Tarptautinė asmenų su negalia diena – bendrystės ir dėkingumo šventė

EKNS pirmininkė Audra Česonienė ir Socialinių paslaugų centro kolektyvas
Albina Sidaravičienė
Gruodžio 3-ioji – žiemos pradžia ir daugeliui iš mūsų tik eilinė diena. Tačiau Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) pastangomis ji jau penktus metus iš eilės tampa išskirtinė. Ši diena kviečia visus Elektrėnų savivaldybės gyventojus, o ypač asmenis su negalia, pensinio amžiaus žmones, jų šeimas, draugus, pažįstamus ir visus norinčius dalyvauti Tarptautinės asmenų su negalia dienos minėjime, kuris vyko Elektrėnų viešosios bibliotekos salėje.
Seniai bebuvau mačiusi, kad salė būtų tokia pilna pilnutėlė, net atrodė, kad nebėra kur kojos įkelti, nebeliko laisvos vietos. Susirinko ir jauni, ir pagyvenę žmonės, visi puikiai nusiteikę, linkę bendrauti, pajuokauti ir pasiruošę dalintis šiluma. Iš susirinkusiųjų pokalbių sužinota, kad ši šventė organizuojama ne pirmą kartą, kad viskas prasidėjo dar 2021 m. gruodžio 3–17 d., kai EKNS organizavo kūrybos darbų parodą, skirtą Tarptautinei asmenų su negalia dienai paminėti. Ši diena minima kasmet gruodžio 3-iąją. Pasak, EKNS pirmininkės Audros Česonienės ši diena skiriama žmonėms su negalia, tądien vyksta įvairūs renginiai, visuomenė supažindinama su neįgalių asmenų problemomis bei primenama visuomenei apie jų teises, iššūkius ir būtinybę sudaryti sąlygas visavertei integracijai bei įtraukčiai.
Šįmet šventė prasidėjo Vytauto Mikalausko ir Andriaus Šimkaus poetiniu spektakliu „Kadais gyveno Dievas medy…“, paskatinusiu ir kvietusiu žiūrovus apmąstyti žmogaus gyvenimą ir priminti, kad prasideda adventas – ramybės ir dvasinio apsivalymo metas. Susirinkusieji garsiais plojimais padėkojo menininkams, o Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkė jiems įteikė rankų darbo angeliukus.
Renginio vedėja, EKNS pirmininkė A. Česonienė, tęsė šventę prasmingais žodžiais: „Būti neįgaliam nereiškia negalėti – tai reiškia galėti kitaip.“ Tai pagrįsdama ji pasidžiaugė, kad sąjungos nariai labai aktyviai ruošėsi šiai šventei. Kūrybingi, pozityviai nusiteikę žmonės iš antrinių žaliavų sukūrė daug gražių darbų: tvarųjį Senį Besmegenį, nestandartinius kalėdinius vainikus, išskirtinius nuotraukų rėmelius vaikams ir suaugusiesiems, nykštukus, snaiges ir kitus kalėdinius akcentus. Tyliai, kartais net nepastebimai, bet savitai savo darbu prisideda Regina Lukšienė, Žilvinas Grigonis, Miroslava Ciupka, mėgėjai fotografai, kuriems nuoširdžiai dėkojame už įamžintas mūsų gyvenimo akimirkas.
Ypač visus sužavėjo ekologiškas Senis Besmegenis, suridentas iš susmulkinto popieriaus. Jį apsupo gausybė nykštukų, o Elektrėnų neįgaliųjų draugijoje dirbanti siuvėja Ina Vasilevskaja specialiai šventei pasiuvo jam kepurę ir varlytę, kad į renginį „atvyktų“ kaip tikras džentelmenas. Ant molberto buvo pastatyti du vaikų ir tėvelių pagaminti nuotraukų rėmeliai: vienas šventiškas, dekoruotas žaislais, kitas mėlynas, dekoruotas žiemos motyvais ir primenantis artėjančias Šv. Kalėdas. Džiugu visiems pranešti, kad tvarusis Senis Besmegenis, nespėjęs ištirpti, po šventės „iškeliavo“ į Elektrėnų savivaldybės pastatą, kur nuo šiol prie centrinio įėjimo džiugina ir pasitinka darbuotojus, lankytojus bei svečius. Jam šventė tęsiasi.
Pirmininkė Audra pristatė šventės svečius: Seimo narį Algimantą Radvilą, savivaldybės tarybos narį Rimantą Baravyką ir Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovus. Jie sveikino susirinkusius, linkėjo sveikatos, dėkojo už indėlį ir įteikė dovanas renginio organizatorei.
Tarti žodį pakviesta buvusi EKNS pirmininkė Saulė Jakštienė, kuri kukliai įvertino savo veiklą ir pabrėžė, kad viską darė iš širdies. Ji su šypsena prisiminė, kaip problemas kartais „pardavinėjo“ TV laidoje „Bėdų turgus“ (primename, kad tai TV laida, vedėja Edita Mildažytė). Sėkmingai „pardavė“ keturias bėdas.
Pirmininkė Audra priminė, kad sąjunga teikia socialinės reabilitacijos paslaugas, rūpinasi narių užimtumu, skatina kūrybiškumą, bendravimą ir kviečia jungtis prie iniciatyvos „Keliaujančios knygos“, kur žmonės dalinasi jau perskaitytomis knygomis. Už paramą ji dėkojo rėmėjams: Elektrėnų savivaldybės administracijai, Socialinės paramos ir Kultūros skyriams bei įteikė sąjungos narių sukurtas dovanėles: nestandartinius kalėdinius vainikus merui Gediminui Ratkevičiui, Socialinės paramos skyriaus vedėjai Violetai Šimkūnienei ir Kultūros skyriaus vyr. specialistei Ramutei Strebeikienei. Tai buvo tikra šventinė diena, kai padėkos ir dovanos liejosi kaip iš gausybės rago.
Elektrėnų savivaldybės administracija taip pat dėkojo nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su neįgaliais asmenimis, ir įteikė saldžias dovanėles: Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugijos „Mes esame“ pirmininkei Onutei Kulbokienei, Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkei Audrai Česonienei, Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos „Spindulys“ pirmininkei Marijai Kazbarienei, Diabeto klubo pirmininkei Janinai Nikoliukienei, Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkei Marijai Slavinskienei, Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkui Zigmantui Jančauskiui, asociacijos „Elektrėnų krašto ypatingų vaikų namai“ pirmininkei Astai Petravičienei. Nepamirštos buvo ir įstaigos, teikiančios socialines paslaugas asmenims su negalia. Padėkota Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorei Dalytei Kutyrevienei, Socialinės globos namų direktorei Aušrai Falkauskienei.
Kai dovanos buvo išdalintos, renginio vedėja pakvietė visus, norinčius tarti žodį. Tuomet atsistojo 93 metų Elektrėnų šviesuolė, pedagogė, sportininkė, skaitovė ir choristė Stanislava Šarakojytė. Ji raiškiai padeklamavo eilėraštį, nustebindama puikia atmintimi, žvalumu ir šiluma. Po jos pasirodė Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos „Spindulys“ narė Aldutė Ramoškienė, padainavusi ukrainietišką dainą „Červona ruta“, o publika entuziastingai pritarė. Visiems daina labai patiko, todėl solistė buvo palydėta audringais plojimais.
Šventei baigiantis, pirmininkė Audra pakvietė visus įsiamžinti prie Senio Besmegenio, fotografuotis rėmeliuose ir pasivaišinti. Aplink tvyrojo gerumas, šiluma ir tikra bendrystė. Stebėdama žmones supratau, kad ši šventė – ryškus šviesos spindulys asmenų su negalia gyvenime.