„VEGA TROPHY“ dailiojo čiuožimo varžybos Elektrėnuose

Elementų varžybų laimėtojos
Sausio 10–11 d. Elektrėnuose vyko dailiojo čiuožimo varžybos „VEGA TROPHY“, kartu vyko ir Lietuvos čiuožimo federacijos „Grand Prix“ antras etapas. Dėkojame organizatoriams Vilniaus klubui „AmberSkate“ už puikiai suorganizuotą renginį-varžybas.
This slideshow requires JavaScript.
Pirmą kartą Lietuvoje vyko prizininkų GALA SHOW – pasirodymas, kuris vyksta tik aukščiausio lygio varžybose. Tai buvo unikali proga vaikams-sportininkams pasijusti tikromis žvaigždėmis.
Šiose varžybose dalyvavo 16 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 8-ias prizines vietas. Geriausius rezultatus parodė ir prizines vietas laimėjo šios dailiojo čiuožimo sportininkės:
Mažiausiųjų grupėje sparčiai į priekį eina ir vis geresnius rezultatus rodo Monika Molytė, kuri iškovojo 1-ąją vietą Pre-Chicks grupėje.
Urtė Isabel Prūsaitė, kuri pradeda startuoti naujoje Junior grupėje, atlikusi varžybose trumpąją programą, buvo apdovanota 3-ios vietos taure.
Taip pat gerai pasirodė ir arti prizinės vietos buvo Goda Važnevičiūtė, užėmusi 4-tą vietą Cubs B grupėje tarp 16-os dalyvių.
Elementų varžybose:
2018–2019 A grupėje 1 vietą iškovojo Ūla Vaitkutė, 2 vietą užėmė Fausta Važnytė.
2012–2013 A grupėje Tėja Sokolovskaja iškovojo 1 vietą.
2014–2015 B grupėje Urtė Bagdzevičiūtė laimėjo 1 vietą.
2018–19 C grupėje Kamilė Pavlenko laimėjo 1 vietą.
2011 B grupėje – Greta Speičytė laimėjo 1 vietą.
Sveikiname sportininkes ir dėkojame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis.
Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“