis ir augti, o grįžus atstovauti Lietuvai.
Kuo Jūs pats šiuo metu užsiimate, kokia Jūsų kasdienybė?
Turiu 6 vaikus, gyvenu Majamyje. Turint didelę šeimą tikrai yra ką veikti, kaip ir kiekvienam ne sportininkui, reikia rūpintis, kaip uždirbti pinigus, kaip tėvui, užsiimti su vaikais.
Lietuvos vyrų, moterų, U-20 rinktinės pakilo į aukštesnius divizionus. Kaip vertinate šiuos pasiekimus?
Visų pirma reikia išsilaikyti šiuose divizionuose nors kelis sezonus, kad perspektyvus jaunimas, kuris auga, pajustų to lygio ledo ritulį. Taip pat norisi tikėti, kad dar savo gyvenimo metais pamatysime Lietuvos rinktines žaidžiant ir aukščiausiame divizione, kartu su mūsų kaimynais latviais.
Gal su mokyklos vadovais jau aptarėte, kaip mokykla galėtų pagerbti Mindaugo Kiero atminimą?
Aš pats žaidžiau su Mindaugu, kartu laimėjome pasaulio čempionatą, jis buvo aukšto lygio ledo ritulininkas, linksmas vyras, įkūrė „Hockey Punks“ klubą. Ši žinia labai liūdna, mes galvosime, kaip pagerbti jo atminimą.
Dėkojame Dariui Kasparaičiui už pokalbį, įkvepiančius ir motyvuojančius tobulėti palinkėjimus. Kartu su juo norime tikėti, kad netrukus pamatysime mūsų miesto, šalies jaunuolius, žaidžiančius stipriausiose pasaulio ledo ritulio lygose, o taip pat ir Lietuvos vyrų, moterų, jaunimo rinktines, pakilusias į aukščiausius ledo ritulio čempionatų divizionus.
Linas Baublys