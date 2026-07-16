30 metų pasaulio rinkose: nuo mažos įmonės iki pasaulinio lyderio

Beveik 30 metų įmonei vadovaujantis Arnoldas Jonaitis sako, kad įmonės sėkmė priklauso nuo kolektyvo
Virginija Jacinavičiūtė
Liepos 16-oji UAB „Apvalūs medžio gaminiai“ bendruomenei – ypatinga diena. Viena didžiausių pasaulyje baldų kaištukų ir kitų specializuotų medienos gaminių gamintojų mini 30 metų veiklos jubiliejų. Per tris dešimtmečius nedidelėje Vievio seniūnijos Zabakos kaimo įmonėje užaugęs verslas šiandien savo produkciją eksportuoja į 30 pasaulio šalių, bendradarbiauja su maždaug šimtu klientų ir ruošiasi naujam plėtros etapui.
Tačiau bendrovės direktorius Arnoldas Jonaitis įsitikinęs – tikroji įmonės sėkmės istorija matuojama ne pagamintų gaminių skaičiumi ar eksporto geografija.
„Svarbiausias mūsų turtas yra žmonės. Produktą sukuria ne staklės ir ne robotai – jį sukuria darbuotojai. Vadovo užduotis yra sudaryti sąlygas jiems gerai dirbti ir augti“, – sako A. Jonaitis.
Didžiausias pasididžiavimas – ištikimi darbuotojai
Šiuo metu įmonėje dirba 62 žmonės. Direktorius didžiuojasi tuo, kad apie 30 procentų kolektyvo sudaro darbuotojai, čia dirbantys 20 metų ir daugiau.
Pasak jo, tai geriausias įrodymas, kad pagarba darbuotojui ir ilgalaikiai santykiai duoda rezultatų.
A. Jonaitis nesutinka su dažnai girdimu požiūriu, jog didžiausią vertę kuria tik jauni specialistai.
„Amžius nėra svarbiausias kriterijus. Vyresni žmonės taip pat puikiai dirba. Svarbu, kad žmogus norėtų mokytis, būtų žingeidus, smalsus, nebijotų naujovių ir norėtų kelti savo kvalifikaciją. Tada jis bus puikus darbuotojas nepriklausomai nuo metų skaičiaus“, – įsitikinęs vadovas.
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Kai sėkmė prasidėjo nuo neįtikusio gaminio
Per trisdešimt metų įmonė pagamino milijardus baldų kaištukų, tačiau mažai kas žino, kad šio gaminio istorija prasidėjo nuo neįtikusio gaminio.
Direktorius prisimena, kad verslo pradžioje buvo pagaminta partija medinių lazdelių, kurios neįtiko klientui. Ieškant sprendimo, kaip jas panaudoti, gimė idėja gaminti medinius kaištukus.
„Kartais gyvenime nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Iš neįtikusių lazdelių gimė produktas, kuris šiandien yra vienas svarbiausių mūsų gaminių“, – pasakoja A. Jonaitis.
Šiandien įmonėje per mėnesį pagaminama apie 166 milijonų kaištukų. Greta jų gaminamos įvairios medinės lazdelės, klijuoti kaiščiai, teptukų koteliai, o Lietuvos rinkai – ir medžio briketai.
Sėkmės formulė – nelaikyti visų kiaušinių vienoje pintinėje
Per tris dešimtmečius įmonė išgyveno ne vieną ekonominį sunkmetį, tačiau visus juos įveikė sėkmingai. Direktoriaus teigimu, viena svarbiausių verslo taisyklių – nepriklausyti nuo vieno užsakovo.
„Niekada negalima visų kiaušinių laikyti vienoje pintinėje. Jeigu turi tik vieną klientą, tampi nuo jo priklausomas. Mes nuosekliai dirbome, kad turėtume kuo platesnį klientų ratą“, – sako vadovas.
Šiandien UAB „Apvalūs medžio gaminiai“ produkcija keliauja į 30 pasaulio šalių, o įmonė bendradarbiauja su maždaug šimtu klientų.
Konkurencija pasaulinėje rinkoje didžiulė, tačiau klientai ir toliau renkasi Lietuvoje pagamintą produkciją. Kodėl? Pasak A. Jonaičio, yra trys pagrindinės priežastys – kokybė, greitis ir lankstumas: „Mes labai greitai prisitaikome prie kliento poreikių. Greitai atsakome į elektroninius laiškus, operatyviai priimame sprendimus, užtikriname trumpus pristatymo terminus. Kartais mūsų gaminiai gali kainuoti šiek tiek brangiau, tačiau klientai renkasi patikimą partnerį, kuris reaguoja greitai ir geba prisitaikyti prie jų poreikių.“
Jubiliejų pasitinka su plėtros planais
Pastaraisiais metais įmonė daug investavo į gamybos automatizavimą ir robotizaciją. Tačiau, kaip pabrėžia direktorius, technologijos diegiamos ne tam, kad pakeistų žmones, o tam, kad palengvintų jų darbą: „Norime, kad darbuotojams nereikėtų dirbti sunkių, fiziškai varginančių darbų. Robotai perima monotoniškas operacijas, o žmonės gali dirbti saugiau ir patogiau“.
Trisdešimtmetį mininti įmonė neketina sustoti. Jau planuojama nauja plėtra – bus statoma apie 2 tūkst. kvadratinių metrų ploto nauja gamybinė linija, kuri leis dar labiau didinti gamybos pajėgumus ir stiprinti pozicijas tarptautinėse rinkose.
Per trisdešimt metų mažame Zabakos kaime gimusi įmonė tapo vienu ryškiausių sėkmingo Lietuvos verslo pavyzdžių. Tačiau jos vadovas įsitikinęs, kad didžiausia investicija ir toliau išliks ne pastatai ar įrenginiai. Už kiekvieno sėkmingo verslo stovi stipri komanda.
„Produktą sukuria ne technologijos, o žmonės. Todėl mūsų įmonės sėkmė pirmiausia priklauso nuo darbuotojų. Esu dėkingas kiekvienam, kuris per šiuos trisdešimt metų prisidėjo prie šios sėkmės“, – sako UAB „Apvalūs medžio gaminiai“ direktorius Arnoldas Jonaitis.