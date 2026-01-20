Mercedes-Benz: prestižas turi savo kainą, bet ji nebūtinai tokia baisi

Trijų spindulių žvaigždė ant kapoto – statusas, kuris Lietuvoje vis dar reiškia kažką. Tačiau už jos slepiasi realybė, kurią kiekvienas Mercedes savininkas pažįsta iš arti: vokiečių inžinerija yra puiki, kol nereikia jos taisyti.
Bet štai kas įdomu – daugelis brangių remontų prasideda nuo dalykų, kuriuos galima išvengti. Arba bent jau nuspėti.
Elektronika: genijus su charakteriu
Mercedes visada buvo technologijų lyderis. Pirmieji masinėje gamyboje įdiegė ABS, ESP, daugybę kitų sistemų. Problema ta, kad sudėtingumas turi savo kainą.
Vyresnių modelių (W210, W220, W211) elektronikos blokai garsėja kaprizais. SAM moduliai, valdantys kėbulo elektroniką, mėgsta kaupti drėgmę ir tada elgtis neprognozuojamai. Staiga neveikiantys langai, mirksintys žibintai, „pamišęs” centrinis užraktas – klasikiniai simptomai.
Prevencija įmanoma: periodiškai tikrinti ir valyti drenažo kanalus po priekiniu stiklu ir ties durelių sandarikliais. Vanduo turi kur tekėti – užsikimšus, jis randa kelią į elektronikos blokus.
Apšvietimas: kai prestižas susitinka su fizika
Mercedes buvo vieni pirmųjų, plačiai pritaikiusių Xenon technologiją. Intensyvi, balta šviesa tapo markės vizitine kortele. Tačiau ši sistema reikalauja dėmesio.
Xenon lemputės tarnauja ilgai – 2000–3000 valandų. Bet jos sensta palaipsniui: šviesa tampa silpnesnė, atspalvis keičiasi į violetinį ar rausvą. Daugelis savininkų to nepastebi, kol nepakeičia lemputės ir nepajunta skirtumo.
Svarbu keisti abi lemputes vienu metu. Sena ir nauja duos skirtingą šviesos intensyvumą bei spalvą – tai ne tik estetinis trūkumas, bet ir techninės apžiūros problema.
Kitas niuansas – uždegimo blokai (ballastai). Jie brangūs, bet retai genda staiga. Pirmieji simptomai: lemputė užsidega su vėlavimu, kartais reikia kelių bandymų, šviesa „šokinėja” pirmąsias sekundes. Tai signalai, kad blokas baigia savo tarnybą.
Pakaba: komfortas su žvaigždute
Airmatic – oro pakaba, suteikianti tą garsųjį Mercedes „plaukimą”. Ir suteikianti nemažai rūpesčių, kai pasiekia tam tikrą amžių.
Oro pagalvės – sąlyginai pigi dalis (lyginant su visu remontu). Bet jos turi savybę leisti po truputį, ir vieną rytą automobilis stovi „atsiklaupęs” ant vieno kampo. Patikrinti lengva: pastatykite automobilį vakare, ryte pažiūrėkite, ar nepakrypo.
Kompresorius – brangesnė istorija. Jis dirba sunkiau, kai pagalvės pradeda leisti, ir galiausiai perdega. Todėl nutekėjusią pagalvę keisti verta nedelsiant – tai išsaugo kompresorių.
Arba galima konvertuoti į įprastą spyruglinę pakabą. Daugelis taip daro – prarandamas komfortas, bet įgyjama ramybė.
Variklis ir transmisija: kur vokiečiai nemeluoja
Čia Mercedes pozicijos stiprios. Dyzeliniai OM varikliai (ypač OM648, OM642) – legendiniai savo ilgaamžiškumu. Benzininiai V6 ir V8 – taip pat patikimi, nors ir alkani.
Silpnoji vieta – grandininiai paskirstymo mechanizmai kai kuriuose modeliuose (M271, M272). Grandinės temptuvai dėvisi, grandinės ištįsta – rezultatas nuo padidėjusio triukšmo iki rimtų variklio pažeidimų. Klausytis metalinio barškėjimo šaltame variklyje – jei yra, laikas planuoti remontą.
Automatinės dėžės (722.6, vėliau 7G-Tronic) – tvirtos, jei keičiama alyva. Gamintojas kažkada teigė, kad alyva „tarnauja visą gyvenimą”. Praktika parodė ką kita: keitimas kas 60 000 km ženkliai pratęsia dėžės gyvenimą.
Rūdys: mitas ir realybė
Senesni Mercedes garsėjo atsparumu korozijai. Naujesni – nebūtinai. Ekonomijos spaudimas privertė naudoti plonesnius skardos lakštus ir mažiau cinkuoti.
W211, W212 modeliai turi žinomų probleminių vietų: galiniai ratų lankai, bagažinės dangčio vidus, durelių apatinės briaunos. Profilaktinis antikorozinis apdorojimas – investicija, kuri atsiperka.
Dalių klausimas: originalas ar analogas
Mercedes originalios dalys – brangios. Kartais nepagrįstai brangios. Gera žinia: kokybiškas aftermarket segmentas egzistuoja ir jis neblogas.
Kuomet reikalingos mb dalys verta žinoti: daugelį komponentų (filtrus, stabdžių detales, pakabos elementus) gamina tie patys tiekėjai, kurie tiekia ir gamyklai. Skirtumas – tik pakuotė ir kaina.
Kur netaupyti: variklio vidaus detalės, transmisijos komponentai, elektronikos moduliai. Čia originalas arba aukščiausios kokybės analogas – vienintelis protingas pasirinkimas.
Ar verta turėti Mercedes?
Priklauso nuo požiūrio. Jei ieškote automobilio, kurį galima pamiršti garaže ir tik pilti kurą – Mercedes ne jums. Jei vertinate vairavimo kultūrą, komfortą, statusą ir esate pasiruošę investuoti į priežiūrą – tai automobilis, kuris atsilygina.
Paslaptis paprasta: žinoti silpnąsias vietas, stebėti, reaguoti laiku. Mercedes savininkas turi būti šiek tiek entuziastas. Tada tie trys spinduliai ant kapoto reiškia ne rūpesčius, o malonumą.