Kietaviškėse pasveikinta 90-metį švenčianti Emilija Česonienė

Kietaviškių seniūnijoje pa­mi­nėtas gražus ir prasmingas jubiliejus – 90 metų sulaukė šios bendruomenės gyventoja Emilija Česonienė. Jos gyvenimo istorija – tai pasakojimas apie darbštumą, paprastumą ir šilumą, kurią ji dalijo ne tik savo šeimai, bet ir ­aplinkiniams.

Nuo Mustenių iki Kietaviškių
Emilija Česonienė gimė ir užaugo Mustenių kaime, Pranutės ir Adomo šeimoje. Čia kartu augo ir jos sesuo, taip pat Pranutė. 1961 metais Emilija ištekėjo už Algirdo, ­kilusio iš Peliūnų. Kurį laiką šeima­ gyveno Peliūnuose, tačiau 1975-aisiais, pradėjus kasti tvenkinius ir iškeldinant gyventojus, jie persikėlė į Kietaviškes.
Atsikėlus į naują vietą, prasidėjo rūpesčiai statant namą, tačiau – kaip prisimena Emilija – žmonės buvo nepaprastai geri. „Kai statėmės namą, visi labai padėjo. Buvo tokie laikai, kad tik su gerų žmonių pagalba viską įveikdavom“, – dėkingai sako jubiliatė.

Darbštus ir prasmingas gyvenimas
Emilija nuo jaunų dienų buvo darbšti ir kruopšti. Vaikystėje išmokusi siūti, ji visą gyvenimą taisė žmonėms drabužius – siuvimo mašina tapo neatsiejama jos kasdienybės dalimi. Dirbo Pastrėvio kolūkyje, o vėliau kūrė pečius Kietaviškių parduotuvėje, buvusioje šalia dabartinės seniūnijos.
Bendruomenė ją prisimena kaip gėlių mylėtoją, aplinkos prižiūrėto­ją, gerą ir nuoširdžią kaimynę. Jos kiemas visada buvo išpuoselėtas, o pati Emilija yra nuoširdi, padedanti, darbšti ir labai tvarkinga – tikra ­kaimo puošmena.

Šeima – didžiausias turtas
Su vyru Algirdu Emilija užaugino du vaikus – Aldoną ir Joną. Aldona šiandien gyvena kartu ir rūpinasi mama, o Jonas aktyviai prisideda prie Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčios veiklos.
2014 metais Emilija neteko­ vyro, kurį iki paskutinių dienų rū­pestin­gai slaugė. Tačiau didžiausia stiprybė ir džiaugsmas jai – gausi ­šeima. Mo­teris turi 6 anūkus ir net 12 proanūkių, kurie – kaip pati sako – yra jos šviesa. Emilija džiaugiasi, kad proanūkiai ne tik aplanko, bet ir ­padeda: „Jie labai geri, rūpestingi. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokią gausią ir gerą giminę.“

Humoras – kasdienybės dalis
Nors Emilijai jau garbus amžius, ji nepraranda geros nuotaikos. „Kai geras oras, išeinu dar į lauką, tik lazda ne visada atlaiko“, – šmaikštauja jubiliatė. „Niekad netikėjau, kad tiek metų sulauksiu, dabar jau lauksiu, kada Dievulis priglaus“, – sako ji su šypsena, o šalia esanti dukra Aldona tuoj pat juokais sudraudžia: „Dabar negalima, bažnyčią remontuoja.“

Sveikinimai nuo seniūnijos – gražus jubiliejaus akcentas
Jubiliatės gyvenimo keliui pagerbti į jos namus atvyko Kietaviškių seniūnijos darbuotojos – seniūnė Jurgita, socialinė darbuotoja Jovita, specialistė Jurgita ir renginių organizatorė Rūta. Jos pasveikino Emiliją garbingo jubiliejaus proga, padovanojo dėmesio ir šilumos, pasidalijo nuoširdžiais linkėjimais bei kartu pasidžiaugė ilgu ir prasmingu senolės gyvenimu.
Visi linkime Emilijai Česonienei sveikatos, jaukių dienų ir šviesių akimirkų artimųjų ir bendruomenės apsuptyje!

Kietaviškių kultūros namų renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk

