Vievyje paminėtos 35-osios Laisvės gynėjų dienos metinės

Vievyje paminėtos 35-osios Laisvės gynėjų dienos metinės

Sausio 12 dieną Vievio kultūros centre vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Nepamiršta naktis“, skirtas 1991 metų sausio 13-o­sios įvykiams atminti. Renginį orga­nizavo Vievio kultūros centras kartu su partneriais.
Minėjimo metu prisiminti tragiški 1991 metų sausio 12–13 dienos įvykiai, kai Sovietų Sąjungos kariuomenė jėga bandė numalšinti Lietuvos nepriklausomybę. Tą naktį prie svarbiausių valstybės objektų Vilniuje susirinkę beginkliai gy­ventojai stojo ginti laisvės. Per agresiją žuvo 14 civilių, šimtai žmonių buvo sužeisti.
Vievyje surengto minėjimo programa buvo sudaryta iš muzikinių ir meninių pasirodymų. Skambėjo kanklių muzika, choro atliekamos dainos, poetiniai skaitymai, parodytas šokio numeris. Ypatingas dėmesys skirtas žmonių vienybei, drąsai ir pasiaukojimui, tapusiems laisvos Lietuvos pagrindu.
Renginio pabaigoje dalyviai buvo pakviesti į Vievio kultūros ­centro kiemą, kur prie atminimo ­laužo vyko bendruomenės susibūrimas. Su­sirinkusiuosius pasveikino meras, skambėjo dainos, dalyviai vaiši­nosi arbata.
Laisvės gynėjų dienos mi­nėjimas Vievyje tapo prasmingu bend­ruomenės susitikimu, priminusiu, kad laisvė nėra savaime suprantama ir ją svarbu saugoti bei perduoti ­istorinę atmintį jaunajai kartai.

Straipsnio autorė: Aurelija Molienė
Nuotraukų autorius Edmundas Šimaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – minėjimas: mums Viešpats stebuklą padarė
Pavežėjimas į mamografijos tyrimus
Dalis gyventojų už elektros energijąnuo 2026 m. sausio gali mokėti mažiau
Šiemet gaisruose jau žuvo 10 žmonių

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Kitoks teatras pristato:
Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus
„Kaunas Ice Christmas Cup 2025“ varžybose iškovoti 7 medaliai!
Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44