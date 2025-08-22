„Žiburėliai“ pradėjo pasirengimą naujam sezonui

„Žiburėliai“ pradėjo pasirengimą naujam sezonui

Šių metų rugpjūčio 4-8 d. Elektrėnų sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ sportininkai intensyviai pradėjo pasirengimą naujam sezonui sportinių šokių stovykloje, kurią dalinai finansavo Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos projektų lėšos.
Vaikai visą savaitę rytus pradėjo su sporto trenere Kristina Ža­moit. Sportinių šokių treniruotes vedė klubo trenerės – Gerda Sruoginytė Dimavičienė bei Marija Prūsaitis.
Džiaugiamės ir dėkojame tėvams už pasitikėjimą. Smagu, jog kiekvienais metais prie mūsų šokio klubo „Žiburėliai“ prisijungia vis daugiau vaikų.
Jeigu Jus žavi sportinių šokių sportas bei norite, kad ir Jūsų vaikas išmoktų valdyti kūną muzikos ritmu, kviečiame prisijungti, kadangi renkame naujas grupes ateinančio sezono pradžiai. Treniruotės bus vedamos jau atsinaujinusioje „M. Studijoje“ (baseino pastate).

