„Bitė“ pradėjo išduoti naujas mob. parašo korteles – jų reikia pakeisti net 100 tūkstančių

„Bitė“ pradėjo išduoti naujas mob. parašo korteles – jų reikia pakeisti net 100 tūkstančių

Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius / „Bitė Lietuva“ nuotr.

Pasikeitus Europos Sąjungos (ES) elektroninės atpažinties reikalavimams, Lietuvoje reikės pakeisti mobiliojo parašo „Mobile-ID“ paslaugą palaikančias SIM korteles. Pokytis aktualus beveik pusei milijono visų šalies mobiliojo ryšio bendrovių klientų. „Bitė“ naujas SIM korteles savo klientams jau išduoda – iki kitų metų gegužės jas pasikeisti reikia apie 100 tūkst. žmonių. Svarbu žinoti, kad mob. parašo kortelės Lietuvoje keičiamos tik atvykus gyvai į ryšio bendrovių salonus. Kartu reikėtų išlikti budriems – gali padaugėti sukčių apgaulingų „kvietimų“ korteles pasikeisti nuotoliu, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.

„Lietuvoje mobiliuoju parašu naudojasi daugiau kaip 460 tūkst. žmonių, iš jų apie 100 tūkst. – mūsų klientai. Naujas SIM korteles jau išduodame klientams „Bitės“ salonuose visoje Lietuvoje. Labai svarbu nelaukti paskutinių kortelės keitimo dienų tam, kad vėliau nereikėtų ilgai laukti eilėse, o svarbi paslauga – veiktų ir toliau“, – sako Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.

„Bitės“ klientai, norintys pasikeisti mobiliojo parašo SIM korteles, jau šiandien gali registruotis vizitui į artimiausią saloną. Korteles pasikeisti turi visi asmenys, besinaudojantys mobiliuoju parašu, kurių SIM kortelė buvo išduota anksčiau nei 2026 metų rugsėjo 22 d. Šiuos klientus bendrovė apie būtinybę pasikeisti korteles taip pat informuoja tiesiogiai, išsiųsdama pranešimus. 

SIM korteles būtina atnaujinti tam, kad mobiliojo parašo paslauga atitiktų naujuosius ES reikalavimus. Nepakeitus SIM kortelės nauja, nuo kitų metų gegužės 19 dienos nebeveiks mobiliojo parašo paslauga. Kitoms paslaugoms SIM kortelės keitimas įtakos neturės – bus galima skambinti, siųsti SMS žinutes, naudotis mobiliuoju internetu.

„Telefono numeris dėl to nesikeis, o atnaujinus SIM kortelę mobiliuoju parašu bus galima naudotis taip pat, kaip iki šiol. Naujoje SIM kortelėje esantys mobiliojo parašo sertifikatai galios penkerius metus. Anksčiau visi su mobiliuoju parašu pasirašyti dokumentai taip pat, žinoma, liks galioti“, – vardija A. Mickevičius.

Svarbu žinoti, kad naujos mobiliojo parašo SIM kortelės visų ryšio operatorių klientams išduodamos tik fiziškai atvykus į pardavimo vietą – nuotoliniu būdu jų pasikeisti nėra galimybės. Taip daroma dėl šiai svarbiai paslaugai taikomų itin aukštų saugumo reikalavimų. 

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad viešai paskelbta informacija apie būtiną SIM kortelių atnaujinimą gali tapti pretekstu sukčiams siųsti melagingus pranešimus ar apsimesti ryšio bendrovių darbuotojais. Lietuvos žmones raginame išlikti budrius – naujos SIM kortelės išduodamos tik fiziškai salonuose. Jos nuotoliniu būdu nekeičiamos – sulaukus tokių ar panašių siūlymų, svarbu neskubėti ir informaciją pasitikrinti“, – sako skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ vadovas. 

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