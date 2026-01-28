„VEGA TROPHY“ dailiojo čiuožimo varžybos Elektrėnuose

Elementų varžybų laimėtojos

 

Sausio 10–11 d. Elektrėnuose vyko dailiojo čiuožimo varžybos­ „VEGA TROPHY“, kartu­ vyko ir Lietuvos čiuožimo federacijos „Grand Prix“ antras etapas.­ Dė­kojame organizatoriams Vilniaus­ klubui „AmberSkate“ už puikiai ­suorganizuotą renginį-varžybas.

Pirmą kartą Lietuvoje vyko prizininkų GALA SHOW – pasirodymas, kuris vyksta tik aukščiausio lygio varžybose. Tai buvo unikali proga vaikams-sportininkams pa­sijusti tikromis žvaigždėmis.
Šiose varžybose dalyvavo 16 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 8-ias prizines vietas. Geriausius rezultatus parodė ir prizines vietas laimėjo šios dailiojo čiuožimo sportininkės:
Mažiausiųjų grupėje sparčiai į priekį eina ir vis geresnius rezultatus rodo Monika Molytė, kuri iškovo­jo 1-ąją vietą Pre-Chicks grupėje.
Urtė Isabel Prūsaitė, kuri pradeda startuoti naujoje Junior grupėje, atlikusi varžybose trumpąją programą, buvo apdovanota ­3-ios vietos taure.
Taip pat gerai pasirodė ir arti prizinės vietos buvo Goda Važnevičiūtė, užėmusi 4-tą vietą Cubs B grupėje tarp 16-os dalyvių.

Elementų varžybose:
2018–2019 A grupėje 1 vietą ­iškovojo Ūla Vaitkutė, 2 vietą už­ėmė Fausta Važnytė.
2012–2013 A grupėje Tėja ­Sokolovskaja iškovojo 1 vietą.
2014–2015 B grupėje Urtė Bagdzevičiūtė laimėjo 1 vietą.
2018–19 C grupėje Kamilė ­Pavlenko laimėjo 1 vietą.
2011 B grupėje – Greta Speičytė laimėjo 1 vietą.
Sveikiname sportininkes ir dėkojame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis.

Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“

