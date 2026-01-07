Baigiantis metams – sėkmingai užbaigtas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“

Artėjant metų pabaigai ir pasitinkant šventinį šurmulį, baigėsi ir Elektrėnų pradinėje mokykloje įgyvendintas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“, finansuotas Elektrėnų savivaldybės vaikų socializacijos programos lėšomis.
Projekto tikslas – plėsti vaikų pozityvius socialinius ryšius, ugdyti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, užsiimant bendromis kūrybinėmis ugdančiomis veiklomis. Vaikai įvairių patyriminių veiklų metu praplėtė savo akiratį, gilino žinias ir įgijo naujų pozityvių patirčių.
Projekto dalyviai lankėsi Rumšiškių liaudies buities muziejuje, kur dalyvavo edukacinėse veiklose – susipažino su muzikos instrumentų pasauliu, kuriuos galėjo patys išbandyti. Kitoje edukacijoje domėjosi vilnos verpimo tradicijomis. Vyko į Vilnių, Energetikos ir technikos muziejų, kur vaikai turėjo galimybę gyvai pamatyti, kaip bėgant laikui keitėsi žmonių gyvenimo kokybė, technologijos ir pramonė.
Projekto lėšomis „Stalo žaidimų akademijos“ veikloms buvo įsigytos metodinės priemonės, knygos ir psichoterapiniai stalo žaidimai, kurie ateityje prisidės prie ilgalaikio ugdymo proceso stiprinimo ir bus naudojami visos mokyklos bendruomenės reikmėms. Akademijos veiklos sulaukė didelio mokinių susidomėjimo, skatino bendradarbiavimą, socialinių įgūdžių ugdymą bei teigiamas emocines patirtis.
Džiugu, kad projekto veiklų metu vaikai turėjo galimybę geriau pažinti vieni kitus, užmegzti naujas draugystes, patirti bendrystės jausmą ir augti kaip bendruomenės dalis.
Sandra Ceslevičienė,
Elektrėnų pradinės mokyklos darbuotoja