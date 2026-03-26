Užburtas ratas Elektrėnų daugiabučiuose: mokame kas mėnesį, bet ar jaučiamės saugūs?

Kiekvieną mėnesį, kai į pašto dėžutę įkrenta sąskaita už komunalines paslaugas, ne vienas elektrėniškis sunkiai atsidūsta. Mūsų miestas, kažkada sparčiai pastatytas aplink elektrinę, sensta kartu su pirmaisiais savo gyventojais. Žvelgiant į marių pusę, kur pavasarinis vėjas atpučia drėgmės ir dūmų kvapą nuo kaminų, dar labiau išryškėja laiko žymės ant sovietmečiu statytų daugiabučių sienų. Atrodo, mokame už laiptinių valymą, techninę priežiūrą ir administravimą, tačiau kai kyla reali problema – trūksta senas vamzdis rūsyje ar kieme po audros lieka nulūžusios šakos – prisišaukti pagalbą tampa tikru iššūkiu. Dažnai tenka skambinti kelis kartus, o atsakymo laukti dienomis.
This slideshow requires JavaScript.
„Mes čia gyvename nuo pat elektrinės statybų pradžios, nuo tų dienų, kai šie namai dar kvepėjo šviežiu betonu, – pasakoja viena ilgametė Šarkinės gatvės gyventoja. – Namo vamzdžiai trūnija, laiptinės prašosi rimto remonto, bet kai bandai sužinoti, už ką tiksliai mokame tą eilutę sąskaitoje, aiškaus atsakymo negauni. Jausmas toks, lyg mokėtume tiesiog už tai, kad namas stovi.“
Jai antrina ir kaimynas iš gretimos laiptinės, jau ne vienerius metus bandantis išsireikalauti smulkių remonto darbų: „Taip buvo visada – tai kam kažką keisti? Šią frazę mūsų žmonės kartoja kaip mantrą. Esame įpratę prie vienos tvarkos ir bijome, kad su naujovėmis ateis tik dar didesni mokesčiai ar paslėptos sąlygos.“
Vieną vakarą Šarkinės gatvėje, kai daugiabučių kiemuose jau tvyrojo vėstančio asfalto ir besiskleidžiančių pavasarinių medžių pumpurų kvapas, pokalbis pasisuko kitokia linkme. Kaimynai išėjo į lauką ne pasidalinti eiline nuoskauda dėl vėluojančio meistro, o ramiai pasikalbėti apie sprendimus.
Neformalią erdvę šiai diskusijai sukūrė į miestą žengiančios pastatų priežiūros įmonės „Centina Servis Kaunas“ atstovai. Užuot dalinę formalius komercinius lankstinukus ir skambiai gyręsi savo paslaugomis, jie pasirinko kitą kelią – atvyko tiesiog gyvai išklausyti žmonių. Tarp susirinkusiųjų girdėjosi atviri pokalbiai apie bėdas, kurios vienija daugelį: nuo neskaidrių lėšų iki baimės dėl brangstančių paslaugų.
Tarp svečių buvo ir įmonės vadovas Remigijus Vitkus. Į diskusiją su gyventojais jis įsitraukė ne kaip tolimas direktorius, o kaip žmogus, puikiai pažįstantis miesto dvasią. „Pats čia augau, žinau kiekvieną gatvę ir puikiai suprantu, kaip jaučiatės, kai šaltą vakarą lūžta vamzdis, o į pagalbos skambučius niekas neatsako“, – atvirai dalijosi R. Vitkus. Pasak jo, įmonė atvyko pasikalbėti, nes mato, kad žmonėms trūksta elementaraus aiškumo ir galimybės rinktis ramesnę kasdienybę be nuolatinės kovos dėl namo priežiūros smulkmenų.
Išgirdę tokį žmogišką ir paprastą požiūrį, elektrėniškiai sukluso. Žinoma, visus labiausiai domino finansinė pusė – kiek gi kainuoja ši ramybė? R. Vitkus paaiškino, kad įmonės taikomas tarifas yra 0,40 Eur už kvadratinį metrą. Į šį mokestį įtrauktas pilnas paslaugų paketas: administravimas, techninė ir inžinerinių sistemų priežiūra bei laiptinių ir teritorijos valymas.
„Pagaliau kažkas atėjo ir aiškiai pasakė, kiek ir už ką mes mokėsime, ir kad įmonės tikslas yra skaidri kainodara be netikėtų papildomų eilučių,“ – atvirai pasidžiaugė viena iš susitikime dalyvavusių pensininkių.
Paslaptis, kaip pavyksta išlaikyti tokį tarifą dabartinėmis ekonomikos sąlygomis, paaiškėjo netrukus. Diskusijos metu akcentuota, kad įmonė pagrindinius darbus siekia atlikti be tarpininkų. Administruojant daugiabučius, naudojamos savos meistrų brigados, nuosavas transportas ir palaikomi tiesioginiai ryšiai su įrangos tiekėjais. Kai sumažinamas poreikis samdyti subrangovus, kaštai tampa lengviau valdomi, o darbų kokybę galima prižiūrėti tiesiogiai.
Dar vienas kritinis aspektas, keliantis nerimą senų namų gyventojams – avarinės situacijos. R. Vitkus susirinkusius patikino, kad budėjimas vyksta visoje Lietuvoje 24 valandas per parą. „Mūsų pagrindinis tikslas – į avarinius iškvietimus Elektrėnuose sureaguoti greičiau nei per 1 valandą, – pasakojo jis. – Meistrai atvyksta specialiais mikroautobusais, kurie veikia kaip mobilios dirbtuvės. Todėl daugumą gedimų siekiama išspręsti vietoje.“
Vakarui baigiantis ir kiemui pamažu tuštėjant, ore tvyrojo nebe įprastas bejėgiškumas, o klausimas, kurio patys sau seniai nekėlė: gal tikrai atėjo metas pasidomėti kitomis galimybėmis? R. Vitkus paliko savo numerį kaimynams, kas norėtų pasikonsultuoti – +370 606 40112, centinaservis.lt.
Užs. 26/21