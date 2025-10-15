Remontuoja remontuoja, o vis tiek genda

Į redakciją skambinęs skaitytojas skundėsi, kad visą parą Trakų g. nebuvo tiekiamas vanduo. Pasak skaitytojo, Elektrėnuose buvo vykdomas vandentvarkos projektas, iš dalies finansuojamas ES lėšomis. Tada savivaldybės laikraščiuose EKŪ rašė, kad senas vamzdynas pakeistas nauju ir Elektrėnuose nebebus avarijų, dėl ko vartotojams nebūtų tiekiamas vanduo. Deja, šiais metais vamzdynas tarp Ledo rūmų ir buvusios RIMI parduotuvės trūko jau antrą kartą ir antrą kartą gyventojams visą parą nebuvo tiekiamas vanduo… Norėtume žinoti, ar trasų keitimas buvo atliekamas nekokybiškai, ar iš viso nebuvo naujai keičiamas.
Pakomentuoti skaitytojo skundą paprašėme laikinai EKŪ gen. direktorės pareigas einančios Gretos Sinkevičienės: „Minėtame ruože buvo atliekami vandentiekio keturių sklendžių remonto darbai. Primename, kad anksčiau toje pačioje atkarpoje buvo keičiama šilumos trasa, kuri buvo iš dalies finansuojama iš ES lėšų, todėl dabartiniai darbai nėra susiję su ankstesniu projektu. Vandens sklendės buvo įrengtos dar apie 1980 metus, todėl jų keitimas būtinas, siekiant užtikrinti patikimą vandens tiekimą ateityje.
Atsiprašome gyventojų už laikinus nepatogumus ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą.
Ačiū…