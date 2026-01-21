Vievyje paminėtos 35-osios Laisvės gynėjų dienos metinės

Sausio 12 dieną Vievio kultūros centre vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Nepamiršta naktis“, skirtas 1991 metų sausio 13-osios įvykiams atminti. Renginį organizavo Vievio kultūros centras kartu su partneriais.
Minėjimo metu prisiminti tragiški 1991 metų sausio 12–13 dienos įvykiai, kai Sovietų Sąjungos kariuomenė jėga bandė numalšinti Lietuvos nepriklausomybę. Tą naktį prie svarbiausių valstybės objektų Vilniuje susirinkę beginkliai gyventojai stojo ginti laisvės. Per agresiją žuvo 14 civilių, šimtai žmonių buvo sužeisti.
Vievyje surengto minėjimo programa buvo sudaryta iš muzikinių ir meninių pasirodymų. Skambėjo kanklių muzika, choro atliekamos dainos, poetiniai skaitymai, parodytas šokio numeris. Ypatingas dėmesys skirtas žmonių vienybei, drąsai ir pasiaukojimui, tapusiems laisvos Lietuvos pagrindu.
Renginio pabaigoje dalyviai buvo pakviesti į Vievio kultūros centro kiemą, kur prie atminimo laužo vyko bendruomenės susibūrimas. Susirinkusiuosius pasveikino meras, skambėjo dainos, dalyviai vaišinosi arbata.
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Vievyje tapo prasmingu bendruomenės susitikimu, priminusiu, kad laisvė nėra savaime suprantama ir ją svarbu saugoti bei perduoti istorinę atmintį jaunajai kartai.
Straipsnio autorė: Aurelija Molienė
Nuotraukų autorius Edmundas Šimaitis