Buvusios Beižionių pagrindinės mokyklos direktorės Aldutės Jaseliūnės prisiminimai

Mokyklos kolektyvas laidoje su Nomeda Marčėnaite
Beižionių pagrindinei mokyklai vadovauti pradėjau 2004 metų gegužės mėnesį. Į mokyklą vykau su nerimu, kaip priims mokytojų kolektyvas, kaip priims mokiniai ir jų tėvai.
Kokie buvo pirmieji žingsniai vadovės kėdėje?
Nuo pirmųjų dienų kibau į darbus. Pirmasis didelis darbas buvo suorganizuoti mokyklos 100 metų jubiliejaus šventę. Per vasarą teko rinkti medžiagą apie mokyklos istoriją, kalbinti kaimo šviesuolius. Labai nuoširdžiai prisidėjo visas kolektyvas. Mokyklos šimtmečio šventė praėjo sėkmingai: atvyko daug buvusių mokinių, dirbusių mokytojų, garbių svečių, sulaukėme šiltų atsiliepimų. Praūžus mokyklos šimtmečio šventei, didelį dėmesį skyriau ugdymo proceso gerinimui, pedagogų kvalifikacijos kėlimui, bendravimui ir bendradarbiavimui su mokyklos bendruomene.
Kad išlaikytume mokinius, reikėjo sudaryti galimybes mokiniams mokytis anglų kalbos. Tokiu tikslu buvo įvesta anglų kalba.
2005 m. mokykla pateko į mokyklų tobulinimo programą. Mokykla buvo aprūpinta šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, atsirado didesnės galimybės mokytojams kelti kvalifikaciją savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose seminaruose. Pavyko suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo kelionę į Estiją.
Mano vadovavimo metais mokykloje pavyko įrengti mokinių valgyklą, atlikti remontą, pagaliau mokiniai ir mokytojai turėjo vidaus tualetą.
Mokytojai rašė projektus. Įgyvendinus vieną iš projektų, pasikeitė mokyklos aplinka. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo talkoje, sodino dekoratyvinius augalus.
Dveji metai prabėgo greitai. 2006 metais laimėjusi konkursą, tapau Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
Su didžiausia pagarba prisimenu mokyklos bendruomenę, jos dėka bendras darbas leido pasiekti gerų rezultatų daugelyje ugdymo sričių.
Aldutė Jaseliūnė