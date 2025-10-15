Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė

Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė

D. Kasparaitis (dešinėje) patiems mažiausiems pipirams organizavo linksmas estafetes, mokė juos įvairių naudingų pratimų

 

Darius Kasparaitis vėl nudžiu­gino savo ledo ritulio mokyklos auklėtinius, apsilankydamas Elektrėnuose bei daly­vaudamas vaikų, jaunuolių, merginų tre­niruotėse. Jis ne tik kovojo kartu su vyresniais vaikais dėl ritulio, perdavimų, įvarčių, bet ir patiems mažiausiems pipirams organizavo linksmas estafetes, mokė juos įvairių naudingų pratimų.
Išdalinęs begalę autografų ant marškinėlių, šalmų, suvenyrų bei kantriai pozavęs daugybei nuotraukų, prieš dar vieną artėjančią treniruotę su merginomis Darius Kasparaitis sutiko atsakyti ir į kelis klausimus:

Elektrėnuose visada sulaukiate daug dėmesio, vaikai ne tik treniruojasi, bet ir fotografuojasi su Jumis, prašo autografų. Kaip reaguojate į tokį dėmesį, priėmimą?
Visų pirma labai džiaugiuosi, kad Elektrėnuose tiek daug vaikų lanko ledo ritulio treniruotes, šiuo metu jų yra apie 150. Anksčiau tiek vaikų nelankė treniruočių, todėl labai smagu, kad mūsų nedideliame miestelyje ledo ritulys yra toks populiarus.

Kokią žinią norėtumėte perduoti Jūsų vardo ledo ritulio mokyklą lankantiems vaikams? Kaip vertinate jų perspektyvas, augimą, treniruočių procesą?
Aš visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra Lietuvos ledo ritulio sostinė. Čia geriausios sąlygos, turime puikių trenerių, specialistų, nereikia toli važiuoti, todėl noriu palinkėti vaikams kantriai ir nuo­sekliai treniruotis, nepasiduoti sunkumams, nepalikti ledo ritulio. Didžiausia problema yra 16–18 metų amžiaus tarpsnis, kuomet vaikai baigia karjerą. Todėl mes su mokyklos vadovu Valdu Škadausku visada ieškome būdų, kaip dar labiau pagerinti treniruočių procesą, kaip išauginti naują Zubrų ar Kasparaitį.

Daug perspektyvių jau­nuolių žaidžia užsienyje. Ar stebite jų raidą, progresą?
Jei anksčiau mūsų jaunimas važiuodavo žaisti į Norvegiją, Lenkiją, tai šiuo metu yra tikrai puikių vaikinų, kurie žaidžia labai gerose lygose – Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, elitinėse Kanados jaunimo ledo ritulio lygose. Todėl matau labai geras perspektyvas, svarbiausia vaikams – nenustoti tobulėti, mokytis ir augti, o grįžus atstovauti Lietuvai.

Kuo Jūs pats šiuo metu užsiimate, kokia Jūsų kasdienybė?
Turiu 6 vaikus, gyvenu Majamyje. Turint didelę šeimą tikrai yra ką veikti, kaip ir kiekvienam ne sportininkui, reikia rūpintis, kaip uždirbti pinigus, kaip tėvui, užsiimti su vaikais.

Lietuvos vyrų, moterų, U-20 rinktinės pakilo į aukštesnius divizionus. Kaip vertinate šiuos pasiekimus?
Visų pirma reikia išsilaikyti ­šiuose divizionuose nors kelis sezonus, kad perspektyvus jaunimas, ­kuris auga, pajustų to lygio ledo ritulį. Taip pat norisi tikėti, kad dar savo gyvenimo metais pamatysime Lietuvos rinktines žaidžiant ir ­aukščiausiame divizione, kartu su mūsų kaimynais latviais.

Gal su mokyklos vadovais jau aptarėte, kaip mokykla galėtų pagerbti Mindaugo ­Kiero atminimą?
Aš pats žaidžiau su Mindaugu, kartu laimėjome pasaulio čempio­natą, jis buvo aukšto lygio ledo ritulininkas, linksmas vyras, įkūrė „Hockey Punks“ klubą. Ši žinia labai liūdna, mes galvosime, kaip pagerbti jo atminimą.
Dėkojame Dariui Kasparaičiui­ už pokalbį, įkvepiančius ir mo­ty­vuojančius tobulėti palinkėjimus. Kartu su juo norime tikėti, kad netrukus pamatysime mūsų miesto, šalies jaunuolius, žaidžiančius stipriausiose pasaulio ledo ritulio lygose, o taip pat ir Lietuvos vyrų, moterų, jaunimo rinktines, pakilusias į aukš­čiausius ledo ritulio čempionatų ­divizionus.

Linas Baublys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Ilga kaip šimtmečiai diena Šiluvoje
100 metų pralėkė labai greitai
Startavo LEA parama šilumos siurbliams – kompensuos iki 90 proc. šildymo įrangos kainos, ragina paskubėti
Jautrus eksperimentas parodė, kaip vaikai reaguoja į tėvų žodžius

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė
Šokėjų startai
Statybų atgimimas – Šarkinės gatvėje pradedama naujų daugiabučių plėtra
Jauna kelionė į Čiurlionį

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44