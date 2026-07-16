„Žvelk giliau“. Pagalba prasideda nuo supratimo

„Žvelk giliau“. Pagalba prasideda nuo supratimo

Ambasadorių susitikime Elektrėnuose Vilma Juchnevičienė, Ona Ašakienė, Gediminas Dalinkevičius, Eligijus Juchnevičius

 

„Priklausomybė nėra žmogaus tapatybė, o tik jo istorijos dalis. Sveikimas prasideda ten, kur atsiranda ryšys,“ – tokia mintis skambėjo Elektrėnų socialinių paslaugų centre surengtame renginyje „Žvelk giliau: priklausomybės, psichikos sveikata ir kelias į pagalbą“. Renginys subūrė socialinių paslau­gų specialistus, bendruomenės narius ir visus, kuriems rūpi žmogaus emocinė gerovė bei priklausomybių prevencija.

Psichikos sveikata prasideda nuo supratimo
Taip sako „Žvelk giliau“ iniciatyvos ambasadorius Eligijus Juch­nevičius, dalindamasis įspūdžiais iš susitikimo. „Svarbu atsisakyti visuomenėje vis dar gajų stereotipų ir pažvelgti į priklausomybę ne kaip į moralinį žmogaus nuopuolį, bet kaip į sudėtingą biologinių, psichologinių, socialinių ir dvasi­nių veiksnių nulemtą ligą. Žmogus dažniausiai vartoja ne todėl, kad nori save sunaikinti. Jis vartoja todėl, kad neberanda kito būdo susitvarkyti su savo vidiniu skausmu“, – kalbėjo ambasadorius Eligijus Juchnevičius. Renginyje dalintasi mintimis, kaip priklausomybė paveikia ne tik patį žmogų, bet ir jo šeimą, artimuosius, draugus bei visą bendruomenę. Aptarti pagalbos būdai – nuo ankstyvosios prevencijos iki gydymo, reabilitacijos ir postvencijos, kai pagalbos reikia ne tik sveikstančiajam, bet ir jo aplinkai. Žmogų gydo ne pasmerkimas, o priėmimas, pagarba ir galimybė laiku sulaukti pro­fe­sionalios pagalbos.

Po renginio Elektrėnų socialinių paslaugų centre dalyviai, susidomėję ambasadorių iniciatyva
Po renginio Elektrėnų socialinių paslaugų centre dalyviai, susidomėję ambasadorių iniciatyva


Elektrėnų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė Jolanta Šegždienė pasidalijo kasdieniais iššūkiais, su kuriais susiduria Elektrėnų socialinių paslaugų centro specialistai. „Priklausomybės šiandien nėra vien atskiro žmogaus problema, jos paliečia šeimas, vaikus, bendruomenes ir visą visuomenę. Todėl ieškant veiksmin­gų sprendimų būtinas glaudus įvairių institucijų, specialistų ir bendruomenių bendradarbiavimas,“ – sakė Jolanta Šegždienė.
Iniciatyvos „Žvelk giliau“ psichikos koordinatorius Gediminas Dalinkevičius kalbėjo apie psichikos sveikatos stigmą – vieną didžiausių kliūčių žmonėms kreip­tis pagalbos. Neretai prislegia baimė būti nesuprastam, atstumtam ar paženklintam patiriamų emocinių sunkumų. Dėl šios priežasties daugelis žmonių nesiryžta ieškoti pagalbos. Jis taip pat pristatė „Žvelk giliau“ iniciatyvą.

Jaunimas ypač laukia supratimo
Vienišumas, nerimas, depresija, savivertės problemos bei priklausomybės nuo alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ar skaitmeninių technologijų – tai ne teorinės tiesos, tai jaunų žmonių problemos, apie kurias susitikime jie kalbėjo patys. O problemas neretai paskatina socialiniai tinklai ir nuolatinis spaudimas būti sėkmingiems, patyčios, šeimos sunkumai ar emocinio saugumo stoka. Paaugliui labiausiai reikia ne moralizavimo ar kritikos, o žmogaus, kuris išgirstų jo istoriją. Kiekvienas suaugęs žmogus, tėvas, mokytojas, socialinis darbuotojas, gydytojas ar kaimynas, gali tapti tuo žmogumi, kuris laiku pastebi, išklauso ir padrąsina kreiptis pagalbos. Jautriausia mintis – apie trūkinėjančius šeimos ­ryšius. Todėl išsigrynino mintis surengti bendrą renginį jaunimui ir jų šeimoms. Jaunuoliai labai nori, kad tokią informaciją girdėtų ir jų tėvai.
Viena įsimintiniausių renginio detalių tapo filosofinė metafora apie atomą, molekulę ir bendruomenę. Kaip gamtoje atomai jungiasi į molekules, molekulės į gyvas ląsteles, taip ir žmonės kuria ryšius, šeimas, bendruomenes bei visuomenę. Pavienis žmogus gali būti stiprus, tačiau tik prasmingi tarpusavio ryšiai leidžia atsirasti tam, kas vadinama bendruomenės gyvybingumu.

Iniciatyva – gyvenimui, orumui, vilčiai
Renginio organizatoriai tikisi, kad tokie susitikimai taps ne vienkartine iniciatyva, o ilgalaikio dialogo pradžia, stiprinančia bendruomenės supratimą apie psichikos sveikatą, priklausomybes ir savitarpio pagalbos svarbą. Juk kartais didžiausias pokytis prasideda nuo labai paprasto klausimo: „Kas tau nutiko?“. Šis klausimas keičia ne tik pokalbį. Jis gali pa­keisti ir žmogaus gyvenimą.
Ketvirtus metus tęsiamas psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos „Žvelk giliau“ MČTAU projektas. Jau surengti koordinatoriaus Gedimuno Dalinkevičiaus susitikimai su iniciatyvos ambasadoriais. Birželio 20 dieną Elektrėnuose susitikę psichikos sveikatos ambasadoriai ne tik pasidalijo patirtimi, bet ir aptarė ketvirtųjų veiklos metų iššūkius, išklausė koordinatoriaus Gedimino Dalinkevičiaus patarimų. Ambasadorių mokymuose koordinatorius jau susitiko ir su ambasadoriais Molėtuose bei Lentvaryje.

Lilija Smalakienė

Projekto „Žvelk giliau“ am­basadorių iniciatyvos tikslas – didinti visuomenės narių žinias, keisti nuostatas, susijusias su psichi­kos sveikata, skatinti tolerantišką elgesį psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriančių asmenų ar jų artimųjų atžvilgiu.
Daugiau apie projektą:
https://zvelkgiliau.lt/
Projekto organizatorius: Higienos instituto Psichikos sveikatos centras
Projektą finansuoja: Lietu­vos Respublikos sveikatos apsaugos ­ministerija

 

 

 

 

 

 

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