Baigta įgyvendinti TŪM STEAM veikla mokytojų kompetencijoms stiprinti

Gruodžio 5 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko paskutinis TŪM Nr. 34 „STEAM kompetencijų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas“ užsiėmimas mokytojams. Šioje veikloje dalyvavo 30 pedagogų iš penkių savivaldybės mokyklų: Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Elektrėnų pradinės mokyklos, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ir Elektrėnų sav. Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos.
Programa truko daugiau nei du mėnesius. Jos metu mokytojai mokėsi 3D projektavimo ir modeliavimo, dirbdami su skirtinga programine įranga, išbandė 3D spausdintuvus, išmoko juos prijungti ir paruošti darbui. Taip pat turėjo galimybę stebėti, kaip prijungiamos ir paleidžiamos lazerinės pjovimo staklės.
Didelis dėmesys buvo skiriamas STEAM kompetencijų tobulinimui – lektoriai supažindino su įvairiais gamtamokslinių dalykų integravimo metodais bei jų praktiniu pritaikymu pamokose. Mokytojai mokėsi projektuoti ir skaičiuoti įvairias grandines, naudojant mikrovaldiklius.
Paskutinis užsiėmimas buvo ne mažiau įdomus ir įkvepiantis nei ankstesnieji. Lektoriai pristatė jau įgyvendintus mokinių projektus: roboto ranką, išmanųjį namą, išmanųjį žibintą, distanciniu pultu valdomą mašinėlę ir kt. Taip pat pateikė gaires, kaip panašius projektus galima įgyvendinti kartu su mokiniais savo mokyklose.
Baigiamajame susitikime vyko refleksija – aptarta, ko buvo išmokta, ir pradėtas planuoti tolimesnis STEAM projektų įgyvendinimas bei tinklaveika tarp mokyklų.
TŪM STEAM veikla sudarė sąlygas mokytojams pagilinti technologines ir STEAM kompetencijas, įgyti praktinių įgūdžių, dirbant su modernia įranga, bei sustiprinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą. Įgytos žinios ir patirtys taps pagrindu inovatyvių, mokinius įtraukiančių STEAM projektų įgyvendinimui mokyklose.
Dėkojame lektoriams už suteiktas žinias, o TŪM projektui – už galimybę dalyvauti mokymuose, kurie įkvepia.
TŪM STEAM koordinatorė Žana Kaminskienė