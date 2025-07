Tarnystė žmogui ir tėvynei – šviesti žmogų

Į šventę susirinko skirtingais laikotarpiais Vievio bibliotekoje dirbusios bibliotekininkės

Daug prasmingų kalbų ir pa­linkėjimų skambėjo šventiniame­ Vievio Lazdynų Pelėdos biblio­tekos 85-erių metų jubiliejiniame renginyje. Darbą bibliotekoje meras Gediminas Ratkevičius įvardijo kaip tarnystę žmogui ir tėvynei. Tos tarnystės misijos nuo 2020 metų ėmėsi muziejininkė Irena Senulienė, sėkmingai vadovaujanti Elektrėnų viešosios bibliotekos Vievio skyriui. Jos darbo metu bibliotekai buvo suteiktas gražus ir prasmingas šiame miestelyje kurį laiką gyvenusios rašytojos – Lazdynų Pelėdos vardas. Spausdiname I. Senulaitienės medžiagą, surinktą ir perskaitytą šventiniame renginyje.

Istorija tęsiasi

Senų senovėje vienas filosofas atmintį pavadino didinga ir galinga deive. Iš tiesų ji ir yra tokia. Bet žmogaus atmintis ribota – ji negali išlaikyti visų žinių. Be to, ji miršta kartu su žmogumi. Norint žinias ir mintį ne tik išlaikyti, bet ir perduoti kitiems, padaryti ją nemirtingą, reikėjo galingesnės deivės nei ­atmintis. Žmogus sukūrė knygą – tą didžiausią žmonijos stebuklą.

Liepos 22 d. į Vievio kultūros centro didžiąją salę rinkosi svečiai paminėti ypatingą sukaktį – Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblio­tekos 85-metį. Tai ne tik skaičius. Tai ištisa epocha – knygų, žmonių, pokalbių, atradimų ir tylos laiko ­juosta. Tai metai, kurie byloja apie ištikimą tarnystę žodžiui, žinių ­šviesai ir bendruomenei. Renginio pra­džioje prisiminėme dirbusius Vievio bibliotekoje nuo jos įsteigimo (1940 metų) darbuotojus:

1. 1941 01 16 – J. Zavackas (Zavadskas).

2. 1941 11 01 – V. Kupčiūnienė.

3. 1944 10 01 – Usovas.

4. 1944 m. Elena Slavinskaitė-Dereškevičienė (g. 1919-2019) – ­viena pirmųjų pokario biblio­tekininkių, tuomet biblioteka buvo Vilniaus g. 52.

5. 1945-1950 m. – Vladas Šimanskas, Vilniaus g. 49, 1949 m. biblioteka perkelta į Trakų g. 7, į Kultūros namų priestatą, o pastačius antrą aukštą, persikėlė ilgesniam ­laikui.

6. 1950-1968 m. – Gražina Venckevičiūtė-Steckevičienė (1933-2022). 1950 m. vadinosi Vievio rajoninė biblioteka.

7. 1959 m. – Birutė Dambrauskaitė-Biliukienė

8. 1958 m. Jadvyga Stelmokaitė, dirbo rajono vaikų bibliotekos vedėja.

9. 1951-1958 m. – Aldona Čižaitė-Ankudavičienė

10. 1953 m. Laima Kastanaus­kai­tė dirbo rajoninės bibliotekos vedėja 1960-1962 m.

11. 1953-1978 m. Aldona Žilinskaitė-Sinevičienė (1932-1999), dirbo net 22 metus, abonemento vedėja. 1977 m. kovo 1 d. Trakų rajono bibliotekos pradėjo dirbti naujojoje centralizuotoje bib­liotekų sistemoje. 1978 m. spalio 24 d. 25 m. veiklos proga jai įteiktas LTSR kultūros žymūno ženklas.

12. 1956-1978 m. Stefa Šumskienė (1937-2010) dirbo bibliotekos vedėja. 1962 m. po administracinio Trakų rajono perskirstymo Vievio biblioteka Bažnyčios g. 4, 1963 m. atidarytas, Vaikų literatūros skyrius Vilniaus g. 57.

13. 1958-1959 m. – Lakštutė Gedgaudaitė-Pačesienė.

14. 1961-1978 m. – Angelė Klapatauskienė.

15. 1964-1966 m. – Danutė Vasiliauskaitė-Černiavskaja dirbo vaikų literatūros skyriuje.

16. 1964-1975 m. – Genė Kuklytė-Purvienė.

17. Elena Jasaitytė dirbo Vievio vaikų raj. bibliotekoje.

18. 1970-1977 m. – Marytė Prazdeckaitė dirbo vaikų literatūros skyriuje.

19. 1977-1992 m. – Marytė Borisevičienė dirbo vaikų literatūros skyriuje 25-erius metus.

20. 1978-1979 m. – Danutė Gurskaitė.

21. 1976 m. Onutė Gudelytė-Andriejauskienė dirbo vaikų literatūros skyriuje.

22. 1976 m. – Genutė Mikaliūkštytė-Akulevičienė.

23. 1980 m. – Rima Mockapertienė.

24. 1981-1982 m. – Jolanta Vilbik.

25. 1982-1983 m. – Nijolė Kazlauskaitė-Apanavičienė.

26. 1983 m. – N. Vizgirdaitė.

27. 1983-1984 m. – Danutė Minkevičiūtė-Markevičienė.

28. 1983 m. – M. Žiogienė dirbo vaikų literatūros skyriuje.

29. 1984-1987 m. – Aldona Nemanienė.

30. 1979-2000 m. – Danutė Lu­koševičienė dirbo 21-erius metus.

31. 1992-2000 m. – Albina Kananavičienė dirbo vaikų literatūros skyriuje.

32. 1988-2000 m. – Janina Vasilavičienė dirbo bibliotekos vedėja 12-a metų.

33. 2000-2005 m. – Liudmila Račinskienė dirbo bibliotekos vedė­ja 5-is metus.

34. 2000-2013 m. – Vaclava Maželienė dirbo suaugusiųjų literatūros skyriuje.

35. 2000-2013 m. – Danutė Venzlauskienė dirbo vaikų literatūros skyriuje.

36. 2005-2020 m. – Inga Bradauskaitė-Sūnelaitienė dirbo bibliotekos vedėja 15-a metų.

37. 2000-2019 m. – Genė Dapkevičienė.

Tylos minute pagerbtas daugelio, iš paminėtų šviesių asmenybių, kurių jau nebėra mūsų tarpe, ­atminimas.

Per šiuos dešimtmečius biblioteka keitėsi, augo, prisitaikė prie kintančių laikų – nuo mažų kambarėlių mediniuose pastatuo­se iki atvirų bendruomenės erdvių, nuo popierinių katalogų iki skait­meninių duomenų bazių. Tačiau vienas dalykas liko nepakitęs – tai jos širdis: žmogus, ieškantis prasmės, atsakymų ir istorijų. Į sceną buvo pakviestos ir pasveikintos atminimo dovanomis dirbusios­ Vievio bibliotekoje: Genutė Mi­kaliūkštytė-Akulevičienė, Da­nutė Lu­koševičienė, Janina­ Vasilavičienė ir dabar dirbanti Elektrėnų biblio­tekoje vaikų sky­riuje biblioteki­nin­kė Albina Kananavičienė. Janina Vasilavičienė pasveikino biblioteką su gražia sukaktimi, pasidžiaugė naujomis bibliotekos erdvėmis, darbuotojams palinkėjo sėkmės, daug skaitytojų ir tikėjimo, kad knyga dar ilgai išliks žinių šaltiniu ir skaitytojų draugu.

Trumpai, kuo gyvena dabar Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bib­lioteka, visiems vartotojams priei­nama kultūros, švietimo ir informacijos sklaidos įstaiga.

Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka yra vienas didžiausių Elektrėnų savivaldybės viešosios­ bibliotekos padalinių. Jis aptarnauja per 4500 gyventojų turinčią teritoriją – Vievio miestą ir dalį apylinkių. Bibliotekos paslaugomis kasmet naudojasi apie 1 tūkst. vartotojų, o apsilanko apie 8 tūkst. lankytojų. Šiandien sukauptas per 24 tūkst. dokumentų fondas, prenumeruojama 40 skirtingų periodikos leidinių. Bibliotekos vartotojus kompiuterinio raštingumo nuo 2002 m. moko ir supažindina su nau­jomis elektroninėmis paslaugomis kompiuterinių procesų automatizavimo inžinierius Ramūnas Šestavickas. Suaugusiuosius skaitytojus nuo 2008 m. aptarnauja vyriausioji bibliotekininkė Rasa Rapkevičienė, Vaikų literatūros skyriuje nuo 2013 m. dirba vyresnioji bibliotekininkė Renata Simanavičienė. Na, o aš į šį mažą, bet darnų bibliotekos kolektyvą atėjau 2020 m. rugsėjo 1 d. Tais pačiais metais lapkričio mėnesį biblioteka persikėlė į naujai pastatyto Kultūros centro patalpas. Prabėgus daugiau nei septyniasdešimt metų, biblioteka vėl įsikūrė adresu Trakų g. Nr. 7. Yra užrašyta bibliotekininkų prisiminimuo­se, kad 1949 m. biblioteka veikė Kultūros namų priestate, o pastačius antrą aukštą persikėlė ilgesniam laikui. Tad, galbūt, patikslinę datą, po kelių metų švęsime ir Vievio kultūros centro įkūrimo jubiliejinę sukaktį.

Keli svarbiausi įvykiai bibliotekoje per pastaruosius penkerius metus: Knygų namelio pastatymas šalia Vievio miesto aikštės (2022 m.), bibliotekos atidarymas Kultūros centro pastate (2022 07 22), rašytojos Lazdynų Pelėdos (Sofijos Pšibiliauskienės), gyvenusios Jurgio Milančiaus name Vievyje 1907–1910 metais, vardo suteikimas Vievio miesto bibliotekai 2022 m. rugsėjo 28 dieną. Bibliotekos iniciatyva ir remiant Elektrėnų savivaldybės administracijai išleistos dvi knygos – „Vievis žemėlapiuose“(2022) ir „Romaldas Skorupskas. Tapyba / Drožyba“. Renginiai, skaitymai, edukaciniai užsiėmimai ir projektinės veiklos – tai neatsiejama bibliotekos veiklų dalis. Dar vienas darbas, kuriuo džiaugiamės, šių metų balandžio 18-ąją (Jurgio Milančiaus gimimo dieną) Vievyje atidengta atnaujinta atminimo lenta, skirta lietuvybės puoselėtojui Jurgiui Milančiui ir rašytojai Lazdynų Pelėdai.

Susipažinti plačiau su Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos veikla galima bibliotekoje veikian­čioje parodoje.

Mintys apie ateities biblioteką

Įsivaizduok, įžengi pro stiklines duris, kurios tyliai prasiveria lyg paslaptingos pilies vartai… Pasijunti patekęs į kitą pasaulį – šviesią, ­išmanią ir stebuklingą vietą. Tai – ateities biblioteka.

O gal šiandien nori pakeliauti laiku? Užeik į virtualios realybės erdvę – užsidedi akinius ir jau esi viduramžių pilyje arba skrendi kos­miniu laivu per galaktikas. Tai ne tik knygų namai – tai vieta, kur susitinka mokslas ir vaizduotė, kur gali ­rasti atsakymus, pasinerti į nuo­tykius ir net pats kurti istorijas.

Joris Katinas, 6 C klasė

Ateities biblioteka

Pradėdami 85-uosius veiklos metus, mes bibliotekoje pasirinkome pagrindinę idėją, šūkį „Istorija tęsiasi“, tačiau žvelgdami į ateitį ir norėdami įtraukti mokinius, pasiūlėme Vievio gimnazijos 5-6 klasių mokiniams (lietuvių k. ir literatūros mokytojos Irena Baliūnienė ir Žaneta Kazlauskienė) parašyti teminius rašinius „Kokią įsivaizduoju ateities biblioteką“. Mokinių mintis apie ateities biblioteką kūrybiškai perteikė savo piešiniuose Vievio meno mokyklos mokinė Augustė Araneckytė ir Lentvario Motiejaus Šimelio­nio mokyklos dailės mokytoja, dailininkė Asta Radimonienė. Ši kūrybinė jungtis tapo atvirukais, kuriuos padalinome susirinkusiems šiandien, kaip šventinį bibliotekos atminimo ženklą. Jūsų dėmesiui Milanos Savickytės 6 C klasės mokinės mintys apie ateities biblioteką: „Įsivaizduoju, kad atei­ties biblioteka atrodys tarsi stebuklingas laivas, plaukiantis per žinių vandenyną. Vos įžengus pro duris, pasijunti patekęs į kitą pasaulį: čia viskas švyti, juda, kalba. Sienos ­keičia spalvas, grindys švelniai šviečia, o ore plūduriuoja knygų ­ha­logramos.“

Biblioteka – tai daugiau nei lentynos. Tai vieta, kur vaikas atranda pirmąją pasaką, jaunuolis – žinių lobyną, o pagyvenęs žmogus – gyvenimo prasmę per knygų puslapius. Čia atminties ir ateities, tradicijos bei naujovių susitikimo vieta.

Bibliotekos vardu dėkojome Trakų Rotary klubo nariams K. Narkevičiui, V. Pruskui, R. Vileikiui, V. Poviliūnui, dalyvavusiems renginyje, bei už klubo paramą lei­džiant Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos 2025-2026 m. kalendorių, Vievio kultūros centro direktorei A. Stepankevičiūtei, Vievio bendruomenės „Santarvė” pirmininkei ir Vievio TAU vadovei A. Davidavičienei už bendrus projektus, sumanymus, idėjas ir jų įgyvendinimą.

Biblioteką sveikino Seimo­ narys, Kultūros komiteto pirmi­ninkas Kęstutis Vilkauskas, linkėdamas nenuilstančios energijos augin­ti jaunąją skaitytojų kartą ir įteikdamas padėką Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos kolektyvui bei knygą apie Petro Vileišio gyvenimą ir darbus. Sėkmės bibliotekai linkėjo ir sveikino: Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, Vievio seniūnė Kristina Vitartė, mero patarėjas Gintaras Jančiauskas. Savo kūrybos posmais biblioteką sveikino literatų klubo „Strėva” pirmininkė Vilija Dobrovolskienė ir klubo nariai.

Nuoširdžiai dėkojame ir kitiems sveikinusiems Vievio biblioteką: kolegoms, draugams, artimiesiems. Už meninę programą esame dėkingi dainų atlikėjui Aleksandrui Makejevui bei nuotaikingą vaidinimą „Moterų dalia” paro­džiusiam Rūdiškių Bajorų teatrui (rež. Justina Bendinskytė).

Tegul ši šventė primena mums, kad biblioteka gyva tol, kol joje gyvena smalsumas, bendrystė ir atvira širdis. Linkiu visiems tiek dar­buotojams, tiek lankytojams dar daug kūrybingų metų, šviesių minčių ir prasmingų susitikimų čia, tarp knygų ir žmonių.

Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėja Irena Senulienė