Viskas dėl to, kad gyventume gerovės savivaldybėje

Mažumos valandoje į opozicijos klausimus atsakinėti pasiruošę visi keturi savivaldybės vadovai: administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, meras Gediminas Ratkevičius, jo pavaduotojai Inga Kartenienė ir Marius Urvakis. Pirma iš dešinės – Tarybos veiklos administravimo skyriaus vedėja Vaida Davidavičienė. Kairėje – keturi iš 8 opozicijos atstovai: Gediminas Jachimavičius, Romas Sugintas, Raimondas Ivaškevičius ir Violeta Nenartavičienė

Julija Kirkilienė

Sausio 29 dienos tarybos­ posėdyje, kaip jau rašėme, buvo netikėtumų ir daug svarbių nau­jienų ištransliuota. Politikoje didžioji naujiena buvo ta, kad aktyviai opozicijoje dirbusiam tarybos nariui Giedriui Leskauskui nu­sibodo dirbti opozicijoje, todėl prisijungė prie Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos ir dabar dirba valdančiojoje daugumoje. Ar naujasis daugumos tarybos narys pritars daugumos teiktiems sprendimų projektams, ar, kaip Sei­me Remigijus Žemaitaitis, valdantiesiems bus tik galvos skausmas, seksime ir parašysime. Kartu su juo į valdančiąją daugumą perėjo ir Barbora Vidauskienė. Į tarybą abu deputatai deleguo­ti buvo Laisvės partijos, vėliau iš jos pasitraukė ir dirbo frakcijoje „Elektrėnų balsas“. Iš „Elektrėnų balso“ frakcijos išėjus dviem nariams, frakcijoje dirbti liko tik Edvardas Baleišis ir Lina Ališauskienė. E. Baleišis socialiniuose tinkluose rinkėjus tikina: „…atsakingai pareiškiu, jog kartu su Lina Ališauskiene liekame ištikimi įsipareigojimams ir nenuvilsime žmonių, kurie mumis patikėjo ir pasitikėjo. Likome dviese, bet išsaugojome Elektrėnų krašto balso frakciją, tad toliau dirbsime krašto žmonių labui. Buvome ir būsime aktyvioje opozicijoje ir tikrai nesi­ruošiame eiti obuoliauti su liberalais“. Opozicijoje likę 8 opozicinės frakcijos nariai po posėdžio vykusioje mažumos valandoje valdantiesiems paruošę buvo net 24 klausimus. Dar du klausimus turėjo E. Baleišis ir vieną pridėjo valdančio­sios partijos atstovas Virgilijus Pruskas. Mažumos valandai, kurią, pagal naująjį Savivaldos įstatymą, du kartus per metus privaloma organizuo­ti, niekaip pritarti nenorėjo buvęs ilgametis Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis. Savivaldos įstatyme apie mažumos valandą taip rašoma: VSĮ 17 straipsnio 23 dalyje nustatyta, kad ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš savivaldybės tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama­ savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu savivaldybės tarybos­ mažumos atstovai turi teisę užduo­ti klausimų merui, vicemerui (-ams), administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Jeigu posėdžio dieną nurodyti asmenys eina pareigas, jie savivaldybės tarybos mažumos valandoje privalo dalyvauti ir atsakyti į jiems užduotus klausimus. Savivaldybės tarybos mažumos valanda trunka ne trumpiau kaip vieną valandą. Savivaldybės tarybos­ mažumos valanda organizuojama sa­vivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje, todėl savivaldybės tarybos mažumos valandai yra taikomi savivaldybės tarybos posėdžiui keliami reikalavimai, t. y. jos metu daromas garso ir vaizdo įrašai, kurie yra vieši, bet atsižvelgiant į tai, kad mažumos valandoje sprendimai nėra priimami, kvorumas nėra būtinas. Savivaldybės tarybos mažumos valandos laikas įskaitomas į savivaldybės tarybos posėdžio laiką.

Pirmiausia teisę užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis, po to – kiti savivaldybės tarybos mažumos atstovai. Savivaldybės tarybos mažumos atstovams uždavus visus klausimus, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip, sudaroma galimybė savivaldybės tarybos daugumos atstovams užduoti klausimus. Savivaldybės tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti iki dviejų klausimų merui, vicemerui (-ams), administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus.

Sausio mėnesio mažumos valandoje kvorumas buvo, nes jame dalyvavo visi 25 tarybos nariai, tik opozicijos atstovai klausimų pateikę buvo ne po du, o kiek norėjo. Žodžiu, pirmininkaujantis meras Gediminas Ratkevičius visiems išsikalbėti leido iki valiai. Bet savivaldybės gyventojams nuo to tik geriau, nes jei kokių problemų valdantieji ir nežinojo, tai galėjo sužinoti. Tų problemų visada lieka, nors meras pats seniūnijose žmones priiminėja, o opozicija stengiasi, bet vis dar lieka problemų, ­kurioms išspręsti tarpininkauti tenka ir redakcijai.

Pirmieji 4 opozicijos klausimai buvo apie Kazokiškių sąvartyną.

Klausimai:

1. Prašome informuoti ir pateikti patvirtinančius dokumentus, kokie galutiniai atsakymai yra gauti iš institucijų dėl UAB „VAATC“ Vilniaus regioniniame nepa­vojingų atliekų sąvartyne (toliau – Kazokiškių sąvartynas) 2024 metais susidariusios viršijančios nor­mas kvapų koncentracijos?

2. Prašome informuoti ir pateikti patvirtinančius dokumentus, kokie pažeidimai 2024 metais Kazokiškių sąvartyne buvo nustatyti ir kokios sankcijos yra pritaikytos Kazokiškių sąvartynui iš institucijų ar Elektrėnų savivaldybės?

3. Prašome informuoti, kokie 2025 metais iš Elektrėnų savi­valdybės numatyti veiksmai užkardant galimą kvapų koncentracijos padidėjimą iš Kazokiškių sąvartyno ir ar Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojams yra nustatytos šiam tikslui pasiekti veiklos ­užduotys ar lūkesčiai?

4. Kokius ir kokio dydžio mokesčius moka Kazokiškių sąvartynas į Elektrėnų savivaldybės ir / ar į savivaldybės gyventojų (bendruomenių) biudžetus? Prašom pateikti už 2023 ir 2024 metus konkrečius metinius dydžius bei sutartis arba teisės aktų nuorodas.

Į pirmus du klausimus atsakė meras ir pažadėjo pateikti dokumentus. Sąvartyne buvo nustatytas vandenilio sulfido normatyvų viršijimas. Normatyvai viršyti dėl dujų surinkimo trasų pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas atsakė, kad dujų surinkimo trasos atstatytos, dujų surinkimas vyksta. Meras informavo, kad sąvartyno eksploatacijos kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas, o kvapų kontrolę – Visuomenės sveikatos centras. Abi instancijos apie vykdomus patikrinimų rezultatus savivaldybei atsiuntusios atsakymus, o Aplinkos apsaugos departamentas pažadėjęs imtis priemonių išaiškinti pažeidimus padariusius asmenis ir juos nubausti, bet iki tarybos posėdžio nubaustas dar niekas nebuvo.

Į kitus du klausimus atsakęs mero pavaduotojas Marius Urvakis pasisakymą pradėjo prašymu prieš žodį sąvartynas nevartoti žodžio Kazokiškės, nes taip esą daroma antireklama vienai gražiausių savivaldybės seniūnijų. Sąvartynas vadinamas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru… Deja, nuo to pavadinimo kvapų poveikis gyventojams nesumažėja, o klausimai buvo apie tai, ką nuveikė savivaldybė, kad sąvartynas nedvoktų. M. Urvakis dar kartą priminė, kad ne savivaldybė, o VATC yra atsakingas už sąvartyno veiklą, o tą veiklą kontroliuoja Aplinkos apsaugos ministerijai priklausančios įstaigos: Aplinkos apsaugos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra, Visuomenės sveikatos biuras. Bet savivaldybė taip pat stebi, ar šiame objekte veikla vyksta pagal nustatytus reikalavimus ir infor­muoja kontroliuojančias įstaigas.

Į ketvirtą klausimą atsakymą pateikė administracijos direktorė Jekaterina Goličenko. Apie VAATC mokamus mokesčius, kurie atitenka Elektrėnų savivaldybei, informacijos esą negalintys gauti. Iš viso sąvartynas taršos mokesčių per metus sumoka apie 5 mln., kiek iš jų atitenka savivaldybei, informacijos neturi. Mokesčiai dalijami pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) metodiką. Į savivaldybės biudžetą įplaukia pajamų mokesčiai nuo sąvartyne dirbančių savivaldybės gyventojų atlyginimų. Į savivaldybės biudžetą mokamas ir nekilojamojo turto bei žemės nuomos mokestis, kuriam nustatytas maksimalus 4 proc. tarifas. Kompensacinės išmokos – pagal 2012 metų susitarimą buvo 400 tūkst. litų, dabar 116 tūkst. eurų – išdalinamos apie sąvartyną įsikūrusių kaimų bendruomenėms. Lėšos padalinamos pagal kaimuose esančių namų ūkių skaičių ir naudojamos bendruomenių poreikiams.

Kiti klausimai

5. Kaip Elektrėnų savivaldybė planuoja 2025–2027 metais užtikrinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punkto „Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas“ nuostatas, užtikrinant:

a) Darbuotojų nuvykimą į savivaldybės ribose esančias darbo vietas ir parvykimą namo iš visų 8 seniūnijų nuvykstant į darbo vietas iki 7 arba 8 val. ir grįžtant namo po 16 ir 17 val.?

b) Moksleivių nuvykimą į savi­valdybės ribose esančias švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigas, nuvykstant iki 8 val., o nesant pirmų 1–2 pamokų, ir vėliau, ir grįžimą namo, parvykstant po 6 ir 7 pamokų, t. y. nuo 14 iki 16 val.?

c) Elektrėnų savivaldybės svei­katos priežiūros įstaigų pasiekiamumą nuo 7 iki 17 val. su galimybe viešuoju transportu nuvykti pas gydytoją numatytu laiku ir grįžti namo, viešajam transportui kur­suojant kas valandą ar laikantis dviejų valandų intervalo?

d) Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų nuvykimą į neformaliojo ugdymo įstaigas (meno mokyklas, būrelius, meno kolektyvus) ir grįžimą namo nuo 16 iki 20 val.?

6. Kaip Elektrėnų savivaldybė planuoja vykdyti tarybos patvirtintą sprendimą VII.TS-126 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. VI.TS-216 „Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų numato­mų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir per 2025–2027 metus įrengti elektromobilių įkrovimo vietas gyventojams ir verslui bei EAP? Ar Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojams yra nustatytos­ šiam tikslui pasiekti veiklos už­duotys ar lūkesčiai ir kokie nusta­tyti siektini veiklos rezultatai?

7. Šiuo metu pagal Elektrėnų savivaldybės 2023 metų visuome­nės sveikatos stebėsenos ataskaitą kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000-iui gyvų gimusių vaikų Elektrėnų savivaldybėje rodiklis – 14,3, Lietuvos rodiklis – 2,8. Kokių veiksmų planuoja imtis savivaldybės administracija, kad šis rodiklis mažėtų?

8. Jau daugelį metų pagal Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1-am kvadratiniam kilometrui 2023 metų Elektrėnų savivaldybėje rodiklis – 1665,0, Lietuvos rodiklis – 797,8. Kokių veiksmų planuoja imtis savivaldybės administracija, kad šis rodiklis mažėtų?

9. Kiek Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų nepedagoginių pareigybių darbuotojų yra atleista pagal vicemerės Ingos Kartenienės ir mero patarėjo Gintaro Jančiausko vadovaujamos darbo grupės rekomendacijas? Kodėl priverstinai yra reikalaujama vykdyti rekomendacijas? Kiek lėšų bus reikalinga išleisti norint užtikrinti atleistų darbuotojų funkcijas apsaugant patalpas, valant sniegą ir kitas?

10. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – EKŪ) vykdomi planai ir projektai užtrunka gerokai ilgiau, nei turėtų (lyginant su kitų įstaigų tais pačiais klausimais). Gyventojai dėl to negauna žadėtų paslaugų ir atsakymų, kaip planuotis savo buitį. Kokių priemonių siūloma imtis (yra taikoma), kad sprendimai ir jų įgyvendinimas būtų savalaikiai, o neįvykdžius būtų prisiimama atsakomybė už tai?

11. Kodėl bendrovėje UAB „Elektrėnų autobusų parkas“ nėra kuriama nepriklausoma įmonės valdyba?

12. Kada prasidės pėsčiųjų takelio Vievyje nuo Vilniaus g. 88 namo iki Kelio 107 atnaujinimo darbai?

13. Kiek pasikeitė 2024 metais po įkainių padidinimo darbuotojų (pvz., laiptinių priežiūros ir kt. tarnybų) atlyginimas ir kiek keitėsi administracijos darbuotojų atlygi­nimai (procentais)?

14. Kokia situacija pagal Vilniaus regiono europinius projektus Elektrėnų savivaldybėje, kokie jau įgyvendinami su kitomis savivaldybėmis ir kokie numatyti įgyvendinti?

15. Kokia situacija šiandien, kas yra derinama su VIA LIETUVA dėl kelio per Alesninkų gyvenvietę?

16. Kiek išleista lėšų kul­tūriniams renginiams 2024 metais (kiekvienoje seniūnijoje, kultūros centruose ir bibliotekose)?

17. Reorganizuojant sveikatos sistemą buvo žadama perkelti medikus iš Liepų g. Vievyje į poliklinikos patalpas Bažnyčios g. Vievio m. esančią polikliniką, kada tai bus ­vykdoma?

18. Po medicinos įstaigų reor­ganizacijos, kokias naujas medicinines paslaugas gauna Vievio gyventojai ir kokia medicininė įranga buvo įsigyta Vievio filiale?

19. Kokia Elektrėnų savivaldy­bės administracijos vizija dėl senųjų Kazokiškių kultūros namų?

20. Kaip apmokama ir kontroliuojama, kad pagal neformalio­jo ugdymo programas organizacijų gaunamos lėšos atitiktų faktiškai lankančių vaikų skaičių?

21. Kokių veiksmų ėmėsi Elektrėnų savivaldybė dėl Vievyje esančio namo, adresu Naujoji g. 210, avarinės būklės likvidavimo? Koks Elektrėnų sav. administracijos darbuotojas yra konkrečiai atsakingas už šios situacijos sprendimą?

22. Kokią pagalbą gali suteikti savivaldybė gyventojams, kurių namų užbaigtumo įteisinimo procesas yra užstrigęs?

23. Kokių veiksmų savivaldybė ėmėsi, kad po kelio 221–Vievis–Aukštadvaris remonto būtų sutvarkytos esamos nuovažos ir įrengtos trūkstamos? Ar visų gyventojų poreikiai yra patenkinti?

24. Elektrėnų daugiabučio namo, esančio Saulės g. 16, gyventojai jau keleri metai kenčia nuo fekalijų kvapo laiptinėje ir butuose. EKŪ darbuotojai ieškojo kvapo šaltinio jau ne vieną kartą bei už tai paskaičiavo po 400 eurų mokesčių, tačiau jokių rezultatų nėra. Kaip savivaldybė planuotų tokiais atvejais spręsti su­sidariusią situaciją, nes akivaizdu, kad EKŪ jos išspręsti negali?

Į visus tuos klausimus savi­valdybės vadovai buvo paruo­šę atsakymus, kurių visų surašyti „jaučio odos“ neužtektų. Bet kam įdomu, visada įrašo archyvą galima pažiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=WokyZQr0bHw. Tarp svarbiausių atsakymų norėtųsi pažymėti, kad Vievyje medicinos paslaugos iki 2027 m. bus teikiamos ir Liepų, ir Bažnyčios gatvėse įkurtose įstaigose, o 2027 m. planuojama gauti lėšų Bažnyčios g. 6 pastato renovacijai. Vievyje jau nau­dojamos Medicinos įstaigų pertvarkos lėšos odontologinio kabineto ir reabilitacijos paslaugoms. Palaikomojo gydymo ir slaugos lovos iš Vievio į Elektrėnus iki 2027 m. perkeltos irgi nebus. Taip pat sužinojome gerą naujieną, kad gal jau net šiais metais bus asfaltuotas kelias Abromiškės–Lapiakalnis, bet tam savivaldybei iš biudžeto teks prisidėti 1, 5 mln. eurų. Kada atsiras dviračių takai iki Vievio, tikslios­ datos nepateikta. Per magistralinį kelią Elektrėnuose tilto statyti kol kas niekas nesiruošia. Rimi logistikos centras planuoja darbuotojus iš Elektrėnų į darbą pavėžėti.

Kaip supratote, tarybos nariai dirba išsijuosę ne tik dėl savo antrus metus gaunamo minimalaus atlyginimo, bet ir dėl kiekvieno gy­ventojo… kad visi gyventume „gerovės savivaldybėje“.