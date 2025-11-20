Rudens džiazas: tarp garsų, spalvų ir formų

Koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė ir mokinė Radvilė Bukšnaitytė

 

Rudeniškos nuotaikos 2025-ųjų metų spalio 30 d. vakarą Vievio meno mokykloje skambėjo įvairių kompozitorių džiaziniai kūriniai. Jau tradicija tapęs renginys „Rudens džiazas“ džiugino savo meninė­mis interpretacijomis, atliekamomis­ me­no mokyklos mokinių. Scenoje skambėjo 23 jaunųjų atlikėjų pasirodymai. Koncertą organizavo ir vedė fortepijono vyresnioji mokytoja Edita Šukienė ir fleitos mokytojas me­todininkas Armis Mangirdas.

Daumantas Kondratjevas

Koncertas prasidėjo nuo džiazinio kūrinio atlikimo akordeonu,­ sukeliančio džiaugsmingą pradžią,­ o užsibaigė lopšine. Daugelyje nu­skambėjusių kūrinių aptinkame džia­zo nuotaikas, kurios sužadina bei sušildo jaukioje aplinkoje klausančių žiūrovų širdis. Meninis kūrinių atlikimas papuošė koncertų salę ne tik muzikinėmis melodijomis, bet ir Dailės skyriaus mokytojų (mokytojos ekspertės Adelės Kasputienės, mokytojo Audriaus Markūno, moky­tojos Dainos Daubarienės, mokytojos Dovilė Grajauskienės, vyresnio­sios mokytojos Dalios Kobelevienės) parengta mokinių kūrybinių darbų paroda. Parodoje eksponuojama 18 tapybos ir 13 keramikos darbų. Tapybos darbų parodoje pateikiami įvairūs elementai, sustabdytos akimirkos, kuriose prasiskleidžia ruduo. Žvilgsnį ypač patraukia dauguma peizažo žanro kūrinių. Jie įstabiai įveda žiūrovą į gamtos gelmes, kuriose gali jaustis saugus, net jei paveikslai yra tamsių spalvų. Visuose paveiksluose randama rudens užuomazgų. Tiek naudojamos technikos įvaldymas, tiek objekto pasirinkimas gražiai atskleidžia parodą „Ruduo“. Paveikslo technika ir nuotaika palydi žiūrovo akis prie kuriamų objektų dėmesio. Šioje parodoje skleidžiasi vaiko pastanga sukurti meninį vaizdą, kuriame atsiskleistų rudeniškas vaizdas. Galima aptikti vaikų paveikslų, kuriuo­se vyrauja tamsus koloritas, įvairūs tapybiniai potėpiai ir daug gamtos vaizdų (ar tai būtų gyvūnėliai, ar miškas, ar medžiai, ar kt.). Tarp paveikslų aptinkame ir vieną, kuris vaizduoja neįprastai gražių tapybinių potėpių mažą akordeoną. Kaip muzikoje gali atsirasti įvairios dinamiškos spalvos, taip ir dailėje galima išgirsti muzikos (per įvairių instrumentų vaizdus ar siekiant perteikti muziką dailės kūriniu). Dar mūsų žvilgsnis kviečiamas sustoti ties keramikos darbų paroda, kurioje gražiai atsispindi rudens tematika. Keramika – meno rūšis, kuri paskatina žiūrovą žvelgti ne tik iš atvaizdo perspektyvos, bet ir pritaikymo dėmens. Šioje parodos dalyje skleidžiasi mokinių kūrybingumas ir gebėjimas erdvine forma perteikti rudenį. Paroda eksponuojama Vievio meno mokyklos salėje iki 2025 m. lapkričio 28 d.

Renginio vedėja mokytoja Edita Šukienė

Šis „Rudens džiazo“ ir parodos „Ruduo“ derinys – tarsi tikra sankaupa įdomios interpretacijų erdvės ir mokinių noro paliesti rudens ženklų prasmę melodijomis bei spalvomis.

Vievio meno mokyklos mokytoja
Monika Gumbytė

