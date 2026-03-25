Refliuksas vaikui – kaip koreguoti mitybą ir dienos režimą

Daugelis tėvų bent kartą susiduria su situacija, kai vaikas atpila, tampa neramus po maitinimo arba skundžiasi deginimo pojūčiu gerklėje. Tokiais atvejais dažnai nustatomas refliuksas – būklė, kai skrandžio turinys grįžta atgal į stemplę ir dirgina jos gleivinę.
Nors kūdikiams tai neretai būna fiziologinis reiškinys, kai kuriais atvejais gali išsivystyti gastroezofaginio refliukso liga (GERL), reikalaujanti nuoseklesnio stebėjimo ir gydymo. Tinkamai koreguojant mitybą, laikantis dienos režimo ir stebint vaiko elgesį, dažniausiai pavyksta sumažinti simptomus ir pagerinti savijautą.
Nuo ko atsiranda refliuksas vaikui?
Pagrindinė priežastis, dėl ko pasireiškia refliuksas vaikui – dar nepakankamai susiformavęs apatinis stemplės sfinkteris, kuris atlieka „užtvaros“ funkciją tarp skrandžio ir stemplės. Kai šis mechanizmas neveikia pakankamai stipriai, skrandžio turinio grįžimas į stemplę tampa dažnesnis, o rūgštus turinys dirgina gleivinę.
Kūdikiai refliuksą dažnai patiria fiziologiškai, nes virškinimo trakto sistema dar vystosi. Pirmaisiais gyvenimo mėnesiais atpylimas pasireiškia dažniau, ypač po maitinimo, tačiau vyresniems vaikams gastroezofaginis refliuksas gali būti susijęs su netinkama mityba, maisto alergijomis, pieno baltymų netoleravimu arba rečiau infekcijomis.
Refliuksą taip pat gali skatinti padidėjęs skrandžio rūgštingumas, dažnas persivalgymas, netaisyklinga kūno padėtis po valgio arba antsvoris. Vyresniems vaikams ir paaugliams refliuksą gali provokuoti riebus, aštrus ar rūgštus maistas, gausios vakarienės prieš miegą, o kai kuriais atvejais skrandžio turinio grįžimas pasireiškia kartu su kosuliu ar deginimu gerklėje.
Refliukso simptomai vaikams ir kada sunerimti
Refliukso simptomai skiriasi priklausomai nuo amžiaus. Kūdikių atveju dažniausiai stebimas turinio atpylimas, neramumas po maitinimo, pilvo pūtimas, kartais prastas svorio prieaugis. Jei vaikas nepriauga svorio, tai gali būti signalas, kad refliuksas reikalauja gydytojo konsultacijos. Vyresniems vaikams pasireiškia rėmuo, kosulys, skausmas gerklėje ar naktį sustiprėjantys simptomai. GERL simptomai gali apimti ilgalaikį gerklės dirginimą, rūgštaus skonio pojūtį burnoje ir net miego sutrikimus.
Famisano specialistai atkreipia dėmesį, kad kai refliuksas sukelia komplikacijas, pavyzdžiui, stemplės gleivinės pažeidimus, gydytojas gali rekomenduoti papildomus tyrimus. Dažniausiai atliekamas endoskopinis tyrimas, rečiau – biopsija. Reikėtų pabrėžti, kad tokie invaziniai tyrimai skiriami tik esant rimtiems simptomams arba jei gyvenimo būdo ir mitybos korekcijos nepadeda.
Kaip koreguoti mitybą sergant refliuksu
Tėveliai, susidūrę su refliuksu mažiems vaikams, turėtų pasitarti su šeimos gydytoju, gastroenterologu ar vaistininku. Pirmasis žingsnis dažnai nėra vaistai, o gyvenimo būdo ir mitybos korekcija. Pavyzdžiui, kūdikiai turėtų būti maitinami mažesnėmis porcijomis, bet dažniau, o po maitinimo rekomenduojama palaikyti vertikalioje padėtyje bent 20–30 minučių, kad sumažėtų refliukso epizodas.
Vyresniems vaikams svarbu vengti maisto, kuris didina rūgšties išsiskyrimą – riebaus, aštraus ar rūgštaus maisto, taip pat perdirbto maisto bei pusfabrikačių. Be to reikėtų vengti gausių vakarienių prieš miegą ir gazuotų gėrimų, nepervagti, mažinti stresą. Tinkamai parinktas režimas gali padėti neutralizuoti skrandžio rūgštį ir sumažinti nemalonius simptomus.
Kai kuriais atvejais, sergant GERL, gali būti skiriami rūgštį slopinantys ar protonų siurblio inhibitoriai. Tačiau šie vaistai turi būti vartojami tik prižiūrint specialistui, nes ilgalaikis vartojimas gali turėti šalutinį poveikį, pavyzdžiui, virškinimo sutrikimus ar mažesnį kalcio pasisavinimą.
Kaip išvengti refliukso ir padėti vaikui
Norint sumažinti refliukso atsiradimo riziką, svarbiausia – subalansuota mityba, tinkamas kūno svoris ir reguliarus dienos režimas. Reikėtų užtikrinti, kad vaikas nevalgytų per greitai ir nepersivalgytų. Miegant galvūgalį galima šiek tiek pakelti, kad skrandžio turinys rečiau patektų atgal į stemplę.
Refliuksas vaikams dažnai sumažėja augant, kai sustiprėja apatinio stemplės rauko funkcija. Daugeliu atvejų refliuksas normalus ir praeina savaime. Tinkamai koreguojant mitybą ir dienos režimą, galima sumažinti refliukso simptomus ir padėti vaikui jaustis komfortiškiau be rimtų komplikacijų.