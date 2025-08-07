Vievis vienai dienai tapo Drakoniškėmis – Drakono laivų festivalio sostine

Deimantė Jančiūnaitė
Vievio Drakono laivų festivalis kasmet įgauna vis didesnį pagreitį. Galbūt visai ir nesuklystume, jei pasakytume, jog Vievis yra viena iš Drakonų laivų festivalio sostinių Lietuvoje. Šiemet ketvirtą kartą vykusiame festivalyje dalyvavo beveik trisdešimt komandų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninės Latvijos. Tądien, liepos 26-ąją, organizatoriai skaičiavo virš penkių šimtų dalyvių. Festivalyje komandos susibūrė ne tik varžytis, bet ir pabūti bendruomenėje, bendrystėje, susilieti į vieną visumą, jėgą bei ritmą. Tai svarbu ir varžantis. Subūrus 21 nario komandą, iš jos išrinkus būgnininką bei sėdus į Drakono laivą, pradedama atkakli kova, o jų buvo nei mažai, nei daug – 18-ka plaukimų.
Festivalis atidarytas skambiai
Prie Vievio ežero nuo ankstaus ryto šurmuliavo žmonės – komandos statėsi palapines, tam skirtoje erdvėje, kuri buvo viena iš svarbiausių vietų poilsiui, maisto gamybai (festivaliui įpusėjus iš palapinių miestelio sklido malonūs nosiai kvapai, kadangi ne vienas kolektyvas maistą gamino kazane) bei pasistiprinimui, komandos narių susibūrimui, apsaugai nuo lietaus. Apie 9-tą valandą veiksmas persikėlė į Vievio poilsio ir renginių erdvę, kur ir oficialiai atidarytas festivalis. Čia dalyviai bendrai darė mankštą bei išklausė instruktažą. Taip pat įvyko ir burtų traukimas. Komandų eitynės iki varžybų vietos buvo palydėtos garsiai – Afrikos būgnų garsais. Eitynės tikrai buvo įspūdingos. Belieka tik apgailestauti, kad visos komandų gausos buvo neįmanoma sutalpinti į foto objektyvą.
Dalyvių saugumas – prioritetas
Apie dešimtą ryto duotas varžybų startas. Prasidėjo pirmieji plaukimai: vyrų atrankiniai, moterų. Varžybų programoje viso festivalio metu buvo 18-ka plaukimų, kurie vykdavo maždaug 15-likos minučių intervalu. Kadangi vieną komandą sudaro 20 irkluotojų bei vienas būgnininkas, tai užtrunkdavo, kol visi ruošdamiesi startui sulipdavo į Drakono laivą, kol nuplaukdavo iki starto vietos. Pati 200 m trasos įveikimo trukmė įvairi, tačiau beveik visada telpanti į 50-64 sekundžių ribą. Stebėdama varžybas, pastebėjau, jog visų plaukimų metu buvo ypač laikomasi saugumo reikalavimų – po vieną dalyvį sulipdavo į Drakono laivą, taip pat po vieną ir išlipdavo. Ne tokie pastabūs, supratingi bei atsakingi buvo karštą šeštadienio dieną besimaudantys ežere žmonės – organizatoriams ne vieną kartą teko prašyti, įspėti, kad jie neplaukiotų varžybų trasoje.
Trumpalaikis lietus nesutrukdė
Dar neįpusėjus varžyboms Vievį bei čia vykusį Drakono laivų festivalį užklupo lietus, tačiau jis kaip ir nieko neišgąsdino. Keliolikai minučių dalyviai bei svečiai įsikūrė palapinių priedangose. Dar linojant buvo atnaujinti plaukimai. Greitai vėl išlindo saulė. Kad lietus greitai liovėsi, mano nuomone, prisidėjo ir Elektrėnų sveikuolių klubo nariai, šiame festivalyje dalyvavę bendrai su „Vievio yris“ komanda, pradėję šokti lietuje – parodydami, kad lietus geros nuotaikos nenumalšins bei festivalio nesugadins. Jog trumpam subjurusios oro sąlygos nesukėlė blogų emocijų ir didelių sunkumų patvirtina ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius: „Jeigu pastebėjote lijo labai geras lietus. Jis neišgąsdino nei dalyvių, nei žiūrovų. Sakyčiau, kad net lietus ir padėjo kažkiek atsigaivinti sportininkams bei nei kiek nepakenkė šventei.“
Gausybė veiklos
Kaip pridera tikram festivaliui, čia buvo pasirūpinta visais – išalkusiųjų laukė maisto vagonėlis, buvo užkandžių bei gėrimų palapinės, o vaikams lauko žaidimai. Vievio Drakono laivų festivalio dalyvius bei žiūrovus įsiamžinti kvietė spalvota, akį traukianti foto sienelė – ryškus akcentas, pasidabinęs pagrindiniu simboliu – Drakono valtimi. Varžybų dalyviai ir festivalio lankytojai galėjo atsipalaiduoti masažu Elektrėnų profesinio mokymo centro palapinėje bei pajusti garso masažo galią su terapiniais dainuojančiais dubenimis, į kuriuos kvietė Peter Hess akademijos Lietuvoje atstovės. Jūratė Malinovska sutiko plačiau papasakoti apie garso masažą: „Garsų galia yra grojančių dubenų masažas. Lietuvoje jis yra naujiena. Peter Hess akademiją yra įkūrusi Agnė Landžiūtė. Akademijai yra vieneri metai. Jos ištakos Vokietijoje skaičiuoja jau keturis dešimtmečius. Dubenys yra dedami žmogui ant kūno ir lengvais judesiais, mušeklių dėka, skleidžiant garsą, dubuo leidžia vibraciją ir ji nukelia mus į atsipalaidavimo, ramybės būseną. Kviečiame norinčius išbandyti.“
Šiųmetinis Vievio Drakono laivų festivalis – antras pagal dydį
Pasidalinti savo mintimis su mūsų skaitytojais sutiko Vievio Drakono laivų festivalio pradininkas, vienas iš organizatorių, Elektrėnų savivaldybės mero patarėjas Gintaras Jančiauskas. Paklausus, kaip į festivalį pavyko pritraukti ir komandas iš Latvijos, jis pasakoja: „Su latviais bendraujame nuo pirmo festivalio – 2022 metų. Jie mielai atvažiuoja, kadangi sako – gerai organizuojam ir dėl to traukia vėl sugrįžti.“ Organizatorius dalijasi savo įspūdžiais apie festivalio augimą, prabėgus ketveriems metams: „Šiandien sužinojome įdomų faktą, kad Lietuvos mastu mūsų šiųmetinis festivalis yra antras pagal dydį lyginat su visais tokio tipo festivaliais. Daugiau komandų (trisdešimt) buvo tik Visagine, prieš dešimt metų, kai visaginiečiai patį pirmą kartą organizavo Drakono laivų festivalį Lietuvoje. Pats mūsų festivalis išaugo, sakykim, nuo bendruomenių, kurios visiškai nemokėdamos plaukti pirmais metais save išbandė. Po to, kai kuriose gimė klubai, tokio pobūdžio veiklos ir išsivystė į sportinę, netgi pramoginę veiklą. Vievyje yra klubas, kuris važiuoja į visas varžybas, kad ir kur jos yra organizuojamos.“ Paklausus, kiek laiko užtrunka pagrindiniai festivalio organizaciniai reikalai, Gintaras Jančiauskas dalijasi: „Aš čia pajuokausiu, nes kaip sako, jog rinkimai prasideda kitą dieną po rinkimų, tai ir festivalio organizavimas prasideda kitą dieną po festivalio. Pradėjome su Visagino drakonų irkluotojų asociacija, Vievio seniūnija, Elektrėnų savivaldybe, Vievio asociacija „Dragon Super Life“ apie tai kalbėti jau nuo šių metų sausio mėnesio. Dėliojosi ta mozaika po truputį ir gimė po gero pusmečio puikus festivalis.“
Komandos išsidalijo prizines vietas
Koks straipsnis apie varžybas be rezultatų? Skubame dalintis glausta, bet išsamia informacija apie IV-ojo Vievio Drakono laivų festivalio dalyvius bei laimėtojus.
Moterų grupėje tarpusavyje varžėsi keturios komandos: „Super Damos“, „Vėjo sesės“ (Irklo sesės + Visaginas), „Dinaburgas Pirate“, „Turbo+LT Dragons“. Po dviejų plaukimų komandos prizinėse vietose išsidėstė taip: I vieta „Dinaburgas Pirate“ (Daugpilis, Latvija), II-oji – „Vėjo sesės“ (Šiauliai, Visaginas), III-oji – „Turbo+LT Dragons“ (Šiauliai, Vilnius) , IV-oji – „Super Damos“ (Vievis).
Vyrų grupėje dalyvavo septynios komandos: „Siesikų drakonai“; „Odisėjas“, „Fire Dragons + LT Dragons“, „Ylgas + Dragon Super Life“, „Aukštadvario piratai“, „Dinaburg Pirate“, „Lentvaris Team“. Jos, pirmiausia, buvo burtų keliu suskirstytos į pirmąjį ir antrąjį atrankinius etapus. Iš jų 1-oji vieta bei geriausias laikas tarp 2-jų vietų pakliuvo tiesiai į finalą, o likusios komandos varžėsi pusfinalyje dėl vieno kelialapio į finalą. Jame susitiko keturios komandos, kurios prizinėse vietose išsidėstė taip: I-oji vieta atiteko „Lentvaris Team“ (Lentvaris), II-oji – „Dinaburg Pirate“ (Daugpilis, Latvija), III-ąją vietą užėmė „Ylgas + Dragon Super Life“ (Šiauliai, Vievis), IV-ąją – „Fire Dragons + LT Dragons“ (Šiauliai, Vilnius).
Net šešiolika komandų varžėsi mišrios grupės atrankiniuose plaukimuose, suskirstytos burtų tvarka po keturias komandas. Po visų plaukimų rezultatus išreitingavus bendroje įskaitoje, aštuonios komandos pateko į pažengusiųjų pusfinalį, likusios į mėgėjų.
Mėgėjų pusfinaliuose varžėsi: VšĮ „Būties virsmas“, Pylimų kaimo bendruomenė, „Plastiksė“, „Ekobazė“, „Ivio yris“, „Mėlynoji banga“, „Drakono dantys“, Beižionių bendruomenė „Gija“. Finale susitikusios komandos rezultatų lentelėje išsidėstė taip: I-ąją vietą užėmė „Plastiksė“ (Vievis), II-ąją – Pylimų kaimo bendruomenė (Pylimai), III-oji vieta atiteko „Mėlynajai bangai“ (Elektrėnų kraštas), IV-oji – „Drakono dantims“ (Vievis).
Pažengusiųjų pusfinaliuose dalyvavo šios komandos: „Siesikų banga“, „LT Dragons“, „Dragon Super Life“, „Dragon Pirate“, „Fire Dragons“, „Odisėjas“, „Dinaburg“, „Ylgas“. Į finalą patekusios keturios komandos turnyrinėje lentelėje išsidėstė taip: I-ąją vietą laimėjo „Dragon Super Life“ (Vievis), II-ąją – „Dinaburg“ (Daugpilis, Latvija), III-oji vieta atiteko „Dragon Pirate“ (Daugpilis, Latvija), IV-oji – „Odisėjas“ (Elektrėnai).
Nauja festivalio tradicija, užgimusi šiemet
Varžybų pabaigoje komandos galėjo pasiryžti dar vienam iššūkiui – varžytis dėl šiemet pirmą kartą įsteigtos, specialiai šiam festivaliui, Elektrėnų mero Gedimino Ratkevičiaus taurės. „Mes matome, kad festivalis įgauna pagreitį, jame dalyvauja vis daugiau komandų, vis daugiau susiburia kolektyvų ir matome, kad reikia atitinkamo, didesnio dėmesio šiam renginiui, kuris patinka visiems. Jis pritraukia žmonių minias iš įvairių Lietuvos kampelių, netgi komandų iš Latvijos. Tai labai smagu. Matydami, kad žmonėms to reikia, pritarimas visuomenėje yra, tai kodėl gi ne“, – apie sprendimą šiais metais pirmą kartą įsteigti Mero taurę dalijosi Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
Prireikė ne vienos, o dviejų taurių
Pasirodo, jog besivaržant moterų, vyrų, mišrių mėgėjų ar pažengusiųjų grupėse, įprastas trasos atstumas yra du šimtai metrų. Varžantis dėl Mero taurės, komandų kapitonams reikėjo pirmiausia nuspręsti, ar jų komanda pasiryš nemažai paplušėti, siekiant kuo greičiau įveikti vieno kilometro trasą. Iššūkį priėmė aštuonios komandos: „Plastiksė“, „Lentvaris Team“, „Dragon Super Life“, „Siesikų Drakonai“, „Dragon Pirate“, „Dinaburg“, „Fire Dragons“, „VDIA“. Įvyko netikėtumas, kurio nesitikėjo netgi organizatoriai. Dvi komandos: „Dinaburg“ (Daugpilis, Latvija) ir „Lentvaris Team“ (Lentvaris) vieno kilometro ilgio trasą įveikė per 5 minutes ir 16-ka sekundžių bei užėmė pirmąją vietą. Taigi, Mero taurę laimėjo ne viena, o dvi komandos. „Nutarėme, kad šią Mero taurę, išsiveš „Dinaburg“ komanda iš Latvijos, o „Lentvaris Team“ komandai pagaminsime tokią pačią ir įteiksime truputį vėliau“, – su mūsų laikraščio skaitytojais dalijosi šio festivalio organizatorius Gintaras Jančiauskas.
Praeitais metais, aprašydama tuomet vykusį trečiąjį Vievio Drakono laivų festivalį, išreiškiau norą sugrįžti ir kitąmet. Šiemet šio renginio kartelė paaugo dar aukščiau. Turbūt ne vien tik aš, bet ir dalyvavusios komandos, kiti žiūrovai, jau laukia ateinančių metų bei jubiliejinio penktojo festivalio. Žinome, kad Jonava kiekvienais metais vienai dienai tampa „Jonų respublika“, tai gal vertėtų ir Vievį vienai dienai, kai vyksta Drakono laivų festivalis, pavyzdžiui, pervadinti Drakoniškėmis.
Laikraščio „Elektrėnų kronika“ bei nurodytų autorių nuotraukos