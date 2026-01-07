Baigiantis metams – sėkmingai užbaigtas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“

Baigiantis metams – sėkmingai užbaigtas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“

Artėjant metų pabaigai ir pasitinkant šventinį šurmulį, baigėsi ir Elektrėnų pradinėje mokykloje įgyvendintas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“, ­finansuotas Elektrėnų savivaldybės vaikų socializacijos programos lėšomis.
Projekto tikslas – plėsti vaikų pozityvius socialinius ryšius, ugdyti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, užsiimant bendromis kūrybinėmis ugdančiomis veiklomis. Vaikai įvairių patyriminių veiklų metu praplėtė savo akiratį, gilino žinias ir įgijo naujų pozityvių patirčių.
Projekto dalyviai lankėsi Rum­šiškių liaudies buities muziejuje, kur dalyvavo edukacinėse veiklose – susipažino su muzikos instrumentų pasauliu, kuriuos galėjo patys išbandyti. Kitoje edukacijoje domėjosi vilnos verpimo tradicijomis. Vyko į Vilnių, Energetikos ir technikos muziejų, kur vaikai turėjo galimybę gyvai pamatyti, kaip bėgant laikui keitėsi žmonių gyvenimo kokybė, technologijos ir pramonė.
Projekto lėšomis „Stalo žaidimų akademijos“ veikloms buvo įsigytos metodinės priemonės, knygos ir psichoterapiniai stalo žaidimai, kurie ateityje prisidės prie ilgalaikio ugdymo proceso stiprinimo ir bus naudojami visos mokyklos bendruomenės reikmėms. Akademijos veiklos sulaukė didelio mokinių susidomėjimo, skatino bendradarbiavimą, socialinių įgūdžių ugdymą bei teigiamas emocines patirtis.
Džiugu, kad projekto veiklų metu vaikai turėjo galimybę geriau pažinti vieni kitus, užmegzti naujas draugystes, patirti bendrystės jausmą ir augti kaip bendruomenės dalis.

Sandra Ceslevičienė,
Elektrėnų pradinės mokyklos darbuotoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Advento vakaras gimnazijoje
Baigiantis metams – sėkmingai užbaigtas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“
Advento ir Kalėdų laukimas Kietaviškių seniūnijoje – su muzika, kūryba ir bendryste
Pasveikinkime Kalėdas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos
Gliwice open festival

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44