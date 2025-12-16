Kalėdų laukimas chorinės muzikos dirbtuvėse

Gruodžio 6 d. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos kamerinis­ choras „Salve“ dalyvavo Žas­lių kultūros centro organizuo­tose chorinės kalėdinės muzikos dirbtuvėse „Šv. Kalėdų belaukiant…“.
Kalėdų galima laukti visaip: galima lakstyti po prekybos centrus ieškant dovanų, galima laikytis griežto pasninko ir dalyvauti savianalizės terapijoje arba rekolekcijose, galima vakarais žiūrėti kalėdinius filmus­ arba lankytis kalėdinės muzikos koncertuose, galima pradėti savanoriauti ir padėti vargstantiesiems…. Veiklų siūloma tiek daug, kad kiekvienas renkasi pagal savo skonį.
Ką renkasi chorinės muzikos mylėtojai? Atsakymas aiškus­ – kalėdinės muzikos dirbtuves. Elek­trėnų Švč. Mergelės Marijos Kan­kinių Karalienės parapijos kamerinio choro „Salve“ choristai labai apsidžiaugė, kai sužinojo, kad Žas­lių kultūros centras siūlo puikią galimybę ne tik susirinkus padainuo­ti, gerokai patobulinti dainavimo įgūdžius, bet ir kartu su giesmėmis pakylėti savo sielą arčiau Dievo.
Ankstyvą gruodžio 6 dienos rytą į Paparčių kultūros centrą susirinko net 6 kolektyvai: Žaslių kultūros centro Paparčių padalinio mišrusis choras (vad. Dailius Kavalevskis), Širvintų parapijos choras (vad. D. Kavalevskis), Širvintų mišrusis choras „Dermė“ (vad. Jurga Sarpauskienė), Kaišiadorių kultūros centro choras „Do#“ (vad. Laima Mažuolytė), Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos choras (vad. Raimondas Maluzinas) ir Elektrėnų parapijos kamerinis choras „Salve“ (vad. L. Mažuolytė). Choristai dalyvavo 9 valandas trukusiuose praktiniuose choro užsiėmimuose, kuriuos vedė chormeisteris D. Kavalevskis. Dirbtuvių dalyviai ne tik susipažino su vokalo pagrindais, lavino chorinio dainavimo įgūdžius, bet ir mokėsi naujų kalėdinių giesmių. Po muzikos dirbtuvių Žaslių kultūros centre vyko jungtinio 50 choristų choro koncertas, kuriame skambėjo portugalų kalėdinė giesmė „Ateikite, žmonės“, XVII a. prancūzų giesmė „Angelų giesmė jau skamba“, Pavelo Benbeneko „Graži mergelė“, ­Juozo Naujalio „Atsiskubino Betliejun“ ir „Tyliąją naktį balsas sugau­dė“, Felikso Mendelsono-Bartoldžio „Aukso žvaigždės“ ir Jozefo Sviderio „Gimė Kristus Viešpats“. Žinoma, choristai juto jaudulį, bet atsidavusio ir itin reiklaus vadovo dėka giesmės suskambo itin jautriai, darniai ir ­pakiliai.
Maži Lietuvos kaimeliai, pavyzdžiui, tokie kaip Paparčiai, netenka mokyklų, bibliotekų, bet pasiaukojančių žmonių dėka juose dar gyvuoja nuostabūs kultūros centrai – svarbiausia žmogaus saviraiškos ir dvasinio ugdymo vieta. Garsusis Lietuvos filosofas Antanas Maceina XX a. pradžioje savo darbe „Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra“ rašė: „Kultūra yra tokia pat sena, kaip žmonija, nes kultūros žmogus nėra įgijęs: žmogus yra kultūringas nuo pat savo egzistencijos pradžios. Štai galop dėl ko sakoma, kad žmogaus nukultūrinimas tuo pačiu yra ir jo nužmoginimas. Kultūra ir žmogiškumas yra susiję savo esmėje, nes kultūra yra žmogiškoji kūryba. Kultūrą kuria tiktai žmogus. <…> Jeigu kultūra yra žmogiškoji kūryba, tai šitoje kūryboje apsireiškia kūrėjas savo dvasine išvidine struktūra. <…>„Žmogus yra Dievo paveikslas, o kultūra yra žmogaus paveikslas ir apreiškimas“, – gražiai pastebi W. Mooc­kas.“ Jeigu mes netektume mūsų miesteliuose gyvuojančių mažų kul­tūros židinių, remiantis A. Maceina, nužmogėtume.

Choro „Salve“ seniūnė Beatričė Jaroševičienė

