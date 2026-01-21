Gerbiame Lietuvos patriotą šaulį Steponą (Stepą) Rudžionį

Nuo sausio 2 d. iki sausio 6 d. prie Beižionių prieškario šaulių pastatyto kryžiaus žvakidėje plazdeno liepsnelė. Sausio 6 dieną iškilmingai su Šaulių vėliava pagerbėme Lietuvos patriotą Steponą Rudžionį.
Steponas Rudžionis gimė 1890 m. sausio 6 dieną, mirė 1949 m. sausio 2 dieną tremtyje, Komijoje. Steponas Rudžionis Lietuvos šaulių sąjungai priklausė nuo 1925 metų, jis įsteigė Beižionių šaulių būrį ir buvo žinomas slapyvardžiu Vėjas II. 1936 m. buvo apdovanotas Šaulių žvaigžde ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Kviečiu stiprinti Lietuvos šaulių sąjungos gretas arba tapti LŠS rėmėjais.
Vilmandas Palčiauskas