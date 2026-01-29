Dailiojo čiuožimo sostinė

Sausio 10–11 dienomis Elektrėnai vėl tapo dailiojo čiuožimo sostine – čia vyko antrasis dailiojo čiuožimo „Grand Prix“ etapas „Vega Trophy“.
Šiose varžybose startavo rekordinis dailiojo čiuožimo klubo „Elektrėnų snaigės“ trenerių Gintarės Ašmenienės ir Rūtos Gasiūnaitės auklėtinių skaičius – net 15 sportininkių atliko programas, o dar 10 sportininkių dalyvavo elementų rungtyje.
Stipriausiųjų sportininkių grupėje puikiai savo šokį ant ledo atlikusi Aniceta Vilčinskaitė pagerino asmeninį laisvosios programos rezultatą – surinko 59,68 balo, o kartu su trumpąja programa iš viso pelnė 91,93 balo ir iškovojo 1-ąją vietą.
Gustė Malašauskaitė, surinkusi 27,73 balo, Springs B grupėje užėmė 2-ąją vietą.
Luiza Gliaudelytė, startavusi naujame Pre-Chicks C pogrupyje, iškovojo 1-ąją vietą.
Amelija Plauškaitė Chicks C grupėje pelnė 3-iąją vietą.
Patricija Gliaudelytė Beginners grupėje užėmė 2-ąją vietą.
Elementų rungtyje prizines vietas iškovojo:
Emilija Jokšytė – 1 vieta
Adelė Ašmenaitė – 2 vieta
Sofija Grikien – 3 vieta
Milda Vinickaitė – 2 vieta
Danielė Kliudaitė – 3 vieta
Agota Bliujė – 1 vieta
Austėja Kubiliūtė – 2 vieta
Rusnė Bliujė – 2 vieta
Kamilė Jarašiūtė – 1 vieta
Emilija Lapinskaitė – 1 vieta
Tėja Raižytė – 2 vieta
Iš 25 varžybose dalyvavusių „Elektrėnų snaigių“ auklėtinių net 16 sportininkių užlipo ant prizininkų pakylos!
Labai džiaugiamės, kad šį sezoną klubo auklėtinės sudalyvavo jau šešiose tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose ir Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionate.
Dėkojame Elektrėnų sporto centrui už sudarytas galimybes dalyvauti aukščiausio rango varžybose.
Dailiojo čiuožimo klubas „Elektrėnų snaigės“