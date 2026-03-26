XIV festivalis-konkursas „Laisvės šokis“ Vievio meno mokykloje

Fausta Antanavičiūtė, akomp. Neringa Butkutė
Kovo 9 dieną Vievio meno mokykloje vyko tradicinis renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, „Laisvės šokis“. Festivalis-konkursas ugdo ne tik jaunųjų vieviečių patriotiškumą, tautinę savimonę, bet ir sudaro sąlygas mokiniams pasisemti sceninės patirties, patirti konkursinį jaudulį bei atsakomybę ruošiantis svarbiam pasirodymui.
Festivalio-konkurso dalyviai instrumentalistai stengėsi kuo muzikaliau ir įtaigiau atlikti šokį ar šokiui tinkamą muzikinį kūrinį, o dainavimo specialybės mokiniai – vokalinį kūrinį Lietuvos tematika. Besiruošdami šiam renginiui mokiniai turėjo galimybę susipažinti su įvairių epochų šokio žanro patriotiniais kūriniais, taip pat lavinti savo muzikinį skonį. Džiugu, kad šiame festivalyje-konkurse kasmet dalyvauja visas būrys jaunųjų muzikantų. Ne išimtis ir šiemet. Norą varžytis konkurse pareiškė net 48 mokyklos mokiniai. Festivalį-konkursą įspūdingu šokiu pradėjo akordeonistų trio: Benas Grybauskas, Mėja Klimantavičiūtė ir Kotrynas Čižaitė (mokytoja S. Minkevičė). Nuo mažiausių iki vyriausių mokyklos muzikantų, visi stengėsi kuo išraiškingiau ir muzikaliau atlikti savo kūrinį. Jaunuosius atlikėjus vertino mokyklos mokytojų komisija. Tad džiaugiamės festivalio-konkurso laureatais: Fausta Liuolytė, Guoda Paškevičiūtė, Ula Jastremskaitė, Melita Protasevičiūtė, Agota Dzimidavičiūtė, Smiltė Maskvytė, Elžbieta Sankauskaitė, Žilvinas Vasiliauskas, Radvilė Bukšnaitytė, Gabrielius Bagdžius, Benas Trembo, Akvilė Pilelytė, Skaistė Vitkauskaitė, Liepa Milkintaitė, Fausta Drėgvaitė, Fausta Antanavičiūtė, Ieva Grigoravičiūtė, Rūta Marija Papiliauskaitė, Daumantas Kondratjevas, Gytis Juočinskas, Mėja Klimantavičiūtė, Rapolas Sankauskas, Luknė Gurskaitė, Viltė Keblytė, Benas Grybauskas ir Deimantė Sabaitytė. Diplomantais tapo: Herkus Satkauskas, Izabelė Stanionė, Liepa Okunevičiūtė, Domas Malinauskas, Austėja Zalieckaitė, Liepa Kujalytė, Matas Trembo, Lėja Jurevičiūtė, Akvilė Cibulskaitė, Gustė Chatkevičiūtė, Benas Trembo, Justė Buividavičiūtė, Austėja Kobelevaitė, Olivija Liuolytė, Mykolas Sankauskas, Emilija Vitkauskaitė, Nelija Apele, Viltė Skorupskaitė Padėka už pasirodymą festivalyje-konkurse apdovanotas Emil Nescer. Mokinius festivaliui-konkursui ruošė mokytojai: Natalja Krauter, Irena Jasaitienė, Rasa Karpavičienė, Armis Mangirdas, Violeta Sotnikovienė, Birutė Giraitytė, Liauda Vaitkūnaitė-Ragauskienė, Edita Šukienė, Virginijus Skudas, Sigutė Minkevičė, Rolandas Aidukas, Rytas Lingė, Rolandas Butkevičius, Veslav Sobieski, Asta Karpičienė. Miroslavas Janovičius. Atlikėjams scenoje talkino koncertmeisterės Živilė Keblikaitė-Butkevičienė, Eglė Vosyliūtė ir Neringa Butkutė. Pasisėmę sceninės patirties, išbandę savo jėgas, pasiklausę draugų muzikavimo, festivalio-konkurso dalyviai džiaugėsi apdovanojimais.
Džiugu, kad šiandien turime galimybę muzikuoti, tobulėti, svajoti ir džiaugtis visų taip branginama laisve. O jauniesiems atlikėjams linkime kuo didžiausios sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų. Tegul išsipildo visų vaikų svajonės, o tikslams pasiekti, tegul niekada nepritrūksta ryžto ir drąsos.
Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos akordeono mokytoja S. Minkevičė