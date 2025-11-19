EDUKACINĖ IŠVYKA Į INTERAKTYVŲ SAUGUMO CENTRĄ „DANGER PARK“ VILNIUJE

Lapkričio 5 dieną Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos ypatingi vaikai kartu su lydinčiais suaugusiaisiais, pasinaudodami atostogų metu suteikta proga, vyko į pirmąjį interaktyvų saugumo centrą Vilniuje – „Danger Park“. Tai vienintelis toks centras Lietuvoje, kuriame realūs pavojai virsta įtraukiančia ir vertinga mokymosi patirtimi.
Tai buvo nepaprastai įdomi ir naudinga kelionė, kupina naujų žinių, įspūdžių ir atradimų. Centre dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti apie įvairius pavojus, su kuriais galima susidurti kasdieniame gyvenime, bet ir praktiškai išbandyti, kaip elgtis kritinėse situacijose.
Išvyką pradėjome kūrybine veikla – puodelių puošyba. Kiekvienas vaikas savo rankomis susikūrė unikalų puodelį, dekoruodamas jį pasirinktomis spalvomis, raštais bei piešiniais. Šis užsiėmimas suteikė daug džiaugsmo, kūrybinės laisvės ir pasitikėjimo savimi. Dailiai papuošti puodeliai tapo ne tik smagiu prisiminimu, bet ir simboliu šiltos bendrystės.
Po kūrybinės dalies laukė įtraukianti pažintis su saugumo pasauliu. Vaikai mokėsi atpažinti pavojus, iškviesti pagalbą, tinkamai reaguoti gaisro, nelaimingo atsitikimo ar kitų netikėtų įvykių metu.
Didžiausią įspūdį paliko interaktyvios patirtys – kelionė imituotu autobusu į Klaipėdą, netikėta avarija ir praktiniai veiksmai, kaip saugiai išdaužti langą bei išlipti, kai neatsidaro durys.
Dar vienas įsimintinas momentas – skrydis imituotu lėktuvu. Vaikai ir suaugusieji patyrė turbulenciją, išgirdo piloto pranešimus apie avarinį nusileidimą ir stebėjo, kaip vyksta evakuacija per pripučiamą čiužinį. Emocijų netrūko – nuo nuostabos iki juoko!
Visos edukacijos buvo pateiktos žaismingai, pasitelkiant technologijas, interaktyvius ekranus ir realius scenarijus. Mokymasis tapo įdomus, dinamiškas ir kupinas įspūdžių.
Ši kelionė suteikė vaikams daug teigiamų emocijų, sustiprino pasitikėjimą savimi, paskatino domėtis saugumu ir rūpintis savimi bei kitais. Suaugusieji džiaugėsi matydami vaikų smalsumą, drąsą ir norą mokytis per patirtį.
Nuoširdi padėka „Danger Park“ komandai už šiltą priėmimą, profesionaliai vedamas edukacijas ir suteiktas nepamirštamas emocijas. Taip pat dėkoju lydintiems suaugusiesiems už rūpestį, kantrybę ir kartu dalintą džiaugsmą.
Tokie užsiėmimai ne tik praturtina atostogas, bet ir ugdo atsakomybės jausmą, moko saugoti save bei padėti kitiems.
Visi nekantriai lauksime žiemos atostogų – naujų kelionių, įspūdžių ir potyrių, kurie vėl džiugins, mokys ir vienys mūsų bendruomenę.
Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga