Raimundui Alimui – „Lietuvos garbės“ apdovanojimas už indėlį į energetinę nepriklausomybę

Į renginį R. Alimą atlydėjo žmona Loreta, tėtis Jonas Alimas su žmona Lilija
Virginija Jacinavičiūtė
Kovo 11 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vyko apdovanojimai „Lietuvos garbė“. Viena iš septynių statulėlių įteikta ilgamečiam „Ignitis gamyba“ darbuotojui, automatinių valdymo sistemų vadovui, Raimundui Alimui, kuris kartu su kitais energetikais dėjo tvirtus pamatus pernai pasiektai energetinei nepriklausomybei.
Nacionaliniai apdovanojimai „Lietuvos garbė“ šiemet įvyko jau 21-ąjį kartą. Tradiciškai pagerbti paprasti žmonės, darantys nepaprastus darbus. „Šventinės ceremonijos metu apdovanojami tie Lietuvos žmonės, kurie savo tyliais, bet kilniais darbais, didvyriškais poelgiais, drąsa bei begaliniu pasiaukojimu keičia mūsų visų gyvenimus, šalį ir net pasaulį“, – apdovanojimų idėją pristato organizatoriai. Bene pirmą kartą per du dešimtmečius „Lietuvos garbės“ statulėlė buvo įteikta Elektrėnų krašto žmogui.
Energetikui R. Alimui įsteigtas specialus prizas, norint pabrėžti, kad energetinė nepriklausomybė itin svarbi šalies nepriklausomybės sąlyga.
Plačiau apie nominantą ir įvykio reikšmę buvo pristatyta vaizdo klipe, kuris buvo rodomas tiesioginėje apdovanojimų transliacijoje. Joje pasisakė tiek nominantas, tiek jo tėtis, energetikas veteranas Jonas Alimas, tiek „Ignitis gamyba“ dirbanti žmona Loreta. „Energetikų dinastija“, – taip Alimų šeima pristatyta visuomenei.
Pasak R. Alimo, energetinė nepriklausomybė – ta pati nepriklausomybė kaip ir šalies. „Ką turėjome iki šiol, tai buvome prijungti prie dirbtinio kvėpavimo aparato. Kai atsijungėme, esame patys sau šeimininkai ir esame nepriklausomi visiškai nuo nieko“, – vaizdingai lygino R. Alimas.
Kaip akcentuota vaizdo įraše, prie šalį stipriai keičiančio įvykio – prisijungimo prie kontinentinės Europos elektros tinklų – stipriai prisidėjo darbo valandų neskaičiuojantys mūsų šalies energetikai. Vienas jų, elektrėniškis Raimundas kelią energetikos srityje pradėjo nuo tvirtų šeimos vertybių. Jo įkvėpimu tapo tėtis Jonas, santūrus žemaitis, kuris elektros ir šilumos energiją gaminančiam Elektrėnų kompleksui, dabar priklausančiam AB „Ignitis gamyba“, atidavė daugiau nei 40 m. Į elektrinę kaip darbuotojas Raimundas įžengė po studijų, 2001 m., būdamas 23-jų. Po ketverių metų darbo Raimundas sutiko savo žmoną Loretą, įrenginių saugumu besirūpinančią chemijos komandos inžinierę, kuri elektrinėje dirbti taip pat pradėjo neatsitiktinai. Ją įkvėpė 42 metus čia dirbusio tėčio, buvusio tremtinio, Romualdo Saidžio pavyzdys.
Nominanto pristatyme buvo pabrėžta, kodėl šių metų apdovanojimuose buvo įsteigta speciali nominacija. „Didžiausias iššūkis energetikų laukė 2025-ųjų vasarį. Lietuva kartu su Latvija ir Estija atsijungė nuo rytietiško BRELL žiedo ir sinchronizavo savo elektros tinklus su Vakarų Europa. Tai buvo akimirka, galutinai įtvirtinusi mūsų energetinę nepriklausomybę“, – pristatė žurnalistė.
O už šio istorinio momento slypėjo titaniškas, atrodytų neįmanomas, specialistų darbas. Raimundas kartu su 31 nario pagalba senus, prieš 60 metų pagamintus Kauno hidroelektrinės, Elektrėnų ir Kruonio elektrinių įrenginius turėjo išmokyti dirbti pagal naujus vakarietiškus standartus.
„Kolektyvas, kokį turime dabar, tokio dar reiktų paieškoti. Vienas niekada neatliksi to paties, kaip su komanda“, – ekrane kalbėjo nominantas.
Ant aukštos pakylos nominantą pasitiko renginio vedėjas Mindaugas Stasiulis ir meras Gediminas Ratkevičius, kuris įteikė elektrėniškiui aukso spalvos statulėlę. „Laisvė gali būti trapi. Ją reikia stiprinti. Šalies energetinė nepriklausomybė itin stiprina Lietuvos laisvę. Ir kas gi kitas, jei ne Lietuvos energetikos sostinės – Elektrėnų – žmonės galėtų visai Lietuvai sutverti tą energetinę Lietuvos laisvę. Gerbiamas Raimundai Alimai, jūs esate Lietuvos garbė, jūs esate Elektrėnų šlovė“, – kalbėjo meras, teikdamas statulėlę.
Elektrėniškis Raimundas statulėlę priėmė su jauduliu, už įvertinimą dėkojo ne tik savo, bet ir komandos bei visų energetikų vardu. „Didžiuojuosi galėdamas dirbti su žmonėmis, kurie žino, ką daro, žino, kokią įtaką turi kiekvienas jų darbas ir kaip padeda Lietuvos energetinei sistemai kasdien gyvuoti.“
Tądien scenoje skambėjo garsiausių Lietuvos atlikėjų kūriniai, tačiau legendinės dainos žodžiai „Šviečia naktį, šviečia dieną Elektrėnų žiburiai“ pagerbiant nominantą skriejo tik iš mero lūpų.
Iš prigimties kuklus Raimundas, žinią, kad bus nominuotas, priėmė su nuostaba „Nustebino. Buvo labai netikėta. Kirbėjo mintis, kodėl aš“, – pasakojo pašnekovas.
Energetikos srityje Raimundas dirba jau 20 metų, todėl „Elektrėnų kronika“ teiravosi, kame yra šios srities žavesys. „Nebūna nuobodu, atrodo, paprastas darbas, bet iš tikrųjų ne. Vos ne kiekvieną dieną kažkas naujo, nauji projektai vykdomi. Iš išorės elektrinė nedaug keičiasi, bet kai pasižiūri iš vidaus, tai procesas visada vyksta: atnaujinimai, rekonstrukcijos“, – apie savo profesiją kalbėjo Raimundas.
„Ignitis gamyba“ direktorė Asta Sungailienė didžiavosi, kad įmonės darbuotojas buvo įvertintas tokiuose prasminguose apdovanojimuose. „Visa komanda džiaugiasi, kad ilgamečio elektrinės darbuotojo Jono Alimo sūnus Raimundas, pats Elektrinėje dirbantis daugiau nei 20 metų, šiemet buvo nominuotas „Lietuvos garbės“ apdovanojimuose. Energetikų dinastijos yra nepaprastas reiškinys – tai tradicija, kurioje iš kartos į kartą perduodami ne tik profesiniai įgūdžiai, bet ir vertybės. Tokios šeimos kuria tvirtą mūsų energetikos sistemos stuburą ir įkvepia visus mus siekti daugiau. Elektrėnų miesto istorija prasidėjo nuo pirmosios elektrinės plokštės statybų metu. Tačiau istoriją kuria ne įrenginiai, nors jie ir labai galingi, bet žmonės. Tie, kurie kasdien atsakingai atlieka savo darbą“, – sako Asta Sungailienė, „Ignitis gamyba“ vadovė.
Kaip pabrėžė renginio vedėjai, Lietuvos garbė – tai žmonės, kurie niekada nepraeina pro šalį. Tai tie, kurie savo darbais, o ne žodžiais įrodo, ką reiškia būti žmogumi. Jie veikia tyliai – be scenos, be šviesų, be pripažinimo siekio, tačiau jų darbai šviečia ryškiau už bet kokius prožektorius. Todėl ypač džiugu, kad tarp jų yra ir Elektrėnų krašto žmonių – tokių kaip Raimundas Alimas, kurių kasdienis darbas kuria tvirtą, saugią ir nepriklausomą Lietuvą.