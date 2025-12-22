Kai raidės atgyja: priešmokyklinukų kelionė į knygų pasaulį

Kai raidės atgyja: priešmokyklinukų kelionė į knygų pasaulį

Elektrėnų mokyklos-darželio­ „Žiogelis“ Kregždučių priešmo­kyklinio ugdymo grupės vaikai šiemet leidosi į ypatingą nuotykį – mokėsi pažinti raides, garsus ir knygų paslaptis taip, kaip moka geriausiai: žaisdami, tyrinėdami ir kurdami patys. Ši kelionė prasi­dė­jo dar pavasarį, kai kartu su vaikais ir jų tėveliais kalbėjomės apie ­skaitymo svarbą, buvo sukurtas lankstinukas su patarimais, kaip namuose auginti mažąjį skaitytoją. Tai buvo pirmieji, tačiau labai reikšmingi žingsniai į būsimą skaitymo kelionę.
Rudenį projektas įsibėgėjo visu pajėgumu. Grupėje atsirado ypatinga naujiena – skaitymo namelis, kurį vaikai kartu su mokytojomis savo rankomis surinko, papuošė ir įkurdino grupėje. Mažieji taip pat nuspalvino namelio pavadinimą ir draugiškai susitarė dėl jo naudojimo taisyklių. Vos tik atsiradęs, šis kampelis akimirksniu tapo vaikų mėgstamiausia vieta: jie čia vartė knygeles, klausėsi istorijų, dalijosi pasakojimais ir mėgavosi ramiu buvimu su knyga.
Šio projekto metu pastebėjome, kaip gražiai drąsėja vaikų žodynas, stiprėja rišlioji kalba ir auga susidomėjimas skaitymu. Vaikai vis dažniau atpažįsta raides, sieja­ garsus su vaizdais, kuria sakinius ir stengiasi suprasti perskaitytų ar iš­girstų istorijų mintį. Tai tikri skaitymo daigai, kurie kasdien vis labiau ­stiebiasi.
Tikime, kad šis projektas paskatins ir tėvelius namuose skirti daugiau laiko knygoms – skaityti kartu su vaikais, vartyti paveikslėlius, kalbėtis apie patikusias istorijas ir taip puoselėti gražias šeimos skaitymo tradicijas. Kartu praleistas laikas su knyga ne tik lavina vaiko kalbą, bet ir kuria šiltą emocinį ryšį, be kurio mažųjų augimas būtų neįsivaizduojamas.
Projektą finansavo Elektrėnų savivaldybė, suteikusi galimybę sukurti vaikams įkvepiančią skaitymo aplinką ir organizuoti veiklas, kurios skatino vaikų domėjimąsi literatūra ir gilino jų kalbinius ge­bėjimus. Esame nuoširdžiai dė­kingi už šią paramą, leidusią mažiesiems atrasti, kad knygos – tai ne tik raidės, bet ir durys į fantazijos, pa­žinimo ir svajonių pasaulį.
Ši kelionė tik prasidėjo, tačiau jau aišku, kad mažieji skaitytojai ­pasiruošę dideliems atradimams, o jų gražiausios istorijos – dar tik prieš akis.

Agnė Siliūnienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Kai raidės atgyja: priešmokyklinukų kelionė į knygų pasaulį
Pokalbis su mobilizacijos specialiste Toma Žilinskyte: savarbiausia išsiaiškinti, koks pavojus gresia
Etnografinė vakaronė „Darbus dirbkim, bet ir švęsti neužmirškim“ Kietaviškių progimnazijoje
Kalėdų laukimas Kazokiškėse

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Gliwice open festival
LEA kviečia seną katilą keisti nauju šilumos siurbliu. Pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc.
Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44