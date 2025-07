Spalvoti stebuklai Pastrėvio bibliotekoje su eilėraščių ir pasakų kūrėja Renata Bee

Vasara dar tik įsibėgėja, o Pastrėvio bibliotekoje jau praūžė tikra šilumos, kūrybos ir fantazijos banga. Birželio mėnesio antroje dienos pusėje vyko ypatingas susitikimas – kūrybinė edukacinė popietė su žinoma pasakų ir eilėraščių autore bei iliustruotoja Renata Bee.

Kadangi į bibliotekos patalpą netilpo visi susirinkę vaikai, tėvai ir bendruomenės nariai, tai edukacija vyko mokyklos pastato antrame aukšte. Visi nėrė į kūrybos pasaulį – kartu su autore ne tik klausėsi eilių, bet ir patys kūrė, svajojo, piešė, dalijosi mintimis bei smagiai leido laiką. Gamino, spalvino ir dekoravo raktelius spalvotiems kambariams – geltonam, raudonam ir mėlynam. Ši istorija – ne tik apie spalvas, bet ir apie draugystę, atvirumą, bendradarbiavimą bei mokymąsi kartu – knyga skirta ne tik spalvų pažinimui, bet ir emociniam ugdymui. Be to, spalvos čia gyvybingai pristatomos per emocijas: geltona – linksma ir smalsi, raudona – dramatiška ir jautri, mėlyna – rami ir svajinga.

Renata supažindino susirinkusius su savo iliustruota knygele „Tapukas ir emocijų kuprinė“ – tai švelni, šilta, vaikui artima istorija apie tai, kaip svarbu pažinti, priimti ir nebijoti savo emocijų. Ji ypač naudinga ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams, kurie dar tik mokosi suprasti, kas vyksta jų viduje.

Tapukas Mopis – tai mažas vei­kėjas, kuris siuva batukus. Jis labai mėgsta kurti, džiaugiasi spalvomis ir turi daug minčių. Bet kai kiti jo ­nesupranta, kritikuoja ar nesidžiaugia jo idėjomis, Tapukas ima slėpti savo jausmus – kad niekam nebūtų bloga nuotaika, kad niekas nesupyktų ar nesijuoktų.

Jis nusprendžia viską susikrauti į emocijų kuprinę – liūdesį, pyktį, gėdą, net ir džiaugsmą. Iš pradžių atrodo, kad tai padeda. Tačiau ilgainiui kuprinė pasidaro sunkesnė ir sunkesnė, o Tapukas – vis liūdnesnis ir pavargęs. Kiekvienas jausmas turi savo mėgstamiausią spalvą, skaniausią maistą, smagiausius užsiėmimus. Tapukas Mopis labai mėgsta siūti batus, turi kuprinę, kurioje slėpė savo emocijas ir sėdėdamas ant kalvos suprato, kad emocijų slėpti nereikia…

Renata Bee žinoma dėl savo šilto, žaismingo stiliaus ir gebėjimo atverti vaizduotės duris kiekvienam renginio dalyviui.

Vėliau bibliotekoje su didžiausiu malonumu skaitėme jos eiles, kurios pakvietė susimąstyti:

„Ar šiandien jau visiems pakanka karščio? Ar man toliau tapyti vasarą?“ Šie žodžiai virto simboline pradžia kelionei po eilėraščių pasaulį, kur gimė ir šmaikšti poetinė miniatiūra:

Saulės smūgis

Saulė kepė, virė, maišė,

kol jai protas susimaišė.

Su keptuve štai bėgioja

ir labai piktai mojuoja.

Saugotis dabar turėsim.

Gal pavėsy patupėsim?

— R. Bee

Renginio metu vyravo ypatinga atmosfera – čia visi sėdėjo prie ilgo draugystės stalo, dalinosi svajonėmis ir net paslaptimis. Buvo akivaizdu, kad net ir mažiausi dalyviai jautėsi svarbūs, įtraukti, drąsinami reikštis kūrybiškai.

Džiaugiuosi, kad šis susitikimas-edukacija pavertė šią vasaros dieną įsimintinu, spalvotu nuotykiu.

O visiems Pastrėvio bibliotekos skaitytojams – nuoširdus Renatos Bee linkėjimas:

„Spalvoti stebuklai slepiasi čia pat, už durų! Saulėti, banguoti, gardūs linkėjimai!“

TAPU TAPU TAPU….Tai Tapukas neša jums linkėjimus! ­Smagios skaitymo kelionės!

Elektrėnų SVB Pastrėvio teritorinio padalinio vyr.bibliotekininkė Danutė Kananavičienė