Vartotojų pasitenkinimas komunaliniu ūkiu ir lūkesčiai

Greta Sinkevičienė

Julija Kirkilienė

Gegužės 29 dieną savivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje laikinai einanti UAB „Elektrėnų ko­munalinis ūkis“ gen. direktoriaus pareigas Greta Sinkevičienė pristatė bendrovės 2024 metų ap­žvalgą ir lūkesčius ateičiai. Toje apžvalgoje neįtikėtinas buvo vaiz­dinėje ­medžiagoje pateiktas rodiklis, kad vartotojų pasitenkinimas siekia ­beveik 70 proc. Todėl natūralus buvo tarybos nario Giedriaus Leskausko klausimas, kas toje apklausoje pildė atsakymus – nebent patys EKŪ darbuotojai. Bet be šio akivaizdžiai klaidingo rodiklio ­gyventojams pateikta buvo įdomi ­informacija.

EKŪ per 2024 metus pardavimo apyvarta buvo 10,5 mln. eurų. T.y. pajamų turėjo 123 tūkst. daugiau nei 2023 m., bet jų gavo mažiau, nei planavo. Pajamų mažiau gavo dėl kelių priežasčių: dėl šiltos žiemos negavo šildymo ir sniego valymo darbų uždarbio, 100 tūkst. eurų negavo dėl baseino renovacijos, apie 67 tūkst. eurų nuostolių turėjo dėl VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba), keičiant šilumos ir vandens tiekimo kainas, skaičiavimo metodikos. Įrengiant sąvartyne trečią sekciją, pažeisti buvo vamzdynai, todėl sustabdyta buvo „Autoidėjos“, tiekiančios pigesnę šilumą, veikla. Padidėjo šilumos nuostoliai, padidėjo ir piniginiai nuostoliai už gyventojams teikiamą šilumą. Labai dideli yra vandens tiekimo nuostoliai, o jų sumažinimui reikėtų investicijų. Pasak laikinosios EKŪ vadovės, paslaugų savikaina didėjo sparčiau: kilo minimalus atlyginimas, nors nesnigo, bet kelių valymo darbuotojai budėjo ir jiems buvo mokamas atlyginimas, 44 tūkst. eurų bendrovė išleido išmokoms profsąjungoms, jubiliejams, asociacijos mokesčiams ir kt.

Pertvarkius EKŪ valdymo struk­tūrą, bendrosios administracijos išlaidos sumažintos buvo 7,1 proc., tai sudaro 93,3 tūkst. eurų. Sutaupyti pasisekė dėl derybų su bankais sumažinus paskolų sąnaudas, atsisakius popierinių sąskaitų ir pan.

Nuo gegužės 5 d. startuoja nau­ja EKŪ administracijos struktūra, ­leidžianti administracijos išlaidų sumažinti daugiau. G. Sinkevičienė sakė, kad EKŪ yra socialiai atsakinga bendrovė, nesivaikanti pelno. 344 tūkst. eurų pelnas 2024 metais nėra blogiausias rezultatas, nors palyginus su 2023 metais pelningumas sumažėjo 60,8 tūkst. eurų. Tarp atliktų darbų laikinoji vadovė vardino paslaugų tarifų sutvarkymą, skolų, administracijos išlaidų sumažinimą ir gyrėsi, kad Elektrėnų komunalinis ūkis tarp kitų savivaldybių, teikiančių komunalines paslaugas, yra pirmame dešimtuke.

2025 metams bendrovė kelianti tokius tikslus: siekti įvykdyti mero ir valdybos rašte išdėstytus lūkesčius, biudžete iškeltus tikslus, ieškoti būdų suvaldyti rizikas, efektyviai valdyti pinigų srautus, gerinti paslaugų kokybę, įgyvendinti numatytas investicijas. Tie bendrovės tikslai atitinka gyventojų lūkesčius ir, ko gero, labiau nei valdybos ir mero lūkesčius. Tokia EKŪ darbo apžvalga tarybai teikiama pirmą kartą ir tai todėl, kad nauja valdyba ir meras bendrovei iškėlė aukščiausius tikslus ir lūkesčius. Tiesa, jei anksčiau valdyba dirbdavo nemokamai, dabartinės valdybos išlaikymui per metus teks atskai­čiuoti apie 70 tūkst. eurų.

Tarybos nariai, išklausę apžvalgą ir laikinai einančiai pareigas vadovei išsakę pastabas, klausimus ir lūkesčius, tiki greitu laiku sulaukti ne laikino, o nuolatinio EKŪ gen. direktoriaus.

Elektrėnų savivaldybė, kuri yra vienintelė EKŪ akcininkė, kviečia prisijungti VADOVĄ (-Ę), norintį vadovauti moderniai ir visuomenei svarbiai įmonei.