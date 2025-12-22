Kai raidės atgyja: priešmokyklinukų kelionė į knygų pasaulį

Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ Kregždučių priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai šiemet leidosi į ypatingą nuotykį – mokėsi pažinti raides, garsus ir knygų paslaptis taip, kaip moka geriausiai: žaisdami, tyrinėdami ir kurdami patys. Ši kelionė prasidėjo dar pavasarį, kai kartu su vaikais ir jų tėveliais kalbėjomės apie skaitymo svarbą, buvo sukurtas lankstinukas su patarimais, kaip namuose auginti mažąjį skaitytoją. Tai buvo pirmieji, tačiau labai reikšmingi žingsniai į būsimą skaitymo kelionę.
Rudenį projektas įsibėgėjo visu pajėgumu. Grupėje atsirado ypatinga naujiena – skaitymo namelis, kurį vaikai kartu su mokytojomis savo rankomis surinko, papuošė ir įkurdino grupėje. Mažieji taip pat nuspalvino namelio pavadinimą ir draugiškai susitarė dėl jo naudojimo taisyklių. Vos tik atsiradęs, šis kampelis akimirksniu tapo vaikų mėgstamiausia vieta: jie čia vartė knygeles, klausėsi istorijų, dalijosi pasakojimais ir mėgavosi ramiu buvimu su knyga.
Šio projekto metu pastebėjome, kaip gražiai drąsėja vaikų žodynas, stiprėja rišlioji kalba ir auga susidomėjimas skaitymu. Vaikai vis dažniau atpažįsta raides, sieja garsus su vaizdais, kuria sakinius ir stengiasi suprasti perskaitytų ar išgirstų istorijų mintį. Tai tikri skaitymo daigai, kurie kasdien vis labiau stiebiasi.
Tikime, kad šis projektas paskatins ir tėvelius namuose skirti daugiau laiko knygoms – skaityti kartu su vaikais, vartyti paveikslėlius, kalbėtis apie patikusias istorijas ir taip puoselėti gražias šeimos skaitymo tradicijas. Kartu praleistas laikas su knyga ne tik lavina vaiko kalbą, bet ir kuria šiltą emocinį ryšį, be kurio mažųjų augimas būtų neįsivaizduojamas.
Projektą finansavo Elektrėnų savivaldybė, suteikusi galimybę sukurti vaikams įkvepiančią skaitymo aplinką ir organizuoti veiklas, kurios skatino vaikų domėjimąsi literatūra ir gilino jų kalbinius gebėjimus. Esame nuoširdžiai dėkingi už šią paramą, leidusią mažiesiems atrasti, kad knygos – tai ne tik raidės, bet ir durys į fantazijos, pažinimo ir svajonių pasaulį.
Ši kelionė tik prasidėjo, tačiau jau aišku, kad mažieji skaitytojai pasiruošę dideliems atradimams, o jų gražiausios istorijos – dar tik prieš akis.
Agnė Siliūnienė