Vieviškis Taironas Vievyje renka paramą gyvūnams

„Prieglaudai reikalingi įvairūs patiesaliukai, senos nenaudojamos antklodės, maistas, žaisliukai ir guoliai. Gyvūnams skirtus daiktus atneškite į „TaiVeta“ kepyklą, adresu Lauko g. 14, Vievis, arba galime juos paimti iš namų. Gyvūnai irgi nusipelno to ­paties, ko nusipelno žmonės“, – redakcijai rašė Taironas ir ­in­formavo, kad dėl išsamesnės informacijos skaitytojai gali skambinti tel. +370 674 88393.
Parama bus renkama iki gruodžio 26 d. Surinktos priemonės bus paaukotos Kauno gyvūnų gerovės namams „Nojus“.

