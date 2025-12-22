Baigta įgyvendinti TŪM STEAM veikla mokytojų kompetencijoms stiprinti

Baigta įgyvendinti TŪM STEAM veikla mokytojų kompetencijoms stiprinti

Gruodžio 5 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko paskutinis TŪM Nr. 34 „STEAM kompetencijų stiprinimas ir kva­lifikacijos tobulinimas“ užsiėmimas mokytojams. Šioje veikloje dalyvavo 30 pedagogų iš penkių savivaldybės mokyklų: Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Elek­trėnų pradinės mo­kyklos, Elek­trėnų sav. Vievio gimnazijos ir Elektrėnų sav. Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos.
Programa truko daugiau nei du mėnesius. Jos metu mokytojai mokėsi 3D projektavimo ir modeliavimo, dirbdami su skirtinga programine įranga, išbandė 3D spausdintuvus, išmoko juos prijungti ir paruošti darbui. Taip pat turėjo galimybę stebėti, kaip prijungiamos ir paleidžiamos lazerinės pjovimo staklės.
Didelis dėmesys buvo skiriamas STEAM kompetencijų tobulinimui – lektoriai supažindino su įvairiais gamtamokslinių dalykų integravimo metodais bei jų praktiniu pritaikymu pamokose. Mokytojai mokėsi projektuoti ir skaičiuoti įvairias gran­dines, naudojant mikrovaldiklius.
Paskutinis užsiėmimas buvo ne mažiau įdomus ir įkvepiantis nei ankstesnieji. Lektoriai pristatė jau įgyvendintus mokinių projektus: roboto ranką, išmanųjį namą, išmanųjį žibintą, distanciniu pultu valdomą mašinėlę ir kt. Taip pat pateikė gaires, kaip panašius projektus galima įgyvendinti kartu su mokiniais savo mokyklose.
Baigiamajame susitikime vyko refleksija – aptarta, ko buvo išmokta, ir pradėtas planuoti tolimesnis STEAM projektų įgyvendinimas bei tinklaveika tarp mokyklų.
TŪM STEAM veikla sudarė sąlygas mokytojams pagilinti technologines ir STEAM kompetencijas, įgyti praktinių įgūdžių, dirbant su modernia įranga, bei sustiprinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą. Įgytos žinios ir patirtys taps pagrindu inovatyvių, mokinius įtraukiančių STEAM projektų įgyvendinimui mokyklose.
Dėkojame lektoriams už suteiktas žinias, o TŪM projektui – už galimybę dalyvauti mokymuose, kurie įkvepia.

TŪM STEAM koordinatorė Žana Kaminskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Kietaviškėse pasveikinta 90-metį švenčianti Emilija Česonienė
Vieviškis Taironas Vievyje renka paramą gyvūnams
Baigta įgyvendinti TŪM STEAM veikla mokytojų kompetencijoms stiprinti
Tarptautinė asmenų su negalia diena – bendrystės ir dėkingumo šventė

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Gliwice open festival
LEA kviečia seną katilą keisti nauju šilumos siurbliu. Pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc.
Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44