Atsargiai! Elektrėnuose vis dar yra barbarų!

Prieš dvi savaites Elektrėnuose prasidėjo šiuolaikinio meno festivalis „Ars nova“. Jame panoro dalyvauti daugybė ir Lietuvoje, ir užsienyje pripažintų menininkų. Miesto bendruomenė nudžiugo – nauji meno kūriniai, jų keliami klausimai arba tiesiog vizua­linis grožis kuria šventę. Be to, šiemet visi festivalio darbai skirti miesto 65-mečiui. Tačiau kažkodėl vis dar yra Elektrėnuose žmonių, kurie nori meno kūrinius niokoti.­ Skulptūrų parke Liudo Andrikio įkurta instaliacija-eksperimentas neatlaikė barbarų antpuolio – pirmą dieną tik pastatytos palapinės kuoliukai buvo ištraukti, vėjas darkė ir kilojo palapinę, kol galiausiai ji sukėlė nemalonumų vairuotojams ir kažkur dingo, o festivalio organizatoriai patyrė nuostolių. Kortelė su meno kūrinio aprašymu buvo nudeginta ir mėtėsi ant žolės. Antrąkart atkurtos instaliacijos baigtis buvo dar baisesnė: kažkas palapinę taip sudarkė, kad jos suneriami lankai buvo visi išlaužyti, palapinė suplėšyta, kuoliukai ištraukti. Be galo liūdna, kad gražiai sutvarkytame mieste tarp mūsų, elektrėniečių, gyvena kažkokie tikrąja šio žodžio prasme BARBARAI. O dar liūdniau, kad jie taip ir lieka ­nenubausti.

Festivalio ARS NOVA’25 atstovė spaudai elektrėnietė Beatričė Jaroševičienė