„Čiurlionio spalvos ir garsai Elektrėnuose“

Šių metų rugsėjis Lietuvai ypatingas – mūsų genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis būtų minėjęs savo 150-ąsias gimimo metines. Visa šalis prisiliečia prie jo palikimo – tarsi įstabi simfonija, sklindanti iš praeities į dabartį. 2025-uosius Lietuvos rašytojų sąjunga paskelbė Čiurlionio metais, tad neatsitiktinai visoje Lietuvoje vyksta renginiai, skirti jo atminimui. Pasitinkant M. K. Čiurlionio gimtadienį, jo išvakarėse, rugsėjo 20-ąją Čiurlionio dvasia alsavo ir Elektrėnų miesto bibliotekoje.
Čia skambėjo ne tik muzikos garsai, bet ir žodžio šviesa – pristatytas tarptautinis almanachas „Čiurlena srauni Ratnyčėlė: Čiurlionis“, gimęs iš regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“, Elektrėnų meno mokyklos ir miesto bibliotekos bendradarbiavimo. Tai lyg dar vienas tiltas tarp menų, kuriuo per laiką eina pats Čiurlionis – kompozitorius, dailininkas, laiškų poetas, kūręs ne tik garsais ir spalvomis, bet ir žodžiu.
Kūrybiniame literatų konkurse, inicijuotame literatų klubo „Strėva“, dalyvavo net 62 literatai iš įvairių Lietuvos regionų, taip pat iš Vokietijos, Naujosios Zelandijos. Jų balsai, suvienyti vieno genijaus atminimui, tapo gyvu įrodymu, jog Čiurlionio vardas skamba visame pasaulyje. Renginio metu skambėjo laureatų ir dalyvių eilės bei prozos kūriniai – tarsi nauji garsai, papildę jau amžinybėn iškeliavusį Lietuvos genijų.
Šiuos literatūrinius skaitymus lydėjo muzikos intarpai, kuriuos atliko Elektrėnų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pianino, akordeono klavišais ir smuiko stygomis jie kūrė ypatingą atmosferą, tarsi perkėlusią klausytojus į Čiurlionio paveikslų pasaulį, kur „miškai kalba, debesys keliauja, o spalvos susilieja į muziką“. Mokytojų ir mokinių pastangomis salėje nuvilnijo čiurlioniškos nuotaikos, kurias galima ne tik girdėti, bet ir regėti. Muzikines nuotaikas, muzikines spalvas kūrė mokytojos Onos Navickienės mokinės Sofija Radvilaitė, Veronika Troščenko, Viktorija Šablinskaja, Barbora Radvilaitė, mokytojos Daivos Niccolini mokinė Gabija Dzetlauskaitė, mokytojos Rasos Matuliūkštytės mokinys Juozas Taraškevičius. Čiurlioniškos muzikos dvasia užbūrė smuiku griežusios mokytojos Rima Gritienė bei Justė Kaminskaitė. Joms talkino koncertmeisterė Gintarė Šatinskaitė-Bingelė.
Renginio metu skaitymus lydėjo Elektrėnų meno mokyklos dailės skyriaus mokytojos Gitanos Mataitienės mokinių: Agotos Valeckaitės, Anos Didkovskos, Atėnės Bartusevičiūtės, Augustės Liucvaikytės, Aurelijos Karvelytės, Elzės Kikutytės, Elzės Speičytės, Elzės Vilutytės, Emilės Užemeckaitės, Emilijos Boriskinaitės, Evelinos Kertenytės, Godos Dambrauskaitės, Ievos Bisikirskaitės, Maksimo Suslavičiaus, Margaritos Krugliakovaitės, Žemynos Minkevičiūtės darbai, įkvėpti genijaus paveikslų.
Elektrėnai šią popietę tapo nedidele M. K. Čiurlionio kūrybos sala – čia jungėsi poezija, muzika, dailė ir bendruomenės šiluma. Už šį gyvąjį tiltą į Čiurlionio pasaulį nuoširdi padėka siunčiama projekto „M. K. Čiurlionio takais“ įgyvendintojams literatų klubo „Strėva“ pirmininkei Vilijai Dobrovolskienei, Elektrėnų miesto bibliotekos kolektyvui ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Jūratei Volungevičienei. Labai dėkojame mokytojai keramikei Rasai Rakauskienei už specialiai konkursui sukurtus meninius prizus, kuriais pasipuošė konkurso nugalėtojai. Nuoširdi padėka siunčiama ir Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui, Elektrėnų švietimo, kultūros ir sporto skyriui už paramą įgyvendinant projektą, skirtą Elektrėnų miesto jubiliejaus progai.
Ir pabaigai norisi pacituoti palinkėjimą iš Elektrėnų meno mokyklos direktorės Ievos Tijūnėlienės sveikinimo renginio metu: “…Kai visa Lietuva mini Čiurlionį, atrodo, kad jo sukurti garsai, spalvos ir žodžiai dar kartą prisiliečia prie mūsų širdžių. Jie primena – tikrasis menas neturi laiko ribų, jis lieka amžinas, lyg nesibaigianti simfonija, kurios kiekvienas galime tapti klausytoju“.
Projekto „M. K. Čiurlionio takais“ organizatorė EMM direktoriaus pavaduotoja Rasa Hopenienė