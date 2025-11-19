Spalio padalinio veiklos apibendrinimas

Elektrėnuose dirbantis Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) padalinys atstovauja Elektrėnų moksleivių interesams ir teikia informaciją mokiniams aktualiais klausimais. Spalio mėnesį mes, LMS Elektrėnų padalinio savanoriai, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje pristatėme miesto padalinį, jo veiklą ir kvietėme moksleivius į naujų savanorių priėmimą. Priėmėme naujus savanorius ir atkakliai kūrėme jiems draugišką aplinką, apsvarstėme svarbius vidaus reikalų klausimus ir išgirdome visų savanorių nusiskundimus. Taip pat išklausėme paskaitą apie tinkamą laiko planavimą, darbų pasiskirstymą ir apie tai, kaip efektyviausiai dirbti komandomis. Atstovavome Elektrėnų padaliniui LMS Biržų padalinio organizuotame nacionaliniame LMS Rudens Forume „Laisvė ima lietis, kai esi pilietis“, dalyvavome darbo grupėse, kuriose diskutavome ir lyginome lytiškumo ugdymą skirtinguose Lietuvos miestuose. Pasisėmėme žinių ir idėjų, kaip tobulinti padalinio veiklą. Surinkome kasmėnesinį Vadovų Klubą, kuriame su mokyklų atstovais ir kitais aktyviais moksleiviais aiškinomės, kokios yra mokinių nuomonės apie pilietiškumo ugdymo, lytinio švietimo, mokyklos turto saugojimo strategijų veiksmingumą, įvertinome mokyklų psichologų, sveikatos specialistų bei socialinių pedagogų veiklą. Turėjome neformalų susitikimą, kuriame vieni padalinio savanoriai kitiems pristatė „Erasmus+“ projektą, pasidalino įžvalgomis ir linksmais nuotykiais. Pradėjome planuoti Mokinių tarybų konferenciją, vyksiančią gruodžio pradžioje. Daugiau informacijos mūsų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose!
Austėja Vrubliauskaitė,
Elektrėnų padalinio pirmininkė