Beižionių seniūnijai – 25

Įmonė perka sodybą, namą, žemę ar mišką vaizdingoje vietoje su daugiau žemės, lauksime pasiūlymų. Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Mokame geriausią kainą.
Tel. 868084444
Išnuomojamos 50 kv.m. komercinės patalpos prie A1 magistralės, šalia Elektrėnų ORLEN degalinės.
Tel.: +37065252244.
***
Parduodamas 1 ha žemės ūkio paskirties sklypas Elektrėnų mieste, tarp Perkūnkiemio g. ir Abromiškių ežero. Yra galimybė keisti paskirtį. Kaina 45700 Eur.
Tel.: +370 652 52244
***
Parduodamas įrengtas 2 a. mūrinis namas Geibonių k. su 12 a sklypu. Kaina 135 000 Eur.
Tel.: +370 685 21202
Parduodu malkas
skaldytas arba kaladėmis. Atvežame gražiai sudėtas Jums patogiu laiku. Turime ir atraižų.
www.malkunamai.lt
Tel. +370 608 31 846
***
Nebrangiai parduodame įvairias skaldytas malkas.
Tel. Nr. +370 614 97744