Netradicinė pamoka-ekskursija Druskininkuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-mečiui: nuo Raigardo slėnio iki M. K. Čiurlionio namų-muziejaus ir V. K. Jonyno galerijos

Netradicinė pamoka-ekskursija Druskininkuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-mečiui: nuo Raigardo slėnio iki M. K. Čiurlionio namų-muziejaus ir V. K. Jonyno galerijos

Ačiū, Mikalojau Konstantinai,
kad išmokei mus girdėti spalvas ir matyti muziką.
Ačiū už drąsą eiti savu keliu,
kai jis dar neturėjo pavadinimo,
ir už laiptus į šviesą, kuriais iki šiol lipa mūsų vaizduotė.
Ačiū už tylų Dzūkijos peizažą,
paverstą visatos kalba, už saulę,
kuri tavo drobėse pateka ne danguje,
o žmogaus viduje.
Ačiū už Lietuvą, kuri per Tave
skamba plačiau – paveiksluose, natose, mūsų kasdienybėje.
Minėdami Tavo 150-metį,
prižadame nebijoti kurti, klausytis
širdies ritmo ir dalintis šviesa taip, kaip Tu ją dalinai.
Mokslo metų pradžioje Elek­trėnų profesinio mokymo centro mokiniams organizuota netra­dicinė pamoka-ekskursija, skirta paminėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Įstaigos socialinė pedagogė Ineta kartu su psichologe Sandra lankėsi Druskininkuose – mieste, kuriame menininko atmintis gyva it kasdienė kultūros dalis, sujungianti dailę, muziką, etiką, literatūrą, istoriją ir geografiją.
Pirmoji stotelė – Raigardo slėnis, kuriame stebėjome, kaip ledynmečio reljefas suformavo šiandienį kraštovaizdį, o vietos padavimai jį apgaubė paslaptinga aura. Kartu su mokiniais prisiminėme legendą apie prasmukusį miestą Raigardą ir netoliese esantį Velnio akmenį, užridenusį kelią į požemio karalystę, pasakojimą apie Šibuką, baugų ožį-velnią, kurį žmonės neva sutikdavę tamsiomis žiemos naktimis. Legen­da pasakoja, kad rogėmis važiuo­jantis keleivis pamatė pakelėje ramiai stovintį ožį. Priartėjus šis atvėrė nasrus ir prabilo žmogaus balsu. Išsigandęs keleivis pasitraukė, o atsisukęs atgal pamatė, kad ožio vietoje pūpso akmuo. Šibuką bandėme Raigardo slėnyje sutikti ir mes, bet nepavyko. Susipažinome su juo tik apsilankę M. K. Čiurlionio namuo­se-muziejuje, kur mums apie jo vietą M. K. Čiurlionio kūryboje papasakojo gidė.

M. K. Čiurlionio namai–muziejus Druskininkuose yra autentiška Čiurlionių šeimos aplinka. Memorialinis muziejus atidarytas 1963 m. namuose, kuriuose gyveno ir kūrė žymiausias lietuvių kompozitorius, dailininkas, literatas, visuomenės veikėjas – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Gidė pasakojo, kad čia Mikalojus Konstantinas praleido vaikystę ir vasaras. Tai ne tik ekspozicija, bet ir gyvas pasakojimas apie menininko šaknis: šeimos papročius, muzikinę kasdienybę, pirmuosius bandymus piešti ir groti. Čia aiškiai pajutome, kad Čiurlionio kūryba užaugo iš Dzūkijos peizažo, Nemuno tėkmės, namų, kuriuose nuolat skambėjo muzika. Šie namai menininkui buvo labai svarbūs, siejosi su artimiausiais žmonėmis ir gražiausiais atsiminimais: studijuodamas Varšuvoje ar Leipcige, dirbdamas, menininkas sugrįždavo į šiuos namus vasaroti, pasiilsėti ir kartu su namiškiais minėti didžiąsias metų šventes. Čia visada rasdavo ramybę, pilnatvę, kūrybinį džiaugsmą.

Maloniai nudžiugino ir V. K. Jonyno galerija. Joje eksponuojami išskirtinio talento grafiko, tapytojo, skulptoriaus, vitražisto Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–1997) piešiniai, eskizai, medžio raižiniai, litografijos, knygų iliustracijos, pašto ženklai, tapyba, skulptūra bei dokumentinė medžiaga apie sukurtus interjerus, monumentaliąją dailę religiniams pastatams. Visi galerijoje saugomi dailininko kūriniai – dovana Lietuvai. Didelio dėmesio sulaukė pasakojimas ir priemonės, skirtos medžio raižiniams. Sužinojome, kad V. K. Jonyno medžio raižinių ciklas K. Donelaičio „Metams“ laikomas vienu brandžiausių lietuvių knygos grafikos pasiekimų.
Įspūdžių kupini pasivaikščiojome ir pasigrožėjome rudeniu jau kvepiančiu Druskininkų miestu. Medinės vilos, kurorto gydyklos ir Nemuno krantinė tapo gyva istorijos, pilietiškumo pamoka, atgaiva sielai…
Ši pamoka-ekskursija tapo kelione per tris gyvas erdves: M. K. Čiurlionio namus–muziejų, Raigardo slėnį ir V. K. Jonyno galeriją. Minėdami M. K. Čiurlionio 150-metį mokiniai pamatė, kaip menas kalba muzika ir spalvomis, kaip kraštovaizdis gimdo padavimus, o grafika – aiški linija ir šviesa – paverčia mus supantį pasaulį regima istorija.

Ineta Čoporovienė,
Sandra Judickienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Netradicinė pamoka-ekskursija Druskininkuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-mečiui: nuo Raigardo slėnio iki M. K. Čiurlionio namų-muziejaus ir V. K. Jonyno galerijos
Lėtasis ugdymas ikimokykliniame amžiuje: kelias į įtraukią ir tvarią ateitį
Knygų namelio atidarymas Pastrėvio parke
Viena donorystės diena Elektrėnuose

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Sporto festivalyje išlaisvino energiją
Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo RS „Feva“ taurėje Čekijoje
„Jūra miške“ improvizacinis projektas. M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais. Rugsėjo 17 d. 18.30 val.
JUOZAS ERLICKAS „Už stiklinių lietaus grotų“Spalio 22 d. 18 val. ELEKTRĖNŲ kultūros centre

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43