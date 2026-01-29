Dailiojo čiuožimo sostinė

Dailiojo čiuožimo sostinė

Sausio 10–11 dienomis Elek­trėnai vėl tapo dailiojo čiuožimo sostine – čia vyko antrasis dailiojo čiuožimo „Grand Prix“ etapas „Vega Trophy“.
Šiose varžybose startavo rekordinis dailiojo čiuožimo klubo „Elektrėnų snaigės“ trenerių Gintarės Ašmenienės ir Rūtos Gasiūnaitės auklėtinių skaičius – net 15 sportininkių atliko programas, o dar 10 sportininkių ­dalyvavo elementų rungtyje.

Stipriausiųjų sportininkių gru­pėje puikiai savo šokį ant ledo atlikusi Aniceta Vilčinskaitė pagerino asmeninį laisvosios programos rezultatą – surinko 59,68 balo, o kartu su trumpąja programa iš viso pelnė 91,93 balo ir iškovojo 1-ąją vietą.
Gustė Malašauskaitė, surinkusi 27,73 balo, Springs B grupėje užėmė 2-ąją vietą.
Luiza Gliaudelytė, startavusi ­naujame Pre-Chicks C pogrupyje, iškovojo 1-ąją vietą.
Amelija Plauškaitė Chicks C grupėje pelnė 3-iąją vietą.
Patricija Gliaudelytė Beginners grupėje užėmė 2-ąją vietą.

Elementų rungtyje prizines vietas iškovojo:

Emilija Jokšytė – 1 vieta
Adelė Ašmenaitė – 2 vieta
Sofija Grikien – 3 vieta
Milda Vinickaitė – 2 vieta
Danielė Kliudaitė – 3 vieta
Agota Bliujė – 1 vieta
Austėja Kubiliūtė – 2 vieta
Rusnė Bliujė – 2 vieta
Kamilė Jarašiūtė – 1 vieta
Emilija Lapinskaitė – 1 vieta
Tėja Raižytė – 2 vieta

Iš 25 varžybose dalyvavusių „Elektrėnų snaigių“ auklėtinių net 16 sportininkių užlipo ant prizininkų pakylos!
Labai džiaugiamės, kad šį sezoną klubo auklėtinės sudalyvavo jau ­šešiose tarptautinėse dailio­jo ­čiuožimo varžybose ir Lietuvos ­dailiojo čiuožimo čempionate.
Dėkojame Elektrėnų sporto ­centrui už sudarytas galimybes ­dalyvauti aukščiausio rango ­varžybose.

Dailiojo čiuožimo klubas „Elektrėnų snaigės“

