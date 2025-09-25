Beižionių seniūnijos jubiliejus: retro ritmu, su malda ir dėmesiu žmogui

Vietinė ūkininkė Rita Ogurkevičienė prekiavo savo gamybos sūriais
Virginija Jacinavičiūtė
Rugsėjo 13 ir 14 dienomis gražią jubiliejinių renginių mozaiką papildė Beižionys. Dvi dienas seniūnijoje linksmai ir prasmingai buvo minimas seniūnijos 25-asis jubiliejus, glaudžiai susijęs su Elektrėnų miesto 65-uoju jubiliejumi. Kitaip nei kitose seniūnijose, Beižionyse šventė vyko dvi dienas. Pirmąją dieną kaimas alsavo retro stiliumi, antroji prasidėjo maldomis už seniūnijos gyventojus, o užbaigta sveikinimais, padėkomis ir muzikine programa.
Kaip akcentavo renginio vedėja Viltė Bielskytė, 25 metai – beveik retro amžius! Štai todėl rugsėjo 13-ąją sumanyta sukurti retro nuotaiką. Į muzikinį vakarą publika rinkosi, kaip ir dera, dailiai pasipuošusi – damos su galvos aksesuarais ir karoliais, vyrai su kostiumais ir skrybėlėmis. Netrukus susirinkusiųjų akys krypo į šventiškai papuoštą sceną, kur laikui nepavaldžias dainas atliko vietiniai ir iš kitų rajonų atvykę kolektyvai ir atlikėjai. Kiekvienas pakviestas į sceną gražiai pristatant, kiekvienas atidavė dalelę širdies šilumos ir kūrybos. Scenoje pasirodė Valdo Meištinio suburta grupė „Žvaigždžių spindesys“ (tai atgijusi grupė, kuri labai populiari buvo 1995 m.), gitaristų duetas iš Širvintų – Arvydas Golcas ir Gintaras Kamsiukas, Palomenės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gama“, Kaišiadorių moterų vokalinis ansamblis „Rugiagėlė“, Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Kaišiadorių filialo moterų ansamblis „Volungėlė“. Elektrėnų savivaldybei scenoje atstovavo atlikėjos Jadvyga Strasevičienė, Lionė Urbanavičienė, Gražinos Barzdaitienės vadovaujamas Semeliškių vokalinis–instrumentinis ansamblis „Svaja“. Specialiai Beižionių Retro festivaliui susibūrė vokalinis ansamblis „Meduta“, kurio vadovė Nijolė Ramanauskienė. Scenoje taip pat koncertavo folkloro ansamblis „Runga“, šiemet švenčiantis 40 m. veiklos sukaktį. Ansamblio vadovė Rūta Vaičekonytė-Chveduk. Susirgus grupės „Nemuno krantai“ nariui, šios grupės koncertas neįvyko, tačiau retro fiestą pratęsė atlikėjas Igoris Jermolenka, o duoklę jaunajai kartai atidavė DJ Karolis, dovanojęs retro diskoteką.
Kitos dienos šventinė dalis pradėta Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčioje, kur vyko tituliniai atlaidai. Šv. Mišias aukojo kun. Gintautas Jančiauskas, prieš mišias vyko maldos ir liaudiško giedojimo grupės „Karunka“ sakralinės muzikos koncertas.
Išėjusius iš mišių tikinčiuosius lauke pasitiko netikėta staigmena, privertusi aikčioti iš nuostabos ir susižavėjimo – nuostabia gėlių suknele ir kostiumu pasipuošę artistai ant kojūkų. Nutįso eilė norinčiųjų kartu nusifotografuoti. Visa kaimo aikštė buvo dekorota gražiomis, rudeniškomis kompozicijomis, prie kurių taip ir norėjosi stabtelti ir įsiamžinti. Visą šį grožį kūrė renginių organizatorė Audra Gudeliūnienė ir aktyvi beižioniškė Janeta Ališauskienė. Centrinė erdvė buvo kupina veiklų. Iš Pastrėvio atvykusios tautodailininkės Angelė Gliaudelienė ir Bronė Cibulskienė mokė juostas austi, jaunasis skulptorius Marijonas Mieldažis supažindino su medžio drožinėjimo amatu ir prekiavo savo kūriniais. Keramikė Rasa Rakauskienė organizavo molio edukaciją, kur kiekvienas pasigamino mielą darbelį. Padedant duonos kepėjai, kiekvienas ant klevo lapo galėjo išsikepti duonelę mobilioje krosnyje. Bibliotekininkė Samanta kvietė vaikus į dekoravimo užsiėmimus, vyko kvapnių druskos burbulų voniai edukacija, kurią vedė Žydrė Tubutytė, o Diana Žaldarienė kvietė į karamelinių saldainių gaminimo edukaciją.
Juozas Gudeliūnas organizavo išradingas sportines veiklas, kurioms originalų inventorių sukūrė savo rankomis. Žodžiu, kiekvienas galėjo rasti įdomios veiklos, tik reikėjo nusiteikimo. Vietos ūkininkų turgelyje prekiavo Ritos ir Vytauto Ogurkevičių, Algio ir Jurgitos Kasparavičių šeimos, savo avininkystės ūkį pristatė Saulius Tomkevičius. Dvi dienas dalyvius ir svečius maitino vietos įmonės UAB „Gintarinė jūra“ vadovė Jūratė Ramanauskienė su šeima.
Susirinkusiems koncertavo grupė „Hiperband“, duetas „Rokas ir Laurynas“ bei elektrėniškė atlikėja Edita Pankevičiūtė Čižauskienė.
Primindamas, kokia šventė subūrė bendruomenę, renginio vedėjas Skirgaila Žymantas kalbėjo, kad 25 metai – ne tik savivaldybės ar seniūnijos sukaktis. Tai šventė žmonių, kurie tyliai, nuoširdžiai kasdien rūpinasi vieni kitais, savo žeme, savo bendruomene. Tų, kurie moka sustoti, išgirsti, apkabinti, padėkoti. Ir tų, kurie jaučia, kad tikra stiprybė – būti kartu. Šiuos prasmingus žodžius lydėjo oficialioji dalis – sveikinimai ir padėkos. Beižioniškius sveikino tarybos nariai Rimantas Baravykas ir Viktorija Juknevičienė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Raimondas Ivaškevičius, Violeta ir Romas Nenartavičiai, europarlamentaro Aurelijaus Verygos patarėja Aušra Daugėlienė. Beižioniškiams sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Algimantas Radvila, nuo seno su beižioniškiais palaikantis glaudžius ryšius, aktyviai remiantis ir lankantis čia organizuojamus renginius. Seimo narys įteikė padėkas visiems Beižionių seniūnijos darbuotojams, kasdien besirūpinantiems seniūnijos gyventojų reikalais, gebantiems kiekvieną išklausyti, spręsti problemas ir palaikyti bėdai ištikus – Juozui Gudeliūnui, Algimantui Stepanavičiui, Gintautui Ramanauskui, Virginijai Daunoravičienei, Laimai Simanavičienei, Mindaugui Makūnui bei renginių organizatorei Audrai Gudeliūnienei. Taip pat pasveikino jauniausius Beižionių gyventojus – Irutės ir Žilvino šeimoje gimusį Motiejų bei Viktorijos ir Lino Rekų atžalą Ąžuolą Nikodemą.
Kiekvieno kaimo gyvybingumas priklauso nuo žmonių, kurie savo darbais, materialia ar intelektine parama prisideda prie kaimo gyvenimo. Šiems žmonėms jubiliejiniame renginyje seniūnija skyrė ypatingą dėmesį. Už nuopelnus seniūnijai Mindaugas Makūnas įteikė 15 nominacijų:
„Gyvenimo nuopelnas“ – Ritai ir Vytautui Ogurkevičiams.
„Bendruomenės kultūros puoselėtojas“ – Jūratei Ramanauskienei.
„Už savanorystę ir pagalbą kitiems“ – Jadvygai Zachažauskienei.
„Už vaikų ir jaunimo ugdymą“ – Angelei Sinkevičienei.
„Už seniūnijos vardo garsinimą“ – Žilvino Ramanausko ir Gilvydo Gudeliūno Rally komandai.
„Už aplinkos gražinimą ir puoselėjimą“ – Valei ir Algimantui Steponavičiams.
„Už bažnytinę veiklą ir dvasinį tarnavimą“ – Janetai Ališauskienei.
„Už ištikimą tarnystę žmonėms“ – Stasei Slomskienei.
„Darbas iš širdies seniūnijos žmonių labui“ – Zitai Ališauskienei.
„Gyvoji atmintis ir istorinės tapatybės saugotoja“ – Antaninai Ramanauskienei (90 m).
„Užaugęs kartu su seniūnija“ – Pauliui Paliokui.
„Jaunimo šviesulys“ – Vaidas Petrokas.
„Garbės žmogus“ – Algis Ališauskas.
„Seniūnijos ilgaamžis“ – Stasys Ramanauskas (101 m).
„Ūkininkas – bendruomenės ramstis“ – Marius Sinkevičius.
Į sveikinimų giją įsiliejo ir dabartinis bažnyčios kebonas G. Mieldažis bei ilgametis dvasinis ganytojas Gintautas Jančiauskas, kuris džiaugėsi galėdamas vėl pasimatyti su parapijiečiais, su kuriais bendravo 6 metus, su kuriais kartu padarė gražių darbų ir išmeldė gražių dalykų. Kunigas priminė, kad tikinčiųjų kitais metais laukia dar didesnis jubiliejus – Beižionių bažnyčiai sukaks 100 metų. Rodydamas į šalia bažnyčios esantį kryžių kunigas kalbėjo: „Iš vieno medžio išaugo kryžius, tarsi rodydamas kelią į bažnyčią, kur švenčiam ir garbinam išaukštintą kryžių. Tas kryžius simbolizuoja mūsų gyvenimą: buvo daigelis, medelis, medis, po to virto kryžium. Buvo mažas, bet kažką po savęs paliko, pagimdė šią šventovę, kuriai bus 100 metų. Po 100 metų nežinia kas bus, bet žmogaus gyvenimas – nuolatinis augimas ir prasmė ką nors palikti po savęs. Ką mes paliksim, pamatys tik ateities kartos. Ką turime, tą puoselėkime, saugokime, laikykime viską autentiškai. Kad ateitis būtų šviesi ir graži, palikime praeitį Dievo gailestingumui, dabartį Dievo meilei, o ateitį Dievo apvaizdai.
Beižionių seniūnijos 25-metį primins geros emocijos, gražios nuotraukos ir šiai sukakčiai įamžinti A. Gudeliūnienės paruoštas bukletas, kuriame svarbiausi seniūnijos raidos faktai ir objektai.