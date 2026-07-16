Kazokiškių gyventojų kantrybė išseko: susitikime su aplinkosaugininkais stiprios emocijos ir gera žinia

Susitikimas buvo emocingas – daugelį metų su nemaloniais kvapais gyvenantys žmonės neslėpė nusivylimo ir pykčio
Virginija Jacinavičiūtė
Reaguodamas į gyventojų priekaištus dėl informacijos stokos apie situaciją Kazokiškių sąvartyne, Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) birželio 30 dieną Kazokiškėse surengė susitikimą su vietos bendruomene. Jame dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, UAB „VAATC“ bei Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovai.
Susitikimas buvo emocingas – daugelį metų su nemaloniais kvapais gyvenantys žmonės neslėpė nusivylimo ir pykčio. Aplinkos apsaugos departamento laikinoji vadovė Eglė Paužuolienė ne kartą turėjo atsakyti į gyventojų priekaištus, kad problema vis dar neišspręsta, nors apie ją kalbama jau ne vienerius metus.
Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius pasidžiaugė, kad toks susitikimas pagaliau įvyko, nes gyventojams vis dar kyla daug neatsakytų klausimų. Jis priminė, kad dėl iš sąvartyno sklidusių aštrių kvapų buvo paskelbta ekstremalioji situacija, kuri iki šiol nėra atšaukta. Pasak mero, būtent ekstremaliosios situacijos paskelbimas ir operacijų centro priimti sprendimai sudarė sąlygas ir įpareigojo sąvartyno operatorių UAB „VAATC“ nedelsiant imtis reikiamų priemonių taršai suvaldyti.
Apie jau įgyvendintus darbus pasakojo tiek AAD vadovė E. Paužuolienė, tiek UAB „VAATC“ sąvartyno eksploatacijos vadovas Rokas Vilniškis. Pasak jų, sąvartyno kaupas uždengtas specialia danga, ištuštintos filtrato kaupyklos, atlikti dujų surinkimo sistemos ir kiti techniniai darbai.
Vis dėlto AAD pripažįsta, kad kvapų ir aplinkos oro taršos šaltinių sąvartyno teritorijoje yra ne vienas. Pasak E. Paužuolienės, tarp šių šaltiniu yra filtrato surinkimo ir tvarkymo sistema, atliekų tvarkymo procesai, nuotekų valymas, biodujų surinkimas ar nepakankamas sąvartyno kaupo sandarumas. Būtent todėl aplinkosaugininkai teigia negalintys įvardyti vieno konkretaus kvapų šaltinio. E. Paužuolienė taip pat informavo, kad, siekiant nustatyti galimus oro taršos šaltinius, buvo tirti ir kiti savivaldybėje veikiantys ūkio veiklos subjektai, tačiau oro tarša nustatyta tik sąvartyne. Akcentuota, kad įtakos problemai turi ir gamtinės sąlygos.
Tuo tarpu UAB „VAATC“ tvirtina, kad kvapų krizė jau yra suvaldyta ir visos būtinos priemonės įgyvendintos. Tačiau salėje susirinkę gyventojai tokiems teiginiams kategoriškai nepritarė. Jie pasakojo, kad vakarais vis dar negali atsidaryti langų, nuolat jaučia sieros vandenilio kvapą, o diskomfortas tapo kasdienybe. Gyventojai pabrėžė nebesuprantantys, kodėl atsakingos institucijos negali įpareigoti sąvartyno galutinai išspręsti problemos. Jų teigimu, priimtini būtų tik du sprendimai – arba sąvartynas turi būti uždarytas, arba šalia jo gyvenantys žmonės neturi jausti jokio kvapo.
Nemažai diskusijų sukėlė ir sąvartyno padaryti pažeidimai. Gyventojai priminė, kad jau yra užfiksuoti du aplinkosaugos reikalavimų pažeidimai. Pirmas pažeidimas dėl TIPK leidimo galiojimo sąlygose nurodyto sieros vandenilio išmetimo į aplinką metinio leistino kiekio viršijimo ir antras dėl asbesto turinčių atliekų tvarkymo sąvartyne viršijant TIPK leidime nustatytą šių atliekų leistiną kiekį. Gyventojai teiravosi, ar trečiasis pažeidimas automatiškai reikštų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo panaikinimą. E. Paužuolienė paaiškino, kad tokios automatinės nuostatos teisės aktuose nėra – kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Paklausta, ar AAD inicijavo teisės aktų pakeitimus, kurie leistų griežčiau vertinti pakartotinius pažeidimus, direktorė pripažino, kad tokių iniciatyvų departamentas nėra pateikęs.
Bendruomenės aktyvistė Margarita Skvarčienė situaciją palygino su Kelių eismo taisyklių pažeidimais. Pasak jos, jei vairuotojas nuolat pažeidinėja taisykles, jis netenka teisės vairuoti, todėl analogiškas principas turėtų galioti ir įmonėms – už sistemingus pažeidimus turėtų būti panaikinamas ir TIPK leidimas.
Diskusijoje dalyvavęs Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis atkreipė dėmesį į šiuo metu svarstomą UAB „VAATC“ prašymą keisti TIPK leidimą. Jis teiravosi, kodėl įmonė siekia 16 kartų padidinti leidžiamą metinę sieros vandenilio emisijos normą, jei atlikta tiek darbų kvapams suvaldyti. R. Vilniškis aiškino, kad įgyvendinus technines priemones ir uždengus atliekų kaupą dar prireiks laiko, atliekų kaupe esančiam filtratui sutvarkyti, todėl tokie kiekiai ir pateikti paraiškoje TIPK leidimui pakeisti.
Didelė susitikimo dalis buvo skirta oro kokybės stebėsenos aptarimui. E. Paužuolienė išsamiai pristatė atliktus matavimus, nustatytus pažeidimus ir vykdomą kontrolę, jai antrino Aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Tačiau gyventojų tai neįtikino – jų teigimu, nepaisant gausybės tyrimų ir priemonių, reali situacija nesikeičia.
Klausimų sulaukė ir susitikimo išvakarėse išmontuota oro kokybės matavimo stotelė. Gyventojams kilo įtarimų, kodėl ji dingo būtent prieš susitikimą. R. Vilniškis paaiškino, kad stotelė buvo laikinai patraukta planiniam jutiklių kalibravimui, o dar šią savaitę turėtų būti grąžinta į savo vietą. Pasak jo, po kalibravimo matavimų duomenys bus dar tikslesni.
Susitikimo pabaigoje savivaldybės vadovai turėjo ir gerą žinią– nuspręsta įsigyti šešias papildomas oro kokybės stebėjimo stoteles. Dvi stotelės bus įrengtos gyvenamose vietovėse, kuriose galima oro tarša dėl šalia esančio sąvartyno veiklos. Tai leistų sukaupti daugiau objektyvių duomenų apie oro taršą įvairiose vietose. Svarstyta ir galimybė šias stoteles perduoti Aplinkos apsaugos departamento žinion. Bet gyventojai klausė, kokia nauda iš stotelių, jei lig šiol užfiksuoti duomenys dar nepadėjo suvaldyti kvapų krizės.
Savivaldybės tarybos narys Rimantas Baravykas pabrėžė, kad itin svarbu įsigyti sertifikuotus matavimo prietaisus, nes tik jų duomenys turi įrodomąją galią teismuose. Bendruomenės atstovai neatmeta galimybės ateityje kolektyviai ginti savo teises teisiniu keliu. Meras patvirtino, kad oro matavimo prietaisai bus sertifikuoti.
Nors susitikime buvo pristatyta nemažai techninių sprendimų ir atliktų darbų, pagrindinis bendruomenės klausimas taip ir liko neatsakytas – kada gyventojai pagaliau galės gyventi nebejausdami iš sąvartyno sklindančių kvapų.
AAD vadovė teigė planuojanti tokius susitikimus su gyventojais rengti reguliariai. Belieka tikėtis, kad viename iš jų pagaliau bus pranešta ir gerų žinių.