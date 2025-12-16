Tarp gėrio ir blogio: sąmoningumo ir atsparumo ugdymas

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras 2025 m. vasario–lapkričio mėnesiais įgyvendino tęstinį nusikaltimų prevencijos ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimo projektą „Tarp gėrio ir blogio IV“, finansuojamą Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kon­trolės programos lėšomis. Projektu siekta stiprinti jaunuolių psichologines, socialines ir kultūri­nes kompetencijas bei ugdyti gebėji­mą sąmoningai atsispirti destruktyviam elgesiui.
Elektrėnų profesinio mokymo centre mokosi skirtingų socialinių patirčių jaunuoliai, iš kurių nemaža dalis susiduria su agresija, patyčiomis, emociniais sunkumais ar žalingais įpročiais. Todėl prevencinė veikla čia yra neatsiejama ugdymo dalis. Projekte taikytos kompleksinės priemonės, leidžiančios mokiniams geriau suprasti savo elgesio pasekmes ir ugdyti savikontrolę.
Pradžioje atlikta mokinių apklausa ir stebėsena, padėjusi identifikuoti rizikos grupės jaunuolius. Vėliau jie dalyvavo lektoriaus Evaldo Karmazos paskaitose-edukacijose: „Tvirtas sprendimas. Kaip atsisakyti dalyvauti nusikalstamoje veikloje“, „Blaivus ir kietas. Kaip atsispirti spaudimui vartoti alkoholį ir išlikti savimi“, „E-cigarečių mitų griovėjai. Tiesa apie elektronines cigaretes ir jų poveikį sveikatai“. Už­siėmimų metu mokėmės, kaip kritiškai įvertinti rizikingas situacijas, priimti atsakingus sprendimus bei atsispirti bendraamžių spaudimui.
Svarbia emocine projekto dalimi tapo edukacinis-prevencinis­ STAND UP spektaklis „NAMAI“, kuriame aktorius nagrinėja jaunuoliams itin aktualius klausimus: sudėtingus santykius šeimoje, nesaugumo jausmą, ribas tarp gėrio ir blogio, savivertę, priklausomybes, pasirinkimų pasekmes ir psichologinę gerovę. Pasakotojas pasitelkia stand up žanrui būdingą atvirumą, gyvą bendravimą su publika ir dinamišką pasakojimą, todėl žinutės mokinius pasiekia tiesiogiai, be mo­ra­lizavimo ar pamokslavimo.
Elektrėnų profesinio mokymo centras pabrėžia, kad projektas „Tarp gėrio ir blogio IV“ – ne tik prevencinė priemonė, bet ir realią vertę kuriantis procesas, todėl ini­ciatyva bus tęsiama ir kitais metais.

Elektrėnų profesinio mokymo centro inf.

