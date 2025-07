Startavo LEA parama šilumos siurbliams – pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti iki 90% kainos

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) nuo liepos 1 d. kviečia gyventojus, jau įsirengusius šilumos siurblius „oras–vanduo“, teikti paraiškas kompensacijai. Tai puiki ­žinia tiems, kurie skuba modernizuoti savo šildymo sistemas – dabar atsiranda galimybė atgauti net iki 90 % įrenginio kainos! UAB Ecoenergija.lt ragina nedelsti ir registruotis jau dabar, kad būtumėt pasiruošę pateikti paraišką nuo pirmosios kvietimo dienos. Anks­čiau LEA kvietimai sulaukdavo ­didžiulio susidomėjimo ir lėšos baigdavosi itin greitai.

Šildymo sistema oras-vanduo yra modernus ir efektyvus šildymo būdas. Gyventojus naudoti šių šilumos siurblių sistemą skatina­ jų paprastas įrengimas, valdymas ir priežiūra. Šilumos siurblio darbo principas „trys viename“ leidžia šildyti grindis, radiatorius ir tiekti karštą vandenį. Įrangą galima reguliuoti nuotoliu, kas labai patogu ­dažnai išvykstantiems, skubantiems. Ši šildymo sistema namus šildo pagal nustatytą pastovią temperatūrą, todėl nereikia niekuo rūpintis.

Naujausios kartos šilumos siurbliai pasižymi ypač aukštu energijos efektyvumu ir gali užtikrinti karšto vandens ruošimą net iki +75°C, kas labai tinka ir tiems, kurie šildosi tik radiatoriais. Taigi, šilumos siurbliai tampa itin efektyvūs ir populiarūs ne tik naujos, bet ir senesnės statybos namuo­se ar renovuotose patalpose.

Viskuo pasirūpina Ecoenergija.lt komanda

„Daugelis mūsų klientų sako, jog net nebuvo pagalvoję, kad šildytis gali būti taip paprasta, – teigia Ecoenergija.lt vadovė Živilė Lapkuvienė. – Jie džiaugiasi, kad vasarą nereikia rūpintis malkomis, valyti kaminų, o šildantis nėra pelenų, malkų ar briketų įkrovų, temperatūrų šuolių. Vos keliais mygtukais galima įjungti ir ­išjungti šildymą ar reguliuo­ti norimą temperatūrą, nustatyti ­pastovią šilumą. Ypač džiaugiasi klientai, įrangą įsigiję išsimokėtinai, nes mo­ka nedideles įmokas, o nau­dojasi moderniu šildymu jau kelis ­sezonus“.

Anot jos, įmonė stengiasi, kad išmanus šildymas būtų priei­namas visiems, tad nuolat derina sąlygas su savo lizingo partneriais, kurie padeda įsigyti prekes geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis. Naujas iš­simokėjimo būdas lei­džia 1000 eu­rų sumokėti dalimis per 10 mėnesių po 100 eurų be jokio pabrangimo. Klientui nereikia rūpintis, nes Ecoenergija.lt komanda padeda atlikti vertinimą ir lydi klientą viso proceso metu iki pat kompensacijos iš­mokos gavimo.

„Primename, kad paraiškas kompensacijai gauti gali teikti fiziniai asmenys, norintys keisti katilus, kurie naudoja malkas, granules, durpių ar pjuvenų briketus, gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį ar kitą taršų kurą, į šilumos siurblius oras–vanduo. Paramą šilumos siurbliams gali gauti nuosavybės ­teise valdantys gyvenamąjį namą, sodo namą ar gyvenamosios pa­skirties butą dviejų butų name. Naujas privalumas, kad nėra privaloma atsisakyti savo senojo katilo. Tokiu būdu galima turėti alternatyvų šildymą ir derinti su šildymu oras-vanduo“, – atkreipia dėmesį Ecoenergija.lt vadovė.

Kaip ir kodėl reikia rinktis šilumos siurblius oras-vanduo?

Renkantis šilumos siurblį reikia atkreipti dėmesį į jo savybes, pvz., našumą, vertinant tam tikrus rodiklius, kurie rodo, kiek šilumos per­duoda įrenginys, naudodamas tą patį elektros energijos kiekį.

Norint pasiekti maksimalų šilumos siurblio efektyvumą, svarbi pastato izoliacija – gerai apšiltintas būstas padidins šildymo efektyvumą. Taip pat patartina naudoti ­išmaniąsias valdymo sistemas, ku­rios leis tiksliai reguliuoti temperatūrą. Svarbus ir techninis aptarnavimas – reikalinga periodiškai valyti filtrus ir tikrinti sistemą. Geriausia tai patikėti tik specialistams.

„Verta ir labai svarbu rinktis­ įmonę, kuri suteikia pilną paslaugų paketą: nuo konsultacijos iki šilumos siurblio montavimo ir do­kumentų sutvarkymo bei garantinio ir pogarantinio aptarnavimo“, – priduria Ecoenergija.lt vadovė.“

Kur kreiptis?

„Ilgametė patirtis rodo, kad gyventojams kyla daug klausimų, susijusių su šilumos siurblių oras- vanduo įsigijimu ir paramos įsi­savinimu. Todėl norintiems laiku pasiruošti šildymo sezonui jau dabar kviečiame registruotis konsultacijai telefonu +370 670 26903 arba el. paštu info@ecoenergija.lt, kad gyvos konsultacijos metu indivi­dualiai galėtume suteikti patarimų, pasi­renkant šilumos siurblį, ir padėtume susitvarkyti reikalingus dokumentus kompensacijai gauti“, – pataria „Ecoenergija.lt“ vadovė Živilė Lapkuvienė.

