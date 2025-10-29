Lenkija garsėja giliomis šokių tradicijomis, šalyje nuolat vyksta įvairūs šokio bei choreografijos festivaliai. Ne išimtis ir 2025 metų ruduo, kuris į renginius pakvietė ir Elektrėnų šokėjus. Tarptautinėje choreografijos, elegancijos ir šokio šventėje „Top dance open” dalyvavę šokėjai pasirodė su Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos,
Airijos, Estijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Ispanijos, Italijos, Čekijos, Vengrijos ir Ukrainos atlikėjais. Festivalis buvo konkursinio pobūdžio, šokėjų pasirodymus analizavo ir vertino tarptautinė komisija. Finaliniuose pasirodymuose šoko Rėjus Vytė, Elija Lengvinaitė, Luknė Liaukevičiūtė, Maksimas Suslavičius, Goda Ratkevičiūtė, Deimilė Apanavičiūtė, Džestina Lisevičiūtė. Priimti tarptautinės scenos iššūkį mūsų šokėjai galėjo dalyvaudami projekte „Talento akademija“, kurį iš dalies finansavo Elektrėnų savivaldybė. Projekto tikslas sudaryti sąlygas mažiau tarptautinės patirties turintiems kolektyvams pabendrauti, pasisemti patirties bei pristatyti save tarptautiniu mastu. Dalyvavimas festivalyje „Top dance open“ suteikė jauniesiems šokėjams motyvacijos tobulėti bei meistriškiau atlikti pasirodymus.
Elektrėnų kultūros centro informacija