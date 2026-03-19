Vieviškių balsas pasiekė vadovų ausis: planuoja vietoj Vievio slaugos skyriaus įkurti globos namus

Tarybos narys Giedrius Leskauskas su kolegomis apsilankė tiek Vievio, tiek Elektrėnų slaugos skyriuose ir padarė išvadą, kad Vievyje situacija geresnė. Prie tribūnos Elektrėnų sav. sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė
Virginija Jacinavičiūtė
Vieviečių, savivaldybės ir sveikatos įstaigų vadovų diskusija dėl Vievio slaugos skyriaus perkėlimo į Elektrėnus, vykusi kovo 9 d. per seniūnės ataskaitinį susirinkimą, buvo audringa. Gyventojai reikalavo išsaugoti skyrių, o meras pristatė kitą galimybę – pastate steigti globos įstaigą.
Priešistorė
Svarbią Vievio seniūnės Kristinos Vitartės ataskaitinio susirinkimo dalį užėmė savivaldybės vadovų ir gyventojų diskusija dėl reorganizuojamo Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus.
Pacientai jau kurį laiką neguldomi į Vievio skyrių, o nuo balandžio 1 dienos visi bus perkelti į Elektrėnų slaugos skyrių. Toks sprendimas daliai vieviškių ir skyriaus darbuotojų sukėlė didelį nepasitenkinimą. Jie mano, kad atlikus remontą, skyrius galėtų ir toliau veikti Vievyje ir teikti kokybiškas paslaugas.
Paaiškinti sprendimo priežastis susirinkusiems bandė meras Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Tačiau dalis salėje susirinkusių žmonių jų kalbų klausytis nenorėjo – iš salės skriejo replikos, o kai kuriuos pasisakymus net palydėjo švilpimas.
Atrodė, kad susirinkusiuosius tenkintų tik vienas sprendimas – jei Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius liktų Vievyje.
Vis dėlto vieviškių kovingas nusiteikimas neliko be atgarsio. Meras Gediminas Ratkevičius pristatė alternatyvą, kuri, pasak jo, leistų išsaugoti pastato funkciją.
Meras priminė, kad slaugos sistemoje per pastaruosius metus įvyko nemažai pokyčių. „Nebėra taip, kad gali paguldyti artimąjį į ligoninę ir kartu pasiimti slaugos išmoką. Jei žmogus patenka į slaugos ligoninę, slaugos pinigai atitenka pačiai ligoninei“, – aiškino jis. Pasak mero, dėl to sumažėjo pacientų, o slaugos lovos nebėra užpildomos.
Apie galimą slaugos paslaugos perkėlimą iš Vievio į Elektrėnus kalbėta jau anksčiau. Dar 2022 metų gegužę apie tai jau rašė „Elektrėnų kronika“, o 2024 metų kovą vykusiame seniūnijos susirinkime taip pat aptarta sveikatos sistemos reforma.
Vilniaus regiono plėtros taryboje patvirtinti planai numato slaugos paslaugų koncentravimą Elektrėnuose. Jie įgyvendinami 2022–2030 metų laikotarpiu. Dėl šio klausimo 2023 metais mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kurioje dirbo medikai, pacientų atstovai ir įvairių partijų savivaldybės tarybos nariai. Per šį laiką į Vievio pastatą nebuvo investuojama. „Būklė šiandien tokia, kad nelabai norisi ten būti“, – sakė meras.
Alternatyva
Tačiau jis pristatė ir galimą išeitį. Išanalizavus galimybes ir suderinus jas su Vilniaus regiono plėtros taryba bei Centrine projektų valdymo agentūra, siūloma vieną Elektrėnuose planuotą projektą – aplinkos apie Kapuštėlio ežerą Elektrėnuose tvarkymą – nukelti, o jo lėšas – apie 1,9 mln. eurų – skirti Vievio pastato renovacijai.
Kaip informavo meras, yra vienas bet. Šios lėšos gali būti naudojamos tik globos, bet ne slaugos paslaugai. Todėl renovuotame pastate galėtų veikti globos įstaiga, kurioje būtų teikiamos ir medicininės paslaugos.
„Medikai patikino, kad globoje taip pat yra daug medicinos. Žmonės galės gauti vieno mėnesio atokvėpio paslaugą, o jei sveikata nepagerėja – pereiti į ilgalaikę globą“, – sakė meras. Pasak jo, toks sprendimas būtų geresnis, nei pirminis planas skyrių visiškai uždaryti. Meras taip pat priminė dar vieną gyventojams svarbų klausimą – planus iš Liepų gatvės iškelti šeimos gydytojų kabinetus. Įgyvendinus projektą, šeimos gydytojai būtų reikalingi ir globos namams, todėl jų vieta Liepų gatvėje galėtų būti išsaugota.
„Ieškome sprendimo, kuris geriausiai atitiktų gyventojų lūkesčius ir pacientų poreikius“, – sakė jis. Jei projektui bus pritarta, šie metai būtų skirti projektavimui, o kitais galėtų prasidėti statybos darbai.
Pasinaudodamas proga meras atsiprašė ir vieviškių, kurie po televizijos laidos pasijuto išvadinti kaimiečiais. Anot jo, parodytas tik trumpas pokalbio fragmentas, išimtas iš konteksto. „Vievis man visada buvo ir bus mano miestas“, – sakė meras.
Slauga ne globa
Tačiau daliai susirinkusiųjų globos idėja neatrodė lygiavertė slaugai. „Slauga – tai sunkių ligonių gydymas, o globa – senų žmonių priežiūra“, – iš salės sakė gyventojai. Meras pripažino, kad pagal projekto finansavimo sąlygas galima teikti tik globos paslaugą. „Tai būtų globa su slaugos elementais“, – sakė jis.
Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė priminė, kad Vievio slaugos ligoninė įkurta prieš maždaug 30 metų, o per tą laiką sveikatos sistema smarkiai pasikeitė.
„Keičiasi pacientų poreikiai, vystosi slauga namuose. Elektrėnuose neliko Akušerijos, Chirurgijos, Vaikų skyriaus, terapinių lovų sumažėjo tris kartus. Atsirado galimybė koncentruotai teikti paslaugas Elektrėnų ligoninėje“, – sakė direktorė.
Ji taip pat reagavo į viešumoje pasirodžiusias nuotraukas iš ligoninių. Pasak jos, pavienės nuotraukos neatspindi realios situacijos. „Vienoje įstaigoje nufotografuotas geriausias kampelis, kitoje – blogiausias. Tai neparodo visumos“, – teigė ji.
Direktorės teigimu, slaugos skyriuose pacientų mažėja. Maždaug trečdalis pacientų į Vievį atvyksta iš kitų savivaldybių, kad būtų galima išlaikyti paslaugą. Tuo metu ir Elektrėnuose slaugos lovos ne visada užpildomos, todėl neracionalu išlaikyti du skyrius.
Daug pastabų susitikime išsakė buvusi Vievio slaugos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja Rita. „Mums sakoma, kad Elektrėnuose yra reanimacija, todėl geriau, kad ten bus slaugos skyrius. Bet jei slauga teikiama namuose, tai reiškia, kad reanimacijos nereikia – namuose jos irgi nėra“, – kalbėjo ji. Slaugytoja taip pat atkreipė dėmesį į praktinius sunkumus dirbant slaugos paslaugų namuose sistemoje. „Reikalaujama, kad slaugytojos turėtų vairuotojo pažymėjimą. Bet kaip nuvažiuoti pas žmones, jei žiema tokia kaip šiemet – pilna sniego, keliai nepravažiuojami?“ – klausė ji.
Vieviškiai pyksta
Vos tik buvo paminėtas Reanimacijos skyrius, salėje tarsi paspaudus mygtuką, kilo triukšmas. Gyventojai išsakė nemažai kritikos Elektrėnų ligoninės paslaugų kokybei ir teigė, kad pacientų trūkumas nėra pakankama priežastis naikinti Vievyje susiformavusią slaugos sistemą.
Vieviškis Česlovas kalbėjo aštriau. Jo teigimu, savivaldybės vadovai nesiskaito su Vievio žmonėmis. „Vieviškiai visą gyvenimą pildė savivaldybės biudžetą, o dabar neturi teisės į dorą išėjimą anapilin“, – sakė jis.
Savivaldybės tarybos narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Giedrius Leskauskas teigė su kolegomis aplankęs abu skyrius. Jo nuomone, Vievio situacija nėra gera, tačiau ji geresnė nei Elektrėnuose.
„Blogiausia palata Vievyje yra geresnė nei geriausia Elektrėnuose“, – sakė politikas.
Jis taip pat pabrėžė, kad slauga ir globa yra skirtingos paslaugos. Slaugą kuruoja Sveikatos apsaugos ministerija, o globą – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Todėl Demokratų frakcija tokiam sprendimui savivaldybės taryboje nepritaria. Prie nepritariančiųjų prisijungė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai.
Reaguodamas į kritiką, meras pripažino, kad problemų yra ir Elektrėnų ligoninėje. „Mes nedieviname Elektrėnų ligoninės. Trūkumų daug, ir mes juos matome“, – sakė jis.
Pasak mero, Socialinės paramos skyriaus vedėjai Violetai Šimkūnienei kartu su ligoninės vadovybe pavesta parengti paslaugų kokybės gerinimo planą. Savivaldybė esą girdi nusiskundimus dėl pragulų, kvapų ir priežiūros kokybės.
Susitikimo pabaigoje vieviškis Česlovas paklausė mero, ar dar yra vilties pakeisti sprendimą. Meras atsakė, kad nuo balandžio Vievio slaugos skyrių planuojama perkelti į Elektrėnus ir šio plano bus laikomasi.
Vis dėlto diskusija parodė, kad dėl šio sprendimo vieviškiai nusiteikę kovingai. Gyventojai atvirai kalbėjo, kad priimtų sprendimų nepamirš artėjančiuose savivaldos rinkimuose.